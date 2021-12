La administración digital pasa por la formación y la confianza del ciudadano

La Inteligencia artificial y el 5G aplicados a la movilidad y la Administración Inteligente ha sido el eje central de la primera de las mesas redondas celebradas en el marco del el Foro Económico Español del Mapa de la Digitalización, organizado por Disruptores e Innovadores (D+I).

Una mesa de debate, moderada por el periodista Javier Arnau, en la que ha quedado patente que la Administración Pública española está haciendo los deberes en cuanto a digitalización se refiere.

Una mayor agilidad pero, sobre todo, un mejor servicio al ciudadano es el objetivo de esta transformación que, tecnologías como la Inteligencia Artificial y el 5G, impulsarán de forma exponencial.

Así y como muestra de algunos de los avances que en digitalización está realizado el sector público de nuestro país, Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento de Ayuntamiento de Madrid, ha mencionado los planes del organismo madrileño para que "en 2022, cualquier madrileño puede realizar cualquier trámite con el Ayuntamiento de forma digital", un proyecto que cuenta con una inversión de 100 millones de euros, o la inauguración del mayor sandbox de Europa de innovación para empresas en la capital española.

"Estamos habilitando que cualquier empresa del mundo que quiera venir a Madrid a realizar una prueba por ejemplo de movilidado sostenibilidad venga a nuestra ciudad y, en tan solo 2 meses, desde que llega su petición a la Oficina de Innovación, pueda hacerla realidad", ha afirmado Ángel Niño.

La experiencia del ciudadano

Ejemplo también de innovación y digitalización es el Gobierno de Aragón y así lo ha puesto de manifiesto su director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, Ricardo Cantabrana.

Como ha explicado, además de posibilitar que se realice cualquier proceso o trámite con la Administración de forma digital, el Gobierno de Aragón presentaba, hace apenas unos días, el Plan Servicios Digitales de Aragón, "centrado en darle la mejor experiencia de uso al ciudadano".

Un foco esencial como ha recalcado Cantabrana en la digitalización de la Administración. "La pandemia ha acelerado el proceso; hoy en día no existe ni un solo expediente que se maneje únicamente en papel, por ejemplo. Pero ahora es tiempo de no dar marcha atrás y de mejora continua. Y para ello es imprescindible pensar en el ciudadano, comunicar lo que estamos haciendo. Puedes construir la mejor plataforma digital pero si el ciudadano no lo sabe o no conoce cómo funciona y sus ventajas, de nada sirve".

La dotación a toda la localidad madrileña de Las Rozas de cámaras de videovigilancia ha sido la aportación esencial de Jaime Santamarta, concejal de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Las Rozas a la mesa de debate como ejemplo de apuesta por la tecnología de un consistorio español.

Una tecnología que no solo les ha permitido mejorar la seguridad ciudadana sino además "aplicar esa información, la Inteligencia Artificial del sistema, a otros aspectos clave como la movilidad o la gestión de residuos", explicaba Santamarta.

Pero además el concejal de Las Rozas ha compartido con los asistentes la creación de la empresa pública Innova, una iniciativa del consistorio con la que "agilizar la digitalización".

Por un lado -continuó- "al constituir una empresa pública podemos atraer talento de forma más fácil (no tienen por qué ser funcionarios obligatoriamente) y también acelerar contratos y colaboraciones con las empresas que son realmente las que tienen la tecnología y el conocimiento".

La voz de las empresas tecnológicas ha estado representada por Catalina Jiménez, directora de la unidad de negocio de Tecnologías de la Información de SOTHIS quien ponía sobre la mesa cómo "si la digitalización es el factor que va marcar que las empresas sigan siendo competitivas o se queden atrás, a la Administración Pública le va a suceder igual y, por ello, comprobar los avances que está realizando es muy positivo".

Talento y confianza

En la misma línea se situaba Douglas Benítez, director general de Qualcomm para España y Portugal para quien, además de reconfortar los casos de innovación que se han expuesto por parte de los organismos públicos presentes, "5G y la Inteligencia Artificial van a ser un matrimonio disruptor, un binomio que facilitará y potenciará definitivamente esa Administración inteligente".

Durante el debate, también se ha analizado la importancia de lograr que el ciudadano confíe en esos procesos digitales con la Administración. "Hay que generar confianza. Conseguir que el ciudadano tenga claro que se le va a dar el mismo servicio, con la misma calidad, que cuando acude presencialmente a la ventanilla de un organismo público", apuntaban los participantes.

Un desafío en el que resulta esencial "garantizar la seguridad de los datos del ciudadano" apuntaba Catalina Jiménez al tiempo que "desarrollar soluciones globales, que no dependan de la ciudad o pueblo en el que se encuentre".

El segundo gran reto, en el que han coincidido todos los participantes, reside en el talento. "El país tiene que preocuparse por la generación de talento, por el desarrollo de nuevas skills digitales. Y cuando digo país hablo de Gobierno y sector privado unidos en ese generación de cultura digital", señalaba Douglas Benítez.

