Estos son los argumentos de Teruel para albergar la futura Agencia Espacial Española

Andalucía, León y Cataluña han demostrado sobradamente los últimos tiempos que son tres de los territorios de referencia si hablamos del sector espacial en España. Su apuesta es total por desarrollar ecosistemas propios en favor del progreso en este ámbito e incluso la ciudad leonesa ha recibido el 'premio' de ser elegida como sede de la nueva incubadora de proyectos espaciales de la Agencia Espacial Europea (ESA) -la tercera en nuestro país tras las de Madrid y Barcelona-

Así pues y teniendo en cuenta que el sector sigue pendiente de la creación, ya anunciada, de la nueva Agencia Espacial Española, no parece extraño pensar que la rivalidad entre estos territorios podría estar cerca de despertar en una apasionante carrera por ver quién se queda con la sede central del nuevo organismo.

Aun así, hay un territorio con el que nadie contaba en principio pero que ha venido realizando un trabajo en la sombra hasta configurar una candidatura -aún oficiosa pero muy fundamentada- que podría dar la gran sorpresa.

Estamos hablando de Teruel que, de momento, ha conseguido una de las cosas más difíciles: que toda Aragón haga frente común en favor de la propuesta.

Y es importante porque, por ejemplo, León no siempre ha contado con ese respaldo en Castilla y León. De hecho, no conviene olvidar que el gobierno regional va a tener que hacer algún encaje territorial en relación al proyecto de la ESA para no dejar fuera de la ecuación a Valladolid, que también peleó por esa sede.

No ha sucedido lo mismo en tierras aragonesas, donde, pese a una intentona de Zaragoza, rápidamente todo el ecosistema científico y tecnológico y, lo que es más importante, el gobierno de Aragón, se alinearon con Teruel.

La pelota, en cualquier caso, va a estar en el tejado del Gobierno central, que, a fin de cuentas, es el que tiene que diseñar el proceso por el cual se elegirá la sede.

Un proyecto ya anunciado

La Agencia Espacial Española, recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional y en el anteproyecto de Ley de la Ciencia, es uno de los órganos de nueva creación que el Consejo de Ministros contempla ubicar en alguna parte del territorio español tras un procedimiento abierto, transparente y competitivo al que podrán presentarse todos los entes autonómicos y locales del país.

Ahí comenzará la carrera. Y, como se ha demostrado esta semana, Aragón ya tiene todos los elementos para empezar a competir.

Una reunión convocada por el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del gobierno de Aragón en la que estuvieron representados también el Ayuntamiento de la capital, la Diputación de Teruel, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, el aeropuerto, la Universidad y el clúster aeroespacial sirvió para firmar un protocolo de apoyo a la candidatura, "en una demostración de unidad y apuesta firme por el nuevo organismo", indican desde el ejecutivo regional.

El encuentro, presidido por la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, ha servido para empezar a definir las líneas de la candidatura, que liderará el ejecutivo autonómico y "se presentará de forma oficial una vez se publique el Real Decreto para la descentralización de los organismos públicos y se conozcan los requisitos y méritos que se valorarán".

Según Díaz, "el Ministerio de Ciencia e Innovación es conocedor del interés de la ciudad y la provincia y de sus potencialidades, ya que así se lo he hecho saber en los últimos meses en sendas cartas remitidas a su titular".

El protocolo compromete a los firmantes a participar en cuantas acciones sean necesarias para impulsar la candidatura; favorecer el desarrollo de un hub industrial y científico internacional en materia aeroespacial en torno a la provincia de Teruel; y promocionar entre la ciudadanía aragonesa las condiciones ya preexistentes en la provincia en materia aeroespacial y concitar su apoyo. Ramón Morro, para que lo haga llegar al Gobierno central.

"Tenemos posibilidades con estos puntos fuertes"

Tras la firma, se ha entregado el documento al subdelegado del Gobierno en Teruel, Ramón Morro, para que lo haga llegar al Gobierno central.

"Tenemos posibilidades ciertas y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que la Agencia recale en Teruel", ha asegurado Díaz.

Como puntos fuertes del proyecto, ha destacado la experiencia del Centro de Estudios de Física del Cosmos (CEFCA) -responsable del Observatorio Astrofísico de Javalambre y que ya ha colaborado con la Agencia Espacial Europea en distintas misiones- y del aeropuerto de Teruel -banco de pruebas para el lanzamiento de pequeños satélites de la mano de la empresa PLD Space, responsable del Miura1-; así como la calidad del cielo de Teruel; la próxima apertura del centro de difusión de la astronomía Galáctica y en la parte más académica, el máster de Física del Universo y la cátedra de drones y aviación civil, con la que la capital aspira a convertirse en referente nacional en materia de aeronaves no tripuladas.

"Disponemos de un entorno experimentado y con grandes posibilidades. Teruel es el lugar idóneo para situar la sede de la futura agencia. Las condiciones previas suponen un punto de partida óptimo, pudiendo establecerse sinergias en el territorio, así como la generación y formación de personal cualificado", ha señalado.

Partiendo de esas condiciones ya disponibles, en el encuentro se ha analizado cómo articular la mejor de las candidaturas.

Por lo que ha trascendido hasta el momento, se valorará la cesión de espacios y la asunción de costes financieros. Se ha comenzado ya a hablar, poniendo sobre la mesa distintas posibilidades, como el edificio del Centro de Estudios de Física del Cosmos o la disponibilidad de terrenos en el aeropuerto y en Platea.

Y se han emplazado a seguir trabajando de la mano y explorando vías de colaboración que aseguren el éxito de la propuesta.

A este respecto, la consejera ha avanzado que se hará un mapeo de posibles instalaciones y que el acuerdo será "el primero de muchos" para involucrar a toda la sociedad turolense porque "Teruel se merece ser la sede de la Agencia".

"Entre todos tenemos que ser capaces de que nuestra voz, de que nuestro grito 'De Teruel al cielo', se oiga en Madrid y sea tan fuerte que tengan que escucharlo", ha asegurado Díaz.

