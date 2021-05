Neuraxpharm, tres hospitales y una nueva 'app' que mejora la gestión de la epilepsia

"Los pacientes acuden a urgencias de Neurología sin ningún informe, ningún detalle ni resultados de pruebas que se han ido realizado a lo largo de su vida", avanza el doctor Javier Salas Puig, miembro de la Unidad de Epilepsia en el Instituto de Investigación Vall d'Hebron (VHIR) de Barcelona.

Y continúa: "Todo está custodiado en el centro hospitalario o el neurólogo de referencia, pero los médicos que atendemos una crisis epiléptica necesitamos conocer la historia clínica para determinar el mejor tratamiento para el paciente".

Es en ese punto donde entra LepsiApp. "Nos facilita una mejor y más rápida gestión del trastorno", explica Salas Puig desde su unidad, una de las impulsoras de la aplicación móvil desarrollada por Neuraxpharm, grupo farmacéutico europeo líder en soluciones para patologías del Sistema Nervioso Central.

Existen más de un centenar de tipos y diferentes grados de epilepsia, un trastorno neurológico todavía hoy estigmatizado que sufren alrededor de 300.000 personas de todas las edades en España.

Para los alrededor de 800 neurólogos enfocados en esta patología, tener acceso al historial de los pacientes es clave para abordar las crisis que pueden desarrollar, y ofrecer el tratamiento y el seguimiento adecuado.

Pero cuando el paciente no puede acudir a su médico de referencia por no encontrarse en su lugar de residencia habitual, y teniendo en cuenta que los programas informáticos de los sistema sanitarios de las comunidades autónomas no están conectados entre sí, el profesional médico debe actuar prácticamente a ciegas.

El laboratorio Neuraxpharm respondió a la inquietud de los especialistas por mejorar la gestión del trastorno neurológico y la calidad de vida de los pacientes, independientemente de donde se encuentren en cada momento.

El resultado fue el lanzamiento al mercado hace escasas semanas de LepsiApp, la única aplicación móvil enfocada a que los médicos tengan acceso al historial de cualquier paciente epiléptico que ingrese en un centro hospitalario.

El neurólogo de referencia es el que ofrece al paciente la posibilidad de ser usuario de la app, que cumple estrictamente con la ley de protección de datos.

Datos recopilados de manera anónima

En este sentido, Luis Poveda, Product Manager de Neuraxpharm, remarca que "los datos son recopilados por una tercera empresa, de manera anónima, y van dirigidos a la investigación. El laboratorio no tiene acceso a ningún dato ni publicita sus soluciones a través de la aplicación. LepsiApp no es una cuestión de marketing ni de ventas, sino de mejorar la calidad de vida de los pacientes epilépticos".

Los doctores Iván Seijo, del Hospital Universitario Vall d'Hebron; Francisco Gil, del Sagrado Corazón; y Jacinto Sala, de Bellvitge, tres centros hospitalarios de Barcelona, liderados por el doctor Javier Salas Puig, del Vall d'Hebron, han conformado el equipo facultativo implicado en el desarrollo de la aplicación, que contó con la colaboración vital de una paciente epiléptica, actualmente responsable de gestión de la aplicación en Pulso Ediciones, empresa desarrolladora de la solución móvil.

LepsiApp se encuentra actualmente en fase piloto, en la que participan 90 neurólogos y neuropediatras de los principales hospitales españoles, y alrededor de 120 pacientes.

"Esperamos poder alcanzar los 400 pacientes en junio y llegar al total de personas que sufren este trastorno neurológico en el último trimestre de este año, ya que presentaremos la aplicación móvil y los resultados obtenidos hasta entonces durante el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Epilepsia, que se celebrará en octubre, en Santander", anuncia Poveda.

El neurólogo dispone de una web desde donde realiza el seguimiento del paciente, que es quien dispone de la aplicación en su móvil.

En ella, se ha introducido su carnet de paciente, historial clínico, los fármacos prescritos, el calendario de crisis y un apartado donde poder anotar los nuevos episodios y los síntomas previos percibidos, gráficos de evolución, contactos de emergencia, geolocalización e información general sobre la epilepsia.

Entre las funcionalidades más destacadas e innovadoras de la aplicación móvil, desde el punto de vista del paciente, es el botón SOS, que avisa a sus contactos de emergencia de manera automática y envía las coordenadas exactas de su ubicación, vía SMS y/o correo electrónico.

La gran aceptación de LepsiApp entre los especialistas en epilepsia ha acelerado el próximo paso: "Antes de que finalice este año o a mucho tardar a principios del próximo, Neuraxpharm ofrecerá la aplicación a neurólogos europeos, empezando por Alemania, Austria, Reino Unido, Francia e Italia. De hecho, ya estamos trabajando en ello", concreta Poveda.