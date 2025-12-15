Mastercard impulsa los pagos digitales en América Latina con la apertura de un nuevo centro de operaciones en México

Desde 2017, América Latina ha visto un aumento del 340% en la cantidad de fintechs, superando las 3.000 empresas en 26 países, impulsando la inclusión financiera.

Fortalecer el ecosistema de pagos digitales en América Latina y el Caribe es uno de los propósitos de Mastercard. Fruto de ello, la firma ha inaugurado un nuevo centro regional de operaciones: el Mission Control & Operations (MC&O), en México. Un centro con el que la compañía busca ofrecer mayor seguridad, monitorización en tiempo real y un soporte 24/7 y en idioma local a usuarios, comercios y entidades financieras de la región.

El nuevo MC&O permitirá que los pagos electrónicos, incluyendo los cada vez más frecuentes pagos digitales y transfronterizos, se procesen de manera más ágil, segura y eficiente, reduciendo latencias, mejorando la capacidad de detección de fraudes y fortaleciendo la resiliencia de la red.

Esta apertura se suma a una red global de cinco centros similares que Mastercard ya opera en ciudades como St. Louis, Kansas City, Pune, Sídney y Dublín. Todos ellos, de forma conjunta, supervisan colectivamente cerca de 160 mil millones de transacciones al año en más de 200 países y territorios.

"Nuestros MC&O son el corazón de la red Mastercard, ya que llevan la red global a la región, asegurando que cada transacción funcione cada vez que alguien en todo el mundo solicita un pago", asegura George Maddaloni, director tecnológico de Operaciones en Mastercard.

Quien añade que "al combinar procesos globales probados con un profundo conocimiento del mercado local, estamos construyendo la infraestructura de pagos moderna que impulsará un crecimiento económico inclusivo en América Latina y el Caribe durante los próximos años”.

La apertura del centro latinoamericano coincide con ese crecimiento; no en vano, según el Global Findex 2025 de Mastercard, el 70% de los latinoamericanos ya tiene una cuenta financiera.

Por otra parte, el informe técnico La nueva era de la inclusión financiera en América Latina muestra que desde 2017 América Latina ha experimentado un aumento del 340% en la cantidad de fintechs en el ecosistema financiero hasta superar las 3.000 en 26 países.