Alejandro Poveda (Outfund): "Cuesta explicar en Reino Unido que aquí tardas dos meses en abrir una filial"

Alejandro Poveda es el Country Manager de Outfund en España, el mayor inversor en comercio electrónico y startups de nuestro país y Reino Unido que recientemente ha adquirido la española Clicfunds.

El proveedor de capital no dilutivo da el pistoletazo de salida a su expansión en España con su solución de financiación alternativa para startups de ecommerce, un sector que Poveda conoce en profundidad.

Una Administración pública excesivamente burocratizada y falta de confianza en su talento y potencialidades copan las debilidades que el empresario detecta en el ecosistema startup español. Por el contrario, la persistencia y tenacidad son su principal valía para superarlas con éxito.

La adquisición de Clicfunds se produce sólo un año después de su incorporación a Outfund. ¿Qué balance hace de esta etapa profesional y cuál es el mayor reto al que se enfrenta?

Estamos entusiasmados, las expectativas son muy prometedoras y en cuanto al balance, las cifras hablan por nosotros. Nos habíamos marcado el objetivo de cerrar 7,5 millones de euros de financiación el primer mes y lo cumplimos en los primeros 15 días.

Ahora, el reto es seguir sorprendiéndonos, en el mejor sentido, como ha sido este hito, ya convertidos en el mayor inversor en comercio electrónico y startups en España y el Reino Unido, ayudando a cientos de fundadores a alcanzar sus objetivos de crecimiento, sin dilución.

¿Qué supone para Outfund la adquisición de Clicfunds y cómo puedan ayudar a partir de ahora a las startups españolas?

Como líder del Reino Unido que ha prestado más de 150 millones de euros este año a empresas de comercio electrónico, Outfund siempre han visto el mercado español como una gran oportunidad y lo han considerado un nicho fundamental para su expansión.

Podemos ayudar a las startups, muy especialmente garantizando simplicidad. Es decir, cuando los fundadores buscan financiación tienen que dedicar gran parte de su día a día en hablar con fondos de inversión, preparar y actualizar el Investor Deck, hablar con todos los bancos, etc.

Este modelo de financiación no dilutiva existe desde hace pocos años; en EEUU, Reino Unido y Australia todos los fundadores ya hacen uso de este capital para crecer

Con Outfund simplemente accedes a www.out.fund/es, log in, conectas tus cuentas y en 24 horas sabes si podemos ayudarte o no. Así de sencillo. Lo importante es que tanto si podemos ayudarte como si no, lo sepas en 24 horas y, sobre todo, no pierdas el tiempo.

A su vez, significa que vamos a ayudarte tanto en el corto plazo como en el largo a que conserves gran parte de tu compañía. Nosotros nunca entramos en equity, por lo que los fundadores y los actuales inversores mantendrán su tanto por ciento de la compañía mientras nosotros les ayudamos a crecer.

¿Qué potencialidades ha detectado su plataforma de financiación en el mercado español para considerarlo crucial en su expansión a corto plazo?

A día de hoy hay más de 4.100 startups en España. Si analizas los sectores, está claro que el ecommerce sigue siendo el sector preferido para emprender en nuestro país y más aún, después de la pandemia que hemos vivido.

A su vez, nosotros ampliamos y vamos dirigidos a cualquier negocio que vende online, por lo que el mercado es gigante y el potencial de crecimiento que tiene es algo impresionante.

Destacar que este modelo de financiación no dilutiva y sin garantías existe hace muy pocos años. En Estados Unidos todos los fundadores la tienen presente y la usan, en Reino Unido y Australia, que conocemos muy bien, absolutamente todos hacen uso de este capital para crecer.

El emprendedor español no se rinde nunca; algunos no consiguen que las cosas les vayan bien hasta la tercera empresa. Las trabas, sobre todo fiscales, no ayudan

En España no es muy conocido todavía. Eso hace que la oportunidad sea enorme porque en 1 ó 2 años, todo el mundo va a usar este modelo de capital no dilutivo.

¿Cuáles son, a su juicio, los principales puntos fuertes y debilidades del sector emprendedor español?

El mayor punto fuerte diría que es la persistencia. El sector emprendedor español no se rinde nunca. Hay muchos fundadores con los que hablamos que han montado una, dos o tres empresas antes, y no es hasta esta última que han conseguido que las cosas les vaya bien. No nos rendimos nunca.

Entre las debilidades; creérnoslo. Muchas veces, hablamos con emprendedores que están en fases más iniciales que ellos mismos no se creen que pueden conseguirlo. Falta autoestima, creernos que realmente podemos hacerlo.

La financiación es un escollo en el desarrollo de toda startup pero también el marco normativo por el que se rige. ¿Cree que se está legislando en España a la velocidad que demanda el mercado con iniciativas como la Ley de Startups?

Creo que deberíamos 'copiar' y poder competir con países como Reino Unido, Francia o Portugal. Están a años luz de nosotros. Saben cómo atraer talento porque la ley va de su mano. En España es complicado y a menudo te encuentras trabas, sobre todo fiscales.

Como ejemplo, para abrir la filial en España de Outfund hemos tardado prácticamente dos meses y, realmente, me cuesta explicar al equipo de Outfund en Reino Unido que en España estamos tan anticuados en cosas tan simples y existe tanta burocracia.

Para terminar, el comercio electrónico ha experimentado un acelerón tras la pandemia y parece difícil ya volver a la casilla de salida. ¿Cree que este incremento se mantendrá en el futuro?

El crecimiento actualmente ya es algo más sostenido, pero igualmente crece a un ritmo mucho más alto que antes de la pandemia. Creo que los próximos 3-5 años van a marcar un gran cambio en el mundo del comercio electrónico. Incluso en la experiencia del usuario.

Hemos conseguido que prácticamente cualquier rango de edad esté familiarizado con ello. Las oportunidades que hay son enormes.

