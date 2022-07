Stephanie Be, fundadora de Buena: “Captar fondos es muy difícil, pero si no crees en tu potencial, nadie lo hará”

Stephanie Be, fundadora de la plataforma de monetización Buena.

Stephanie Be es la fundadora y CEO de Buena, una plataforma de ecommerce donde los creadores de contenidos tienen la posibilidad de recomendar itinerarios y productos a sus fans y ganar dinero por ello.

Buena se ha convertido en el escaparate online de más de medio millón de usuarios activos que usan esta herramienta de creación de listados con recomendaciones para compartir con seguidores u otros usuarios. Buena ha conseguido captar más de un millón de dólares en inversión hasta la fecha.

Stephanie Be es hija de inmigrantes mexicanos, algo que ha marcado su carrera y su determinación a la hora de abrirse camino en un mundo altamente competitivo. Su pasión por viajar comenzó en la Universidad de California (UCLA), donde encontró la oportunidad de cursar estudios en países como España, Japón y Brasil. Tras acabar la universidad, decidió tomarse un año sabático para pensar en su futuro.

“Compré un billete solamente de ida y me fui a Australia. Mi vida cambió en ese momento”, relata Stephanie Be en una entrevista con D+I. “Comencé a documentar mis viajes y tuve la suerte de que mi contenido se hiciera viral, lo que me ayudó a conseguir miles de seguidores en las redes sociales”.

Stephanie pasó unos años trabajando con marcas importantes y montó su propia agencia de marketing. Esa primera experiencia como fundadora y como creadora de contenidos le ayudó a inspirarse a la hora de crear Buena. La plataforma ayuda a creadores como ella a monetizar sus recomendaciones.

Si un experto en viajes desea compartir una ruta de varios días por la isla hawaiana de Big Island, puede exponer todos los pasos en su muro, añadiendo fotografías y paradas obligatorias. Este enlace puede ser compartido fácilmente en las redes sociales para que sus seguidores puedan emular la ruta.

Sin embargo, el COVID lo cambió todo en esta startup que oficialmente vio la luz en el año 2020. “Como CEO, durante la primera fase de la pandemia no me sentía cómoda recomendando a la gente que viajara, por eso tuvimos que cambiar rápidamente el modelo de negocio”, asegura Be.

Ahora en Buena se pueden encontrar listados y recomendaciones de todo tipo. La plataforma se integra directamente con programas de afiliados de webs como Amazon, Sephora y Target. El creador puede crear, por ejemplo, un listado de compras recomendadas para hacer una fiesta de verano en la playa. Cuando los fans revisan su muro con las recomendaciones y realizan una compra, los creadores se llevan un porcentaje de comisión.

“Usar Buena produce mayores beneficios que emplear otras plataformas tradicionales como blogs y links en las redes sociales Buena les da más dinero a los creadores”, comenta la fundadora. “Buena no cobra nada a los creadores por usar la plataforma. Nos llevamos una comisión directamente de las plataformas de ecommerce”.

Un duro reto para los latinos emprendedores

Stephanie Be cuenta con un importante logro en su currículum: haberse colado en el listado de las 100 latinas internacionales que han logrado captar un millón de dólares para sus startups. Sin embargo, el camino no ha sido fácil.

“De toda la inversión que hay en Estados Unidos, solo se destina un 2% a empresas latinas y afroamericanas”, explica Stephanie Be. “No creo que exista una discriminación sistemática, sino que más bien se trata de los círculos en los que uno se mueve. Por ejemplo, mi red de contactos siento que está más limitada porque soy inmigrante de primera generación. Mis padres no nacieron aquí y no tenemos demasiadas conexiones. Los inversores se sienten más cómodos dando un cheque a alguien que conocen de cerca”.

No obstante, la fundadora de Buena confiesa que todavía queda mucho por avanzar en este terreno y que los fundadores latinos necesitan más visibilidad.

“Creo que lo más importante de lanzar un negocio es creer en uno mismo. Si tú no crees en ti mismo, nadie más lo hará”, defiende Be frente a los obstáculos. “Rodéate de gente con experiencia a la hora de lanzar negocios, es la mejor manera de aprender”.

En estos momentos, Buena cuenta con un equipo de seis empleados, pero el objetivo a medio plazo es aumentar la plantilla. Stephanie Be espera que puedan sobrepasar el millón de usuarios antes de que finalice el año.

