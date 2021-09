Startup Olé transforma Salamanca en una plataforma internacional (presencial) del ecosistema emprendedor

Startup OLÉ arrancaba de forma presencial el pasado 8 de septiembre en la tradicional Hospedería del Colegio Arzobispo Fonseca, edificio perteneciente a la Universidad de Salamanca (USAL), aunque ya había experimentado su particular pistoletazo de salida, en formato online, a lo largo de los tres días anteriores.

Las expectativas de esta séptima edición eran ambiciosas, como correspondía al primer macro evento tecnológico de emprendimiento e inversión tras el verano, celebrado en nuestro país, cuyas cifras han respaldado los 400 ponentes repartidos entre 44 nacionalidades distintas.

Emilio Corchado, CEO de Startup OLÉ, destacaba en su discurso inaugural los 180 proyectos emprendedores expuestos y la treintena de estudiantes universitarios que han participado, tanto como parte del programa, así como dentro de equipo organizativo.

"Cerrar acuerdos a nivel internacional en este momento es realmente complicado y lo hemos conseguido. La guinda del pastel es la participación de la comisaria europea de Innovación, la secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto al resto del elenco de ponentes institucionales que hacen que Startup Olé siga creciendo para democratizar el ecosistema", presumía Corchado.

El pasado miércoles se presentaba el Investor and Open Innovation Forum, en cuyos paneles de expertos se analizaba la inversión otorgada, los nexos de unión entre corporates y startups, así como las tendencias en torno al futuro de la innovación.

La Hospedería del Colegio Arzobispo Fonseca acogió el pasado 8 de septiembre el inicio de la edición presencial de Startup Olé.

No faltaron otros clásicos del encuentro, como las sesiones de Reverse Pitch, Accelerator Assembly, Administraciones públicas y medios de comunicación, pero también tuvieron cabida nuevas iniciativas, centradas en aportar herramientas para hacer frente a un entorno cada vez más conectado a nivel tecnológico que, sin embargo, no pueden obviar su esencia social.

Fue el caso de REInA (Rural European Innovation Area), nuevo vertical de innovación rural de ámbito europeo, cuya puesta de largo contó con la presencia de la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel.

Europa echa en falta formación en emprendimiento

Señalando al Viejo Continente como líder de los nuevos procesos de innovación, la búlgara señaló que "la innovación misma es un conductor para hacer frente a los desafíos planteados por un momento crítico, como el que atravesamos".

También incidió en la necesidad de aumentar la diversidad en el ecosistema, incentivando el incremento de mujeres líderes de las startups avaladas por millones de euros de resultados, a quienes ha animado a continuar sirviendo de ejemplo inspirador para las futuras generaciones de directivos y directivas.

Además, puso el foco en la importancia de integrar habilidades del mundo del emprendimiento a la formación presente.

Con restricciones y protocolo de seguridad perteneciente a esta era covid, las más de 60 mesas redondas y seminarios se desarrollaron en otras ubicaciones emblemáticas de la USAL, como el Colegio Arzobispo Fonseca, el Auditorio de San Blas, etc.

La comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, durante su participación en Startup Olé.

Dentro de ReInA, destacó el panel "Young Rural Talent", en el que los asistentes pudieron escuchar, entre otros, a Moisés De la Calle, founder y CTO de PUEBLOO.

"Es una red social rural, una aplicación para facilitar el intercambio de experiencias e información a todas las personas que viven en áreas rurales, pero también para las ciudades. Con PUEBLOO, es posible identificar qué tienda o qué bar está abierto en cualquier pueblo de España, por ejemplo", ha señalado en su intervención De la Calle.

De la misma forma, hemos podido encontrar presencia universitaria fuera de la ciudad salmantina, como el proyecto europeo para aumentar la competitividad de las pymes del sector del espacio y las tecnologías digitales, NOVExport, impulsado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), entre otros socios estratégicos, con el objetivo de dirigir su internacionalización hacia mercados agrícolas, medioambientales y marítimos de América Latina.

Junto a la comisaria europea de Innovación, otras autoridades quisieron respaldar Startup Olé. Entre ellos, la vicepresidenta de la Comisión Europea de Democracia y Demografía, Dubravka Suica; el vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación en el Parlamento Europeo, Víctor Negrescu.

También encontramos destacados partners estratégicos, corporativos e institucionales, como la Agencia de la Unión Europea del Programa Espacial, la Escuela de Organización Industrial, pasando por importantes compañías eléctricas, financieras, de movilidad, y grupos de inversión.

Papel protagonista, desde luego, han experimentado startups de alto potencial, que participaron de forma muy activa, más allá del concurso de pitches y los espacios habilitados para albergar diferentes stands.

Startups de alto potencial

Una de ellas es Capital Energy, empresa energética española 100% renovable. La directora de Corporate Venturing de Capital Energy, Erika Escolar, explicó la relevancia de la vertical energética de Startup OLÉ, SUO, para el sector energytech a la hora de hacer escalar compañías emergentes.

"Ponemos a su disposición a nuestro equipo de Venture Capital, el conocimiento del sector energético de la compañía, su know-how industrial y comercial y, también, dándoles acceso a nuestros activos. El fondo (al que han llamado Quantum) cuenta con una dotación 20 millones de euros a invertir en el periodo de 2020 a 2024", contó Escolar.

A través del mismo pretenden identificar un porfolio de startups energytech en España y Portugal con potencial de transformación del sector energético.

Ya han incorporado a su portfolio de inversiones en el último año una empresa pionera en el desarrollo de sistemas de gestión energética y soluciones de almacenamiento híbrido, HESStec; la tecnológica andaluza Solum (que impulsa una solución fotovoltaica de carga para vehículos eléctricos ligeros, como patinetes) y han adherido a Klima Energy Transition Fund, el fondo empresarial desarrollado por Alantra en colaboración con Enagás, donde el ICO también participa, que les da la oportunidad de diversificar y complementar su estrategia de inversión.

Etiquetado inteligente de productos agroalimentarios

El talento no entiende de género, ni condición social, ni fronteras. Razón por la cual, Startup OLÉ ha contado con representación de zonas geográficas repartidas por todo el territorio nacional, como la Diputación de Huelva, donde pudimos encontrar a la startup Naturcode, plataforma de etiquetado inteligente de productos agroalimentarios.

Su CEO, Fernando Vázquez, incide en la importancia de las "empresas de pueblo" y la necesidad de una cultura colaborativa entre actores principales del entorno. "Los productores necesitan vender, los distribuidores precisan abastecernos a nosotros, los consumidores, quienes a la vez requerimos servicios más modernos y digitales", afirmó.

Naturcode resultaba ganadora de la primera convocatoria de la Technical Assistant Facility por parte de la Comisión Europea y ha desarrollado lo que ellos llaman algoritmo de las 6S: saludable, sostenible, solidario, social, seguro y suficiente, respaldado por un grupo de científicos que buscan impulsar la comunicación de los productos más allá de su valor nutricional.

De forma paralela, la Guardia Civil también ha estado presente en el evento de forma significativa, realizando exhibiciones al aire libre simulando rescates en el ámbito rural para demostrar el impacto que tiene la tecnología en el desarrollo de las áreas con menor densidad de población.

Aprender de los casos de éxito

Es reseñable mencionar que entre las mesas redondas que tuvieron lugar hubo una dedicada a casos de éxito que han surgido en la comunidad Startup OLÉ, como es el de Trovant Technology y Enagás, por un lado, o el de Caixa Capital Risc con CDTI y Tebrio (antes MealFood Europe), por otro, así como las colaboraciones de corporaciones como Acciona en Latinoamérica.

Entre otros líderes de distintos verticales y tecnologías, cabe destacar a Hispasat (satélites de telecomunicaciones), Cruz Roja (impacto socio-humanitario), SEK Lab Edtech Accelerator (Edtech), Circular Labs (Economía Circular) o INCIBE (Ciberseguridad).

De hecho, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, presentaba el pasado jueves el Programa de Emprendimiento en Ciberseguridad, INCIBE Emprende, una iniciativa dirigida a emprendedores y startups de ciberseguridad, con una dotación presupuestaria de 191 millones de euros.

El proyecto, que se desarrollará entre 2021 y 2025, incluirá también un programa de internacionalización y de nuevo un evento de emprendimiento en ciberseguridad que tendrá lugar en León.

Además, en esta edición, HUAWEI Europa presentó el proyecto "Desarrollo de la Innovación Rural Europea y las Villas Startuperas" con el objetivo de potenciar la innovación en el ámbito rural, la actividad y la generación de sinergias en espacios de coworking, atrayendo startups y nómadas digitales.

También hubo espacio para los reconocimientos en forma de premios que Startup OLÉ suele entregar, en cada edición, a las mejores startups participantes de su competición de pitch (con pase directo para la semifinal de la Startup World Cup, organizada por Pegasus Tech Ventures que tendrá lugar en San Francisco, el próximo mes de noviembre, con oportunidad de ganar 1 millón de dólares en inversión).

Premios y reconocimientos

Sin obviar el premio concedido por ElCAMPUS360, que otorga 20.000 euros en becas a través de su máster "El MBA del Empresario: 360MBA" a los ganadores de cada vertical, así como al ganador global.

Por último, los Startup OLÉ 2021 Awards, cuyo acto de entrega era imposible de celebrar de forma física el pasado año. En 2021 se hacía posible y Efrén Miranda, presidente del Club del Emprendimiento recogía su galardón Best Media, por el apoyo de una comunidad que reúne a más de 100.000 miembros registrados entre pymes, autónomos y emprendedores.

"Ha sido una edición necesaria para seguir generando ecosistema y continuar creando empresas, pero sobre todo, consolidarlas", puntualizó Miranda.

Los ganadores de los Startup OLÉ 2021 Awards han sido; el premio Best Corporate recayó en Capital Energy; el Best Venture Capital and Private Equity Institution fue otorgado a ASCRI; el Best Public Administration fue otorgado a CDTI; el premio Best Essential Infrastructure Management Corporate fue para Red Eléctrica Española; el Best Media se concedió a OkDiario; el Best Hub fue a parar a Oracle 4 Startups; el Best Rural Public Administration recayó en la Diputación de Salamanca; el Best Rural Innovation Institution, para la Guardia Civil; el Best Social 4 Good Institution se concedió a Cruz Roja y el ganador del Reverse Pitch fue Impulsa Visión-RTVE.

Sigue los temas que te interesan