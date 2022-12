Paris Hilton, Camila Cabello o Manny Pacquiao, a la conquista del teletransporte con hologramas hiperrealistas

Una Paris Hilton muy real nos saluda amablemente desde dentro de las cabinas de hologramas diseñadas por la startup Proto en Los Ángeles. Es tan real que uno se pregunta si la tienen atrapada dentro de esta futurística máquina.

David Nussbaum, fundador de la empresa, le dice a Paris: “si estás atrapada dentro, pega un par de golpes en el cristal”. Para gran sorpresa, la estrella da un par de golpes en la pantalla y desaparece, como por arte de magia.

No es la única ‘celebrity’ que se encuentra dentro de las cabinas diseñadas por Proto. Durante nuestra entrevista con Nussbaum aparecen a saludarnos la cantante Camila Cabello, el boxeador Manny Pacquiao y hasta el mismísmo Howie Mandel, uno de los miembros del jurado de ‘America’s Got Talent’ (la versión americana de ‘Got Talent‘). Lo más curioso, es que Howie acaba también apareciendo por la entrevista, en persona, para saludar. Se encuentra en el estudio de Los Ángeles grabando otro de sus hologramas.

Nussbaum no es nuevo en el mundo de los hologramas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en este sector: “Durante mi carrera profesional he tenido la oportunidad de familiarizarme con esta tecnología. He aprendido mucho y he detectado las áreas en las que se podía mejorar de manera significante”.

Reviviendo a estrellas muertas

Antes de comenzar Proto, la obsesión de este fundador era traer estrellas fallecidas de vuelta a la vida, mediante hologramas, por supuesto. En el año 2015, con su anterior empresa, sorprendió a los asistentes de un espectáculo en el emblemático cementerio de Hollywood Forever con un holograma de la actriz y cantante Jenni Rivera, fallecida tres años antes en un trágico accidente en su avioneta privada.

“Cuando los fans vieron aparecer su holograma, perdieron la cabeza”, confiesa David Nussbaum. “Usamos un audio original de sus conciertos. Hicimos también algo parecido con el cantante Juan Gabriel, un par de meses después de que falleciera”.

Su tecnología también debutó en el archiconocido festival de Coachella, pero reconoce que la producción era demasiado costosa e implicaba una infraestructura de grandes proporciones. El escenario necesitaba encontrarse completamente a oscuras y el coste se elevaba a varios miles de dólares, lo cual, no resultaba escalable con el tiempo.

“Llegó un momento en el que decidí dejar de concentrarme en la resurrección de los muertos y empecé a centrarme en conectar más con los vivos”, relata el fundador. “Soy un amante de la tecnología. Cada vez que hay un producto nuevo, me fascina, porque nos acerca aún más a un futuro tecnológico lleno de todo tipo de posibilidades”.

En 2019 fundaba oficialmente Proto, que aspiraba a resolver todas las complejidades en la industria de los hologramas y mejorar la tecnología hasta hacerla lo más real e interactiva posible.

“En Proto logramos teletransportar a personas, desde cualquier parte del mundo, hasta nuestra habitación, como si estuviéramos delante de ellos. Ya no necesitamos grandes escenarios y producciones que supongan un coste elevado. Todo ocurre en una cabina. Es realmente como teletransportarse”, explica Nussbaum.

Su nuevo proyecto inició de manera reducida en el salón de su casa, pero su crecimiento en los últimos años ha sido exponencial. Ahora cuenta con oficinas en todo el mundo y en 2023 abrirá “showrooms” en México y Colombia.

Proto ya va por su serie A y cuenta con más de 22 millones de dólares de inversión hasta la fecha. Su fundador presume de no tener que viajar más por el mundo para hacer negocios: “me teletransporto a cualquier lugar del mundo, ya no tengo que coger ningún vuelo”.

Usos infinitos y para todos los públicos

El teletransporte en forma de holograma no será un lujo reservado a un grupo de élite. Nussbaum aspira a que esta tecnología llegue a todo el mundo.

Sí que es cierto que cuentan con un estudio en Los Ángeles, pero cualquier persona puede usar una cámara 4K, incluyendo la de un smartphone, para “teletransportarse” a una de las cabinas de proto.

La más realista y a tamaño real es el modelo The Epic. Lo que más llama la atención, a parte de que parece que tienes a la persona delante en tiempo real, es el hecho de que su sombra también aparezca proyectada de forma realista (una tecnología que ya tienen patentada). El audio de la cabina es proyectado de tal manera que parezca una conversación en persona.

Para adquirir una cabina The Epic, hace falta ponerse en contacto con uno de los representantes de ventas. Sin embargo, el modelo más pequeño, el The M, no pierde realismo y está disponible a la venta en su web por 6.900 dólares.

“En estos momentos contamos con más de 40 ingenieros de software en el equipo que se encarga de transmitir la imagen en calidad 4K y en tiempo real a velocidades nunca vistas”, explica David Nussbaum. “Puedo enviar a cualquier persona a una cabina de teletransporte holográfico con la cámara de mi iPhone. Ésta se encargará de escanearlas y reproducir su imagen en otro lugar del mundo sin experimentar apenas latencia”.

Las imágenes se procesan a través de la nube de Proto y las cabinas poseen un decodificador para proyectarlas. Además, cuentan con una herramienta de inteligencia artificial capaz de reconocer a la persona que tienen delante y reproducir un contenido relevante para su perfil. Las imágenes mostradas no son en 3D, sino en una especie de 2D+. Aun así, la sensación de profundidad es única.

Los usos de Proto son infinitos, aseguran desde la compañía. Las universidades podrán emplearlo para la educación de los estudiantes. Los médicos podrán aparecer en otros hospitales para guiar operaciones. Las compañías de publicidad tendrán un medio más interactivo con el que llegar a su público. Los CEOs no tendrán que viajar para acudir a reuniones importantes. Las compañías de subastas ya muestran sus colecciones de arte mediante la tecnología de Proto, lo que hace que las obras de arte no sufran en sus viajes por todo el mundo y estén más aseguradas.

El usuario que está siendo grabado puede emplear un iPad o un ordenador para ver la imagen de la persona que se encuentra al otro lado.

En España ya han realizado hologramas de varios futbolistas. Más recientemente, durante una conferencia organizada por la empresa latinoamericana AFP Crecer, “teletransportaron” a varios ponentes desde España, México y Argentina a una sala del evento en Santo Domingo.

El ambicioso objetivo de Nussbaum es que Proto se encuentre en cada sala de reuniones de aquí a un año y que la versión pequeña empiece a surgir en los salones de nuestras casas para tener conversaciones más reales con nuestros amigos y familiares.

“Queremos que usar Proto sea tan sencillo como hacer una reunión de Zoom, pero con mucho más realismo”, puntualiza David Nussbaum.

