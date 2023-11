Nuria Montes (Generalitat Valenciana): "No tenemos completamente consolidado el ecosistema innovador"

Va a ser la cara visible de las políticas de innovación en la Comunidad Valenciana, si todo va según lo previsto, hasta mayo de 2027. Bueno, de las políticas de innovación, de las de comercio, de las de industria y de las de turismo.

El macrodepartamento que pilota necesita un equipo especializado por cada área y, sobre todo, estrategias claras y definidas.

En esta entrevista con D+I, la consellera manifiesta tener muy claro las cosas que no hay que repetir y las que deben implementarse para mejorar el posicionamiento de su región.

Pregunta: Innovación, industria, comercio y turismo. Cuatro áreas clave en la Comunidad Valenciana bajo una misma Conselleria. ¿Cómo se gestiona eso para que ningún ámbito resulte desfavorecido?

Respuesta: Pues sólo hay dos claves: equipo y trabajo. Es imposible gestionar una conselleria con estas competencias si no cuentas con los mejores colaboradores y equipo directivo. Y no es menos imposible si no dedicas muchas horas al día.

En esa organización hemos dedicado nuestros esfuerzos en estos primeros días para dar como resultado que ningún ámbito resulte desfavorecido ni desatendido.

P.: La innovación (y la transformación digital) es algo muy transversal. ¿En qué medida cree que van a mejorar los otros tres sectores (industria, comercio y turismo) por el hecho de que pertenezcan a la misma Conselleria?

R.: Una de las deficiencias que se detectaba en el esquema de la administración anterior era que el vehículo innovación-empresa no existía. El área innovadora era preminentemente teórica y no desplegaba efectos con intensidad en el tejido productivo. Con la configuración actual que ha diseñado el presidente Mazón, el sector privado industrial y empresarial se va a ver directamente beneficiado por las acciones en materia de innovación porque es nuestra prioridad uno.

P.: ¿Cuál diría que es el principal reto de cada uno de estos sectores (industria, comercio y turismo) desde el punto de vista de la innovación y la transformación digital?

R.: En el caso del comercio es claramente un giro hacía un modelo de negocio que pueda combinar la venta tradicional con los canales online, una nueva concepción de los espacios así como una nueva estrategia de marketing y micromarketing que permite al comercio minorista acceder a posibilidades antes reservadas en exclusiva para las grandes corporaciones.

El turismo tiene un reto en materia de energía, servicio, digitalización y automatización de procesos sin valor cualitativo, así como el uso de herramientas y estrategias basadas en big data y de inteligencia artificial. Esta IA será especialmente relevante en el control de la economía sumergida en el alojamiento y del intrusismo en otros subsectores turísticos.

Y la industria y empresa en general tiene múltiples oportunidades de mejora de los procesos productivos, de eficiencia en el uso de energías limpias y descarbonización, en la formación y capacitación de capital humano, existente y nuevo. El objetivo siempre es ganar competitividad respecto a otros productores tanto en criterios económicos como en criterios de sostenibilidad y por supuesto de calidad.

P.: ¿Y cuál sería el principal reto del ecosistema innovador de la Comunidad Valenciana?

R.: En mi opinión el principal reto es su propia implantación. No tenemos completamente consolidado ese ecosistema innovador porque no se han hecho otras acciones más allá de meros espacios para compartir trabajo.

Se trata de especializar áreas, de atraer proyectos tractores que sirvan de polo para otros innovadores, para crecer en torno a un sector específico tremendamente especializado. Por ejemplo, ahora uno de nuestros retos es consolidar el hub aeroespacial en el que la Comunidad Valenciana ha dado pasos de gigante con la puesta en marcha del Miura 1.

P.: En la anterior legislatura se desarrollaron importantes clústeres con mucho potencial de futuro: inteligencia artificial, microchips, movilidad sostenible… ¿Cuál va a ser la posición de la nueva Generalitat Valenciana sobre estos nuevos ecosistemas?

R.: En la anterior legislatura se anunciaron muchas cosas pero realmente cuando hemos llegado nos hemos encontrado con que se había hecho muy poco. La alianza de los semiconductores la hemos tenido que rescatar y firmar nosotros in extremis porque no se había hecho ningún seguimiento por los anteriores gestores.

La gigafactoría de PowerCo es una actuación cuyo desarrollo va a corresponder a esta administración, al igual que toda una estrategia en torno a la inteligencia artificial, materia en la que se había hecho poco más que tener algún coordinador en la materia. Perder la sede la Agencia Española de Supervisión de la IA (Alicante era la candidata) supuso una clara desventaja para esta Comunidad en esta tecnología.

P.: ¿Hay margen para desarrollar ecosistemas nuevos?

R.: Claro que sí. El ejemplo más importante es el del ecosistema aeroespacial. Que una empresa privada haya podido poner a España entre los únicos diez países del mundo con tecnología capaz de poner un cohete en el espacio es algo que mueve, que hace de ese efecto tractor para nuevas empresas que se desarrollen: necesitan desarrollo de componentes, de tecnología y de uso de combustibles eficientes.

El ecosistema del vehículo eléctrico o el del hidrógeno verde son otros dos ejemplos de ecosistemas nuevos desarrollados a través de ese elemento tractor tan importante como vector principal.

P.: La Comunidad Valenciana quedó fuera de la pelea por conseguir la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial y la Agencia Espacial Española, que marcharon a A Coruña y Sevilla. ¿Va a pelear la Comunidad Valenciana por alguna agencia relacionada con la innovación o la transformación digital?

R.: Vamos a pelear por todas aquellas oportunidades que mejoren el posicionamiento de las empresas y clústers valencianos y que permitan una mejor financiación, aportación económica y proyección de nuestra Comunidad y empresa.

P.: En el reciente evento de D+I, habló usted de la importancia de la especialización y de la importancia de contar con entidades como REDIT (red de centros tecnológicos especializados). ¿Cuál es la hoja de ruta de colaboración de la Generalitat con esta asociación? ¿Se prevén cambios en esta relación?

R.: Se prevén cambios basados en una eficiencia de los recursos disponibles pero la red REDIT viene a dar un soporte muy especializado en materia de innovación para los sectores tradicionales como construcción, cerámica, juguete, alimentación, transporte, calzado…

La participación empresarial en estos institutos tecnológicos les dota además de ese canal de conexión que veíamos como una debilidad del ecosistema innovador en la Comunidad Valenciana. Por ello son un partner necesario para esta administración, por su capacidad de reacción y de actuación casi inmediata.

P.: ¿Alguna estrategia en mente para fomentar la atracción de inversión y talento a la Comunidad Valenciana durante los próximos cuatro años?

R.: La estrategia pasa por crear un territorio atractivo para el talento y la inversión. Condiciones privilegiadas de vida tenemos y vamos a culminar la disponibilidad de espacio para alojar ese talento al servicio de la innovación y las empresas. El marco fiscal para desarrollar la actividad es una de las estrategias de este gobierno, con una importante bajada de impuestos que nos igualen a las regiones más competitivas. Una estrategia legislativa que cree un medio apto para retener talento, atraer la inversión y hacer más sencilla y barata la colaboración público privada en los ecosistemas innovadores.

Estrategia de mejorar en vías de comunicación para tener el territorio mejor conectado: tanto en medios de transporte como en conectividad digital. En definitiva, una comunidad abierta a todos, sin exclusiones y sin sectarismos.

