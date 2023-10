VDS2023 anuncia su programa y muestra el crecimiento del evento tecnológico a nivel internacional

Startup Valencia ha anunciado el programa de la sexta edición de Valencia Digital Summit, que analizará los retos y las tendencias de los sectores considerados estratégicos en el futuro inmediato.

El evento tecnológico internacional, que se celebrará el 26 y 27 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, da un giro exponencial gracias a la calidad de sus ponentes y contará con la participación de referentes de Europa, Asia, EEUU y Latinoamérica que han elegido Valencia Digital Summit para presentar sus últimas novedades tecnológicas, de inversión y crecimiento en negocios de innovación.

El encuentro abordará, a través de su programa de ponencias y paneles de expertos, las soluciones disruptivas y las perspectivas tecnológicas que contribuirán a mejorar la sociedad y a sostener una economía competitiva. En línea con el lema del evento ‘Building the Good Future’ (Construyendo el buen futuro), VDS2023 convertirá a la ciudad en capital mundial del emprendimiento innovador para dar respuesta a los principales retos sociales y económicos.

Startup Valencia, organizador de este evento tecnológico internacional, busca con VDS2023 seguir posicionando la ciudad como motor social y económico internacional donde emprendedores, corporaciones, instituciones, inversores y centros educativos compartan sus experiencias y conocimiento.

Sectores como el de la movilidad, los puertos, la salud o el aeroespacial tendrán su espacio de análisis en la programación de Valencia Digital Summit. También se fomentará el debate acerca de temas transversales como la IA y la tecnología Blockchain, las claves para escalar una startup o el papel de las mujeres en los sectores tecnológicos.

Imagen de archivo de la edición de VDS2022.

Vala Afshar, Chief Digital Evangelist en Salesforce y Ángel Rivera, Consejero Delegado de Santander España, conversarán sobre ‘El futuro de las corporaciones’. Y sobre cómo innovar en estas corporaciones, debatirán Alfonso Núñez, Director Digital Strategy & Innovation en EY Parthenon; Juan Cumbrado, Innovation Director en Mapfre; Natalia Álvarez, Open Innovation Senior Analyst en Repsol y Dámaso Cebrián, Global CIO Corporate & Investment Banking en Banco Santander.

Ann Hiatt, con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley como Executive Business Partner de Jeff Bezos (fundador y CEO de Amazon) y de Eric Schmidt (CEO/Executive Chairman de Google), charlará con Juan Luis Hortelano, Presidente de Startup Valencia, sobre las habilidades y aptitudes que un líder puede adoptar para aumentar su impacto y trayectoria en ‘The DNA of Unicorn Leader’. También sobre unicornios versará la ponencia de Felipe Peñacoba, CIO & Management Board Member en Revolut, que narrará la historia de éxito de la compañía.

Ángel Sáenz, Country Manager de España y Portugal en LinkedIn, analizará, para las más de mil quinientas startups que se darán cita en el encuentro, los elementos clave para alcanzar el liderazgo de una marca en la era digital.

En el ámbito de la inversión se explorarán las nuevas posibilidades que ofrece el campo de la tecnología aeroespacial en la charla entre Pedro Duque, astronauta y profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid, y Francho Garcia, CEO & Co-founder de Arkadia Space. También habrá distintas mesas redondas dedicadas a las estrategias de éxito para inversoras o retos de futuro para fondos.

En materia de sostenibilidad Dagmar van Ravenswaay, Venture Partner en Borski Fund; Linn Cecilie Linnemann, CEO en Katapult Group; Iker Marcaide, Founder & Executive Chairman en Zubi Group y Andy Lurling, Founding Partner en Lumo Labs, desgranarán las estrategias de empresas que pueden prosperar y al mismo tiempo generar un impacto positivo en el planeta.

Además, Valencia Digital Summit acogerá la sesión ‘New Referents in The Ecosystem. Premios EmprendeXXI Investors Day & Kick Off New Edition’ en la que tendrá lugar el ‘Investors Day Premios EmprendeXXI’. CaixaBank y Enisa organizan estos premios para identificar y acompañar a las startups más innovadoras de España y Portugal. En esta sesión las startups ganadoras y finalistas de anteriores ediciones –Hotelverse, Arkadia Space, Iberbox y Libeen Smart Housing– presentarán sus proyectos ante inversores y se anunciarán las novedades de la 17ª edición de Premios EmprendeXXI.

Foros temáticos

Todo el ecosistema innovador en materia de movilidad inteligente tendrá presencia en VDS2023 con la celebración del SMV2023, organizado por Mobility Innovation Valencia (MIV) y el Clúster de Automoción de la Comunidad Valenciana (AVIA). El encuentro contará también con zona expositiva y servirá para presentar el Catálogo de Capacidades Innovadoras en movilidad inteligente y sostenible, del que más de 40 empresas y entidades forman parte.

También Opentop, el hub de innovación del puerto de Valencia impulsado por Fundación Valenciaport, celebra en el marco de VDS2023 el Port Entrepreneurship International Congress. A lo largo del 26 de octubre, este foro desarrollará ponencias y debates donde se analizarán los retos y oportunidades actuales del sector logístico portuario, se debatirá sobre la innovación en el sector o la economía azul y se analizarán casos de éxito y estrategias de actores relevantes del sector para crecer de la mano del ecosistema emprendedor, como el de i4sea.

VDS2023 contará con la DreamHack Gaming Area, espacio habilitado desde el que se articularán todas las actividades que se llevarán a cabo de este sector durante el evento tecnológico, dirigidas tanto a visitantes como a expositores.

Valencia Digital Summit 2022 logró un récord de asistentes con más de 10.000 personas.

Las startups participantes podrán disputar una competición de SIM Racing, una forma de deporte electrónico que simula carreras de automóviles en un entorno virtual. También se organizarán competiciones de Beat Saber, un popular juego de Realidad Virtual que combina música, ritmo y acción.

Los participantes usarán auriculares de RV y controladores para jugar y competirán en canciones seleccionadas. Además, habrá actividades de RV con Beat Saber para que los asistentes a Valencia Digital Summit puedan experimentar el juego por sí mismos. También se habilitará una zona PCs gaming dónde los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de sesiones de juego libre con los videojuegos más actuales.

El 27 de octubre tendrá lugar el Foro de Salud de la mano de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. En este marco Beatriz Jacoste, directora del Centro de Innovación Alimentaria KM ZERO, ofrecerá una ponencia sobre la importancia que tienen para el sector agroalimentario conceptos como sostenible y saludable y qué papel juega la innovación para su total aplicación.

Además, se celebrarán dos mesas redondas sobre los últimos avances en tecnologías cerebrales inteligentes (Liberando el potencial cognitivo: empoderando a las mentes con un cerebro inteligente) y mejoras en el rendimiento deportivo y el bienestar general (Optimizar el rendimiento: hábitos saludables en el mundo del deporte).

VDS2023: a por otro récord de asistencia

Esta sexta edición de Valencia Digital Summit espera volver a superar los 10.000 asistentes presenciales procedentes de más de 80 países, y contará con más de 400 inversores internacionales con una cartera de inversión de más de 8.000 millones de euros. El programa contará con más de 300 ponentes de prestigio internacional y convocará a más de 1.500 startups.

Este evento tecnológico internacional cuenta con la colaboración de organizaciones como Banco Santander, HP, Damm, Opentop, EY, AVIA, DreamHack, Elewit, Wayra, Burda Principal Investments, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Mobility Innovation Valencia, Banco Sabadell, CaixaBank DayOne, ADEIT, GoHub Ventures, Dinapsis o IPG Mediabrands y el apoyo del Gobierno de España, Spain Up Nation, EOI, Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Valencia, Valencia Activa, Las Naves, Parc Científic UV y el IVF. VDS2023 está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration EU.

Nacho Mas y Juan Luis Hortelano, durante la entrega de los premios a una de las startups ganadoras en la edición de 2022. VDS2023 Competition: más de 600 startups de 48 países La competición internacional de startups de Valencia Digital Summit se ha consolidado con unas señas de identidad propias. Durante la celebración de VDS2023, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogerá la gran final que seleccionará a las mejores startups en fase seed y growth. Autoscriber, Beynex, Bridgewise, Cafler, Ender Turing, Legitify, Zim Connections, Quantic Brains, Spendbase y Welii son las 10 startups finalistas, elegidas entre una primera selección de 50 startups de entre las más de 600 candidaturas presentadas de 48 países distintos. Un jurado internacional compuesto por Gioia Cerbelli, VP en GPBullhound; Patricia Camarero, investor en Octopus Ventures; Víctor Navarro, principal en Yellow VC; Jordi Iserte J, Investment director en Adevinta; Francisco Pinto, executive director de Bynd VC; Javier Megias, managing partner en Plug and Play, y Alejandra Menéndez, chief international officer en Startup Valencia, ha sido el encargado de seleccionar a las finalistas. Casi un tercio de estas startpus operan en el sector del software y más de un 36% desarrollan tecnología relacionada con la inteligencia artificial. Destaca el carácter internacional de la final con solo dos startups españolas (Cafler y Quantic Brains), frente a seis europeas (Autoscriber -Países Bajos-, Legitify -Irlanda-, Ender Turing -Estonia-, Spendbase -Ucrania- , Welii -Francia- y Zim Connections -Inglaterra- ), una turca (Beynex) y una israelí (Bridgewise). Para llegar a esta selección de diez candidatas a la gran final, primero se seleccionó el Top 50, de entre las más de 600 candidaturas presentadas. En esta ocasión, el jurado, también de altísimo nivel, estuvo conformado por ha estado conformado por Sandra Valero, Dealflow manager en Marina de Empresas; Luis Llorens, director de Plug and Play; Santiago Vivas, Early Stage investor en Plug and Play; Ángel Buigues, BStartup advisor de Banco Sabadell, Rafael Martín, VC Investment Madrid de Gohub Ventures, Virginia Sánchez, de la Junta Directiva de Startup Valencia y Karina Virrueta, head of Innovation Ecosystem en Startup Valencia. El objetivo de esta iniciativa, en colaboración con Plug and Play, es encontrar a las startups más disruptivas del mundo, que tengan un potencial destacado y que impacten positivamente en construir un futuro mejor. El 27 de octubre se anunciarán las startups ganadoras de este año.

Sigue los temas que te interesan