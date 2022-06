Pista libre para el 'data center' de Meta en Talavera: cuando la burocracia (por una vez) no se convierte en un problema

No sólo lo dicen las empresas, ni sólo lo dicen los expertos. Lo dicen también los propios actores de la administración pública. Políticos y funcionarios reconocen que, muchas veces, la burocracia lo complica todo, lo retrasa.

Perder un tren porque el papeleo es interminable quizá duela más que perderlo porque, simplemente, ni te han tenido en cuenta.

Meta, la evolución de Facebook, había manifestado su total interés en instalar en Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha) su nuevo 'data center campus'. Era una gran noticia para la ciudad y para la región, pero no estaba todo hecho.

El papeleo arrancaba y la burocracia podía, una vez más, arruinarlo todo. Pero esta vez no. Ni que sea para ser esa excepción que confirma la regla, un proceso al que muchos temen -quién sabe si Meta tenía un plan b por si acaso- se ha resuelto en apenas dos meses.

En ese tiempo, ayuntamiento y gobierno regional han elaborado todo tipo de informes medioambientales, hídricos, de idoneidad, etc... para elaborar el documento que lo desbloquea todo: la Declaración de Interés Regional del proyecto.

La traducción de lo anterior: Meta tiene vía libre. O, como dijo hace dos días el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de forma más gráfica, "hoy nos hemos casado con Meta".

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en su reunión del martes la Declaración de Interés Regional del proyecto 'Meta Data Center Campus' en Talavera de la Reina (Toledo).

"Meta revolucionará las próximas generaciones"

Así lo anunció el jefe del ejecutivo regional en la inauguración de la ampliación de la empresa de logística Carosan en el Polígono Torrehierro de la conocida como Ciudad de la Cerámica. "Meta va a revolucionar Talavera, la comarca y las próximas generaciones", sentenció.

Junto al vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez-Guijarro; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la alcaldesa de la ciudad, Tita García Élez, entre otras autoridades políticas y representantes del empresariado de la comarca y de la provincia, García-Page recordó que el Data Center Campus de Meta está destinado a albergar las operaciones y el equipo de tecnología de la información necesario para la producción digital, procesado y almacenamiento de datos, de las aplicaciones de Meta: Facebook, WhatsApp e Instagram, principalmente.

El proyecto de Data Center Campus de Meta en Talavera de la Reina supone una inversión en fase de construcción de 1.000 millones de euros, de los cuales la previsión es que 713 millones de euros repercutan de manera directa en actividad dentro de la región.

Tras su puesta en marcha, requerirá una inversión anual de 30 millones de euros. En empleo, la previsión es que el proyecto cree más de 1.000 empleos: 840 de media durante la fase de construcción, y 250 empleos directos una vez ya esté en marcha.

La ubicación propuesta es la fase 2 del Polígono Torrehierro de Talavera de la Reina, ubicado a 12 kilómetros al oeste de la ciudad. Incluye una parcela de uso industrial de 125 hectáreas, y comporta una edificabilidad total aproximada de 300.000 metros cuadrados.



"Talavera ya está en la dinámica de crear las oportunidades, no de esperarlas", ha aplaudido el presidente de Castilla-La Mancha, que ha recordado a su vez, que el dato relativo al paro del mes de mayo de esta ciudad, "ha sido el mejor de su historia".

"Una comunidad autónoma sorprendente"

En este polígono donde se ubicará Meta es donde también trabaja Carosan, escenario este martes del anuncio de García-Page.

El presidente regional ha reiterado su agradecimiento a los empresarios de Carosan, a los que ha brindado el apoyo del ejecutivo regional porque "nos creemos esta región" y se ha mostrado convencido de que "esta va a ser la comunidad autónoma más sorprendente de España en los próximos 10 o 15 años".

"Hay una cierta corriente de afecto en esta empresa y no me importa decir en público que me gusta poneros como ejemplo entre el empresariado de Castilla-La Mancha", ha reconocido. Del mismo modo, ha subrayado la importancia que empresas como Carosan tienen en el crecimiento económico ya que, ha considerado, "la logística es a la economía como el sistema circulatorio en el cuerpo".

En este contexto, Emiliano García-Page ha destacado los "notables avances que se están sucediendo en Talavera" y ha hecho alusión al crecimiento empresarial, a la Facultad de Informática, al nuevo máster que en ésta se va a implantar, al futuro crecimiento del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en la ciudad, o que Talavera se haya convertido en uno de los centros neurálgicos de control de datos de Europa.

Ha aprovechado Emiliano García-Page para aplaudir el dato del Índice de Producción Industrial de Castilla-La Macha, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativo al mes de abril que subió un 6,6% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Un dato que contrasta con el de media nacional que descendió un 0,4%. "Crecemos en el ámbito industrial y estamos en la mitad de paro que hace seis años", certificó.

Aún tuvo tiempo García-Page para hacer un nuevo anuncio, la llegada de una empresa de capital chino a Navalmoral, proyecto del cual no quiso dar más detalles.

