BitSafve democratiza el ahorro en 'bitcoin' en Latam con un modelo alternativo de creación de patrimonio

Rafael Vargas Bornacini, de 28 años, y Boris Hirmas Said, presidente de la nueva compañía, además de conocido empresario y coleccionista de arte, son dos amigos, ahora también socios, unidos por una convicción: "Bitcoin es más que una criptomoneda, es una reserva de valor segura para el futuro. Los dos creemos en Bitcoin, somos fervientes clientes de bitcoin", explica Boris, quien aporta experiencia en fintech tras un exit abultado con YellowPepper, que fue adquirida por Visa.

Rafael llegó al bitcoin por frustración con el sistema bancario tradicional. A los 22 años, cuando quiso retirar 2.500 dólares de su banco, le dijeron que no había disponibilidad. "Fue en 2016-2017, yo investigando me puse a estudiar qué otras alternativas había para tener tu dinero, pues encontré bitcoin", recuerda.

La dupla al frente de Bitsafve percibe su diferencia generacional como una fortaleza. "Me gusta mucho porque creemos que enriquece mucho el equipo, la experiencia con el empuje, la juventud y la nueva visión que tiene la juventud", explica Boris sobre su sociedad con Rafael.

Para estos emprendedores, bitcoin no es solo tecnología, es geopolítica. "Creo que el día de mañana, y ya está empezando a pasar, las monedas impresas por gobiernos van a estar respaldadas en Bitcoin en los próximos años", predice Rafael.

Su preocupación es que Latinoamérica repita la historia: "Tristemente, en Latam siempre quedamos rezagados en cuanto a ese tipo de cosas y el control sigue siendo el mismo, que Estados Unidos imprime dólares y te da dólares a cambio de mercancía".

Rafael concibe bitcoin "como un commodity, como si fuera un banano, oro, cobre", y teme que, como con otros recursos naturales, la región pierda el acceso cuando Bitcoin valga mucho más. "No queremos que nuestra región pierda su capacidad de bitcoin, es decir, que esta divisa digital se vaya a otras partes del mundo".

La plataforma, diseñada con una estética "muy minimalista, muy bancaria", permite a los usuarios: comprar Bitcoin al precio actual, programar compras recurrentes, "uno de nuestros productos más importantes", según Rafael, intercambiar entre Bitcoin y USDC (dólares digitales) y solicitar préstamos usando bitcoin como colateral.

Qué ofrece BitSafe

El sistema de préstamos es especialmente conservador. Los usuarios pueden obtener entre 30% y 50% del valor de su bitcoin como préstamo, pero la empresa prioriza no hacer "calls" por volatilidad. "Lo que no quiero decirte es: 'bajó el bitcoin, o le pones más o lo tengo que liquidar'. Eso no quiero, no quiero tenerte que pedir eso, no es mi negocio", explica Boris.

BitSafe maneja únicamente bitcoin, una decisión tomada tras experiencias dolorosas. Rafael perdió sus ahorros en el colapso de Terra Luna, lo que reforzó su escepticismo hacia otras criptomonedas. "Lo demás no está descentralizado, o sea, depende de una persona que puede manipular”, argumenta Boris. La empresa apuesta por la prueba de reservas, mostrando a los usuarios dónde están sus activos.

El desafío del mercado

BitSafve opera como un equipo de 10 personas, 12 en toda Latinoamérica, con licencias bancarias en Chile y habilitación para transferencias en México. La plataforma busca usuarios de todas las edades: "Puede ser de joven porque te quieres casar, porque quieres ir a Europa, porque quieres el auto... de viejo porque te quieres pagar las cuentas del doctor".

La startup ha levantado 50.000 dólares de la aceleradora alemana Blockchain Founders Group y planea una ronda seed de 400.000-500.000 dólares. "No hemos querido salir a pedir plata porque queríamos tener estable la plataforma, queríamos tener algo de conversión", detalla Hirmas, chileno con larga tradición emprendedora en la familia.

Con una aplicación móvil en desarrollo y miras puestas en expandirse por la región, BitSafe representa una apuesta generacional: que Latam puede ser protagonista, no espectadora, de la economía digital del futuro.

"Estamos peleados con la prosperidad en nuestra región", reflexiona Boris. "Queremos ser parte de que la gente construya patrimonio y sea próspera", concluye.