México crea un Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial para formar a 10.000 personas en esta tecnología

Avanzar no solo en su digitalización sino también en el papel que como país México va a jugar en la economía digital. Ese es el objetivo que persigue el gobierno de México con el lanzamiento del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPF-IA).

Se trata de un ambicioso proyecto educativo gratuito de alcance nacional, diseñado para formar miles de jóvenes en competencias como inteligencia artificial, análisis de datos, nube, ciberseguridad y programación.

Durante la presentación, encabezada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, se anunció que la primera generación estará formada por unos 10.000 estudiantes, con planes de alcanzar una capacidad de 25.000 alumnos al año.

El modelo contempla tanto formación presencial en el campus del Tecnológico Nacional de México (TecNM) como una modalidad remota gratuita mediante la plataforma formativa Saberes Mx, presentada recientemente también por el Gobierno del país y que busca, como afirman desde el ejecutivo, “democratizar el conocimiento y fomentar la movilidad social” mediante contenidos educativos, recursos multimedia y foros interactivos provenientes de universidades e instituciones de todo el país.

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial nace con un programa de 20 cursos de especialización agrupados en cinco áreas clave: las ya mentadas inteligencia artificial; análisis de datos; computación en la nube; ciberseguridad; y programación en Java.

El Centro nace con el objetivo de llegar a formar a 25.000 personas al año.

Además, la formación incorpora mentorías, cursos de inglés conversacional y una doble certificación: la expedida por instituciones públicas (como el Tecnológico Nacional de México o centros de investigación) y otra respaldada por empresas tecnológicas colaboradoras.

Y es que el Centro es fruto de la colaboración del gobierno mexicano con un nutrido grupo de empresas como IBM México (que aportará contenido y acompañamiento pedagógico) y otras como Accenture, Google, Microsoft, SAP, AWS, Softtek o Tata Consultancy Services que participan como socios estratégicos.

Dificultades para encontrar talento

Según datos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aproximadamente el 77% de las empresas tecnológicas en México declara tener dificultades para encontrar talento local con las competencias necesarias.

Una situación que esta iniciativa pretende paliar, como afirmaba durante la presentación José Antonio Peña Merino que afirmaba: “Hoy nace la escuela pública de inteligencia artificial y código más grande del continente, no hay un ejercicio, un esfuerzo similar en todo el continente que le apueste a formar y especializar a un número tan amplio de mujeres y hombres dedicados a la tecnología”.