Tecnología en el turismo: la importancia de la aceleración digital y el 'brainstorming'

Si no lo había hecho antes, el turismo ha entendido en este año 2020 que quedarse de brazos cruzados no es una opción. Es cierto que desde hace años, la revolución tecnológica en el sector ha sido indiscutible, pero no lo es menos que en los últimos meses el sistema ha creído conveniente poner una marcha más.

Sería imposible citar todos y cada uno de los concursos de ideas que se han proyectado tanto desde el sector público como desde el sector privado en cada rincón de nuestro país. Pero sí es conveniente citar algunos ejemplos concretos que demuestran que no son tiempos de conformismo ni para quienes tienen garantizado el éxito.

Porque podría pensarse que en Baleares, en Canarias o en Marbella tienen desde hace tiempo los deberes hechos en lo que se refiere a transformación digital. Y sí, puede que los tengan; pero la tormenta de ideas no cesa.

Hace unos días, por ejemplo, se conocía que en la localidad de la Costa del Sol se ha puesto en marcha un campus que implicará a empresas tecnológicas en el enésimo impulso a la digitalización del turismo. El proyecto, denominado Spark Innovation Sphere, estará ubicado en la sede de Les Roches.

El director general de esta compañía, Carlos Díez de la Lastra, explicó a D+I que esta alianza entre empresas tecnológicas y universidad sirve inocular la digitalización “en los futuros líderes que van a dirigir los mejores hoteles del mundo” para convertirlos así en “prescriptores de la tecnología y dinamizadores para que se implemente el salto tecnológico en el sector turístico español”.

El 'hub' balear

Otra experiencia que busca la aceleración digital en el sector turístico la encontramos en Baleares, otro destino capital tanto a nivel nacional como internacional. Allá por el año 2019, comenzó a fraguarse la idea de crear un Digital Innovation Hub (DIH) en Baleares. Lo impulsó Turistec, un clúster de carácter internacional dedicado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al Turismo. Este clúster, por cierto, fue pionero en España a la hora de concentrar el know how del sector turístico.

La idea del hub ha cristalizado este pasado mes de noviembre con la presentación de DIHBAI-TUR -nombre definitivo- como candidata a integrarse en la red europea de centros de innovación digital (EDIH) prevista en el programa Europa Digital 2021-2027. De esta manera, aspira a convertirse “en uno de los referentes europeos en innovación digital aplicada al sector turístico y resto de sectores en Baleares, fomentando la cultura digital, adaptando también sus modelos de negocio a la era digital y creando otros nuevos que incrementen la competitividad de las empresas”, explica Dolores Ordóñez, directora técnica de AnySolution, la firma que gestiona la oficina técnica del proyecto.

Para este proyecto, Turistec cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears, las Cooperativas agrícolas y el gobierno regional. La inteligencia artificial, el big data o la integración de sistemas son el eje central del futuro del turismo.

¿Un ejemplo? La empresa Magnolia, integrante del clúster, ha desarrollado la plataforma Magnolia CMS, destinada a empresas que necesitan ser ágiles al servir contenido personalizado en múltiples canales. Equipos de marketing de compañías punteras como Air Europa, Meliá, Orange Bank y Avis Budget utilizan Magnolia para crear experiencias digitales por medio del contenido rápido.

Desde la compañía explican que "la posibilidad de conectar cualquier herramienta y plataforma con Magnolia, la convierten un instrumento muy flexible, ideal para proyectos que necesitan gran customización e integraciones eficientes”.

Para el destinatario final, la propuesta de estrategia omnicanal acaba con problemas como “los 100 momentos de contacto por los que pasa de media el consumidor a la hora de reservar su viaje, y que suelen requerir una inversión de tiempo significativa que muchas veces suele generar inconvenientes por la falta de fluidez en los procesos de compra”.

Como explica Andrés Auchterlonie (Marketing Coordinator Spain, Portugal & Latam) en el blog de Magnolia, “la hiperpersonalización y la omnicanalidad generan que los clientes sientan que sus deseos y necesidades se escuchan, comprenden e incorporan como parte integral de su experiencia de compra, siendo mucho más fluida y pudiendo realizarse por diferentes canales”.

Tormenta de ideas en Las Palmas

La celebración de foros turísticos a lo largo y ancho de la geografía para debatir sobre la situación del sector es una constante cada año. Pero este 2020, las principales citas en ciudades punteras han dado mucho protagonismo a los concursos de ideas para encontrar nuevas soluciones innovadoras desde el punto de vista tecnológico que mejoren el sector. Un ejemplo es el segundo Foro de Turismo Urbano que organizan el área de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria y Hosteltur.

El concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, resumió lo anterior: "Es necesario posicionar a la ciudad no sólo como un destino urbano, sino también como un enclave de referencia para el sector turístico nacional a la hora de abordar el enfoque que demanda un segmento muy particular". Y ese ejemplo sirve para cualquier ciudad.

En el marco de este foro, se presentaron tres soluciones. La primera, llamada Disabled Rooms, de Omniroons.com (Las Palmas de Gran Canaria), propone una solución tecnológica a través de su plataforma B2B, una central de reservas entre profesionales, para facilitar la oferta de plazas de alojamiento y servicios accesible de turismo en hoteles, más de 6.000 habitaciones adaptadas, a más de 2.500 agencias de viaje. Esta iniciativa se dirige a un nicho de mercado de más de 8 millones de posibles turistas en España, entre personas con movilidad reducida y la generación de personas mayores de 56 años, que demandan facilidades a la hora de reservar habitaciones y servicios adaptados.

También se dio a conocer la plataforma Gestión de Playas en Tiempo Real, de la empresa Wiongo Leading Smart Destinations SLU (Mallorca). Se trata de un conjunto de herramientas automatizadas que permite dar una respuesta rápida, fiable y eficiente en costes, a tiempo real del aforo de ocupación de las playas por zonas, la medición del tiempo de estancia medio, así como la recurrencia de los bañistas y usuarios utilizando una red inalámbrica Wi-Fi, la plataforma CLOUD de captura de datos en tiempo real (BigData) y un proceso de información en tiempo real a través de algoritmos (IA).



Por último, Cohosting (Sevilla) es una propuesta que ayuda a los alojamientos con la venta cruzada y las reservas de la oferta cultural y de ocio -tours, excursiones, actividades, museos- de la ciudad, antes y durante la estancia del cliente, canalizando y reduciendo el proceso de reserva y cobro de comisiones a un simple click.

En resumen, como puede observarse, el turismo está vivo y las ideas innovadoras y tecnológicas que eclosionan en torno a él no dejan de surgir.