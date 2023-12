La voz de los líderes en tecnologías limpias en España y Portugal: "Somos clave para el liderazgo de Europa"

Miembros de Cleantech for Iberia en la presentación de la entidad.

La recién clausurada COP28 ha demostrado que queda mucho por hacer en el terreno de la sostenibilidad y la necesaria transición energética hacia un modelo económico menos lesivo con el planeta.

El resultado ha sido, como en otras ocasiones, insatisfactorio para la urgencia que exige el cambio climático aunque, la cumbre de Dubai ha dejado una amplia gama de grises en cuanto a la interpretación de lo acontecido estas dos últimas semanas que abren una puerta a la esperanza.

El profundo proceso de cambio que conlleva la emergencia climática lleva aparejado un uso intensivo de innovación y tecnología donde Europa afronta en la actualidad un contexto de reposicionamiento mundial en el sector, donde players muy potentes como EEUU y China, están decididos a la mantener el pulso en la conquista por las tecnologías limpias.

Europa y, más en concreto, España y Portugal, no están dispuestos a dar por perdida la batalla, sobre todo porque cuentan con un potente sector innovador en esta materia que ha sabido hacer los deberes en los últimos años y que ahora ha decidido pasar a la acción y alzar la voz.

"No se nos ha escuchado hasta ahora y queremos ser la voz de los innovadores en tecnologías limpias. Tenemos el talento, las empresas y el liderazgo necesario para aprovechar esta tremenda oportunidad que tenemos delante".

Habla Bianca Dragomir, directora de Cleantech for Iberia. La representante para España y Portugal de la asociación reconoce la importancia del momento que atraviesa este sector y cómo, incluso en la COP28 -evento en el que ha estado presente-, se han dado pasos que denotan la excepcionalidad que se está viviendo en materia de innovación y tecnologías limpias.

"Ha habido un cambio de narrativa. Por primera vez se ha oído hablar de inversión, de alianzas, de cómo se pueden aportar soluciones con escalabilidad y de posicionamiento", explica Dragomir.

Bianca Dragomir, directora de Cleantech for Iberia.

Cleantech for Iberia ha echado a andar este año para representar a los inversores e innovadores pioneros en tecnologías limpias en la Península Ibérica. Bajo su paraguas se engloba una coalición de inversores, scaleups y universidades referentes que persiguen tender puentes de colaboración entre la comunidad cleantech y los líderes políticos, así como fomentar oportunidades de coinversión en las industrias del futuro.

La iniciativa está impulsada por Cleantech Group con el apoyo de la Fundación de Bill Gates Breakthrough Energy, Zubi Group y BBVA. Por la parte de los inversores también están presentes Seaya, Net Zero Ventures, Klima, Adara, Axon, Inclimo, A&G y Kira Ventures. En los innovadores destacan FertigHy, Malta, H2 Green Steel, Plastic Energy, Build to Zero, Rega Energy y, en el terreno de las universidades, se cuenta con IE University y NOVA.

Según Dragomir, Europa, que ha venido ejerciendo un papel de liderazgo en energías y tecnologías limpias necesita de España y Portugal para mantener esa posición en el contexto actual.

Aunque en el último trimestre financiero se ha reducido la diferencia de inversión en tecnologías limpias entre la UE y Estados Unidos, "Europa corre el riesgo de quedarse rezagada. Para mantener nuestra competitividad, desarrollar una economía fuerte en tecnologías limpias es vital", insisten desde Cleantech for Iberia.

676 millones de euros de inversión

"La Península Ibérica es una superpotencia, con una base industrial sólida, con fondos especializados en cleantech y otros de carácter generalista que están virando hacia este sector. Es el momento de fomentar las sinergias, de ponerlos en contacto con los innovadores y atraer más capital internacional", manifiesta a D+I.

Lo datos avalan ese liderazgo. El sector de las tecnologías limpias en la región ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años. Según los datos de inversión de Cleantech for Iberia, en 2022 se invirtieron 676 millones de euros en tecnologías limpias ibéricas, seis veces más que en los cinco años anteriores.

Miembros de Cleantech for Iberia.

Gracias a las abundantes fuentes de energía limpia y barata como son la energía eólica y la solar, una economía de hidrógeno verde en rápido desarrollo y una base industrial sólida, España y Portugal tienen numerosas ventajas competitivas en sectores emergentes como el acero verde, los fertilizantes verdes y el almacenamiento energético de larga duración.

En esta línea, Julia Reinaud, directora senior de Breakthrough Energy, que moderó el panel de debate sobre tecnologías limpias en Iberia en el marco de Web Summit celebrado a mitad de noviembre, aseguró: "España y Portugal poseen todos los ingredientes para convertirse en una región industrial limpia líder en Europa".

"No obstante, la aceleración de estas industrias requiere capital, tecnología, políticas y alianzas. La coalición Cleantech for Iberia, oficialmente presentada en Web Summit, está preparada para crear este ecosistema de colaboración que acelerará el despliegue de tecnologías limpias en toda la región". El camino de la asociación está marcado, tan sólo queda transitarlo y aunar las sinergias necesarias para conseguir su objetivo.

