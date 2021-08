El fundador de Duolingo comparte sus secretos de emprendedor en un podcast

Casi al mismo tiempo que se estrenaba cotizando en Wall Street, Luis von Ahn, fundador y CEO de Duolingo, el software para aprender idiomas en el móvil más usado del mundo, sacaba un podcast inesperado. Bajo el nombre de 'Emprendedores con Luis von Ahn', Adonde Media ha publicado una colección de entrevistas a diferentes líderes que han conseguido llevar sus empresas a generar un cambio social en América Latina, precisamente, uno de los efectos más aclamados de Duolingo.

Antes de crear Duolingo, Von Ahn vendió una empresa a Google, Captcha, el sistema de verificación de imágenes que se usa para acceder a webs. Guatemalteco, profesor universitario y convencido de que Pittsburgh es uno de los mejores lugares para crear compañías de software, hace 12 años comenzó un sistema de aprendizaje de idiomas online, que ya suma más de 300 millones de usuarios.

La elección del español como primer idioma de uso en Duolingo. En la grabación el emprendedor dialoga con Andrés Moreno, de Open English; Komal Dadlani, de Lab4U; o el cocinero español José Andrés, de World Central Kitchen y reciente premio Princesa de Asturias.

El CEO de Duolingo explica a D+I la concepción de este podcast en su momento de popularidad más álgido: “Fue diseñado como un espacio para que distintos líderes emprendedores de América Latina compartan sus experiencias al fundar una empresa desde cero, así como los obstáculos, las prioridades y el crearse un nombre en un mercado que quizás no existía o, al contrario, está saturado en propuestas".

"Por supuesto, todo contado de una forma muy amena y llevadera para que también tuviera el look (o mejor dicho, el sound) and feel de un podcast típico. Donde –añade– no sólo le hablamos a los emprendedores, sino a cualquiera que escucha con una inquietud por los negocios. Con suerte, también le llegará a esta audiencia hispanoparlante que resida en algún país extrajero y que encuentre en estas conversaciones en español las herramientas y motivaciones para plasmar su visión y emprender un nuevo negocio”.

Aunque su éxito profesional le ha convertido en conferenciante habitual, esta es la primera experiencia de Von Ahn con un podcast propio. "Gracias a que cuenta con práctica como locutor y vocer en eventos como el DuoCon, me resulta muy natural compartir mis experiencias, consejos e insight ante las audiencias”.

El guatemalteco se lo tomó como una manera de verse también reflejado en otros: “Fue muy liberador y cómodo estar compartiendo mis propias vivencias y problemas con otras personas que han pasado o están pasando por lo mismo que yo. Ya sea en temas de emprendimiento o en algo más. Hacerlo de una manera muy casual, sin presión por hacer llegar un mensaje muy directo, fue muy reconfortante. Estoy muy contento con cómo resultaron estas conversaciones y espero que a los escuchas les guste e inspire de la misma manera que a mí”.

Formación, covid-19 y teletrabajo

A pesar de la pujanza de Silicon Valley, ahora también de Miami y el creciente éxito de Nueva York, no han cambiado su sede en Pittsburgh (Pensilvania). La decisión tiene que ver, precisamente, con la formación. Von Ahn considera clave la combinación entre coste de vida, talento y formación, con la Universidad Carnegie Mellon como punta de lanza.

América Latina sigue teniendo en el dominio de idiomas una de sus asignaturas pendientes. Duolingo, en parte, ha paliado esa carencia. El inglés fue el comienzo de la aventura. Así lo rememora el emprendedor: “Nuestra misión desde el primer día fue hacer de la educación de idiomas algo fácil y accesible para todos, y nos da mucho gusto ver cómo ha crecido la comunidad de Duolingo en Latinoamérica”.

Durante el pasado año, cuando la crisis del coronavirus puso el mundo del revés, Duolingo también evolucionó: “Hemos podido adaptarnos a esta forma de trabajo, sacrificando espacios, horarios, viajes y eventos presenciales por comodidad, seguridad y calidad de vida".

"Afortunadamente, nuestro trabajo principal consiste en el crecimiento constante de una app de aprendizaje de idiomas, y no hay tanta necesidad de salir de casa, ir a un edificio y sentarse en una oficina por un largo plazo de tiempo. Esta nueva modalidad en la cual ejecutamos ideas, investigaciones y desarrollos a distancia, nos ha permitido priorizar acciones y tener un enfoque mayor en lo que queremos hacer para mejorar la app y la compañía, sin afectar nuestra productividad”. Se plantean volver a sus oficinas durante el mes de septiembre.

El confinamiento trajo consigo un crecimiento de usuarios de América Latina. “Fue un indicador del interés que tienen los latinos en seguir aprendiendo nuevos idiomas y en capacitarse para mejorar sus habilidades y conocimientos. Al ser latino, para mí es fundamental que Duolingo empiece a ser parte importante del aprendizaje y las ganas de superarse de otros hispanoparlantes. De hecho, en el podcast de 'Emprendedores' eso es justo lo que queremos transmitir: que los latinos encuentren la motivación en estas historias para creer en sí mismos, arrancar un negocio con una propuesta única y que se apoyen entre ellos para lograr el éxito”, subraya.

