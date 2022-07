StartUPV o cómo convertir el emprendimiento universitario en palanca del ecosistema disruptor valenciano

Diez años no es cualquier efeméride. Más, si cabe, en el sector del emprendimiento donde el tiempo corre muy deprisa con multitud de proyectos que se van quedando por el camino y otros, solo unos pocos elegidos, cogen velocidad y llegan a brillar con luz propia.

Luminosidad fue lo que este 13 de julio proyectó por doquier la Universitat Politècnica de València (UPV). Exactamente, la que irradiaban los emprendedores que, con motivo de la gala de celebración de los diez años de StartUPV, el programa de incubación y aceleración de la UPV, se reencontraron en unas salas y unos pasillos que conocían bien.

En aquellas instalaciones se gestaron en su día multitud de proyectos que hoy han dado lugar a empresas de impacto, dentro y fuera de nuestras fronteras, y que están al frente del profundo cambio que afronta la sociedad actual de la mano de la tecnología y la digitalización.

Era momento de celebración y reencuentros, y también de recordar 'batallas de antaño', cuando ni siquiera ellos mismos eran sabedores de todo lo que estaba por venir y de la historia que estaban escribiendo en el emprendimiento valenciano, uno de los nodos más activos de España en disrupción, innovación y tecnología.

Startups de referencia

Startups ya consagradas en cada uno de sus respectivos sectores como Zeleros, Closca, Yeeply, Digital Sun, Lugenergy, BeMore3D, Solatom, Rudo y Dygma, entre muchas otras, no se han perdido la gala del décimo aniversario de StartUPV que ha reunido a unas 150 representantes de todo el ecosistema emprendedor valenciano.

Es el caso de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, València Activa, CEEI Valencia, Startup Valencia, Innsomnia, EIT Climate KIC, Fundación Valenciaport, Demium, Mobility Innovation Valencia, BIGBAN Inversores Privados, Founders Institute València, KM Zero Food Innovation Hub, Plug and Play, AVAESEN, BStartup Sabadell Hub, Go Hub Ventures, Tech Transfer UPV, Sales Funnel Canvas, StartupXplore, Universitat de València, Generación Espontánea UPV, AJEV, Invest in Valencia, Fundación Innovación Bankinter, Fundadoras.club y Zubi Group, entre otros.

El décimo aniversario de StartUPV ha sido momento de reencuentros y celebración por parte de las startups que pasaron por el programa en estos años.

Porque el sector no podía faltar este 13 de julio a la puesta de largo del emprendimiento universitario. El uno no se entendería sin la existencia del otro.

"Como universidad pública, tenemos el deber de devolver a la sociedad todo lo que ésta nos ofrece. Y la manera de hacerlo es a través del emprendimiento y la generación de buenas ideas", ha asegurado el rector de la UPV, José E. Capilla.

Tenemos el deber de devolver a la sociedad todo lo que nos ofrece, y la forma de hacerlo es a través del emprendimiento y la creación de ideas José E. Capilla, rector de la UPV

En esta línea, la vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento, Esther Gómez, ha manifestado que "no debemos perder la visión y apuesta por el talento y la innovación, que son nuestras señas de identidad", y ha reiterado la voluntad de la UPV por aumentar la presencia femenina en las aulas de la institución académica y, por extensión, en las empresas emergentes que se impulsan desde StartUPV.

StartUPV ha impulsado desde 2012, cuando nació dentro del área de emprendimiento de la UPV, IDEAS UPV, casi 200 startups, su mayoría con una marcada base tecnológica y de innovación.

El rector de la UPV, José E. Capilla, durante su intervención en la gala del décimo aniversario.

El índice de supervivencia de estas empresas creadas supera el 60% y mantiene su apuesta por el talento universitario y el emprendimiento femenino.

Dentro de la gala ha tenido lugar la final de la pitch competition StageOne para dilucidar a la startup ganadora que representará a la UPV –y a toda España – en StageTwo, la competición de startups universitarias más importante de Europa, que tendrá lugar en Berlín el próximo mes de octubre.

Nela BioDynamics, a StageTwo

La empresa vencedora ha sido Nela BioDynamics, spin-off de la UPV dedicada al desarrollo de prótesis médicas. El jurado ha valorado "su capacidad de crear impacto, potencial de inversión y calidad del pitch".

Tal y como explicó el CEO de Nela BioDynamics, José Expósito, en el turno de preguntas del jurado, el desarrollo de proyectos a largo plazo de I+D como el suyo requiere de una ingente inversión de tiempo, talento y recursos.

Este reto es imposible de abordar sin ecosistemas que favorezcan la captación del talento y la generación de sinergias entre los emprendedores. El CEO ha reclamado "un mayor respaldo" de las instituciones públicas en este sentido, un argumento que se volvió a escuchar durante la gala en palabras de las startups reconocidas.

Sigue los temas que te interesan