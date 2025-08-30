Continuidad y crecimiento del negocio marcan la innovación en las empresas mexicanas

Las empresas mexicanas ven la innovación como un factor indispensable para la continuidad y el crecimiento del negocio Freepik

El 75% de las organizaciones en México y el 69% en Centroamérica tiene previsto "cambiar" significativamente los productos o servicios que ofrecen en los próximos tres años, según el estudio Panorama de la innovación en México y Centroamérica 2025. Avanzar hacia la transformación permanente de KPMG México.

Un dato que demuestra que, en un escenario económico y geopolítico cada vez más dinámico, innovar es la mejor vía que tienen las empresas para seguir siendo competitivas. Más detalladamente, según KPMG, esta transformación “responde, principalmente, a la necesidad de mantenerse competitivas, optimizar su portafolio y atender las crecientes exigencias de los clientes”.

Si se analizan las razones por las que las compañías tienen previsto transformar los productos y servicios que ofrecen la consultora señala la necesidad de competir en el mercado (39% en México y 29% en Centroamérica) además de la intención de consolidar y hacer más eficiente su portafolio (25% y 27% respectivamente).

Pero más allá de realizar cambios en su oferta, el informe también revela que siete de cada diez empresas en México (71%) y la mitad en Centroamérica (51%) ya están ejecutando un proceso de transformación digital con el objeto de fomentar una cultura organizacional enfocada en la mejora continua y a la necesidad de mantenerse vigentes en un mercado que exige agilidad, personalización y eficiencia.

Este interés se ve reflejado en las previsiones de inversión de las empresas que, de acuerdo con KPMG, incrementará el 65% de mexicanas y el 80% de las organizaciones de Centroamérica. Actualmente, 45% de las organizaciones en México y 43% en Centroamérica destinan entre 2% y 5% de sus ingresos a iniciativas de innovación.

Falta de habilidades digitales

Propician este estado el desarrollo de una cultura de innovación, según el 67% de las empresas de México y del 53% de las de Centroamérica, el apoyo por parte del liderazgo (66% y 49%, respectivamente), el entrenamiento y capacitación (38% y 31%) y la inversión en infraestructura tecnológica (34% y 44%).

Eso sí, como en cualquier realidad, también existen las barreras a la innovación. En México destacan la falta de adopción de tecnologías emergentes (38%) y la falta de habilidades (skillsets) necesarias (36%); por su parte en Centroamérica, señalan la escasa cultura de innovación (44%) y la poca alineación entre áreas (40%).

El componente tecnológico de la innovación vendrá marcado en los próximos tres años por la inteligencia artificial (IA) analítica (66% en México y 76% en Centroamérica), seguida de data & analytics (63% y 73%, respectivamente) e inteligencia artificial generativa o IAGen (55% y 51%).

Unos datos que si se comparan con la edición del estudio realizada por KPMG en 2023, en el que el top 3 de tecnologías incluía data & analytics, las aplicaciones y la nube, este año vemos que la inteligencia artificial se posiciona como la tecnología con mayor impacto, gracias a beneficios como la automatización de tareas, el aumento de la productividad y una mejor experiencia del cliente.