Around, la startup que quiere cambiar la relación entre empresas y oficinas, consigue 3,8 millones en una ronda

Multiplicar por cinco su crecimiento. Ese fue el sueño que Martín Hayek vendió a sus inversores para conseguir una ronda semilla, fase todavía muy inicial, de 3,8 millones de dólares que sirve para activar nuevos espacios como oficinas.

Entre los inversores cuentan con nombres como LEAP Global partners, Latitud, Unpopular o a16z scout found. Nacida en México, Around aprovecha lugares sin ocupar para que las empresas puedan usarlo como su sitio de trabajo. Su visión es huir de rentas fijas y optar por fórmular flexibles que permitan a las compañías escalar con naturalidad y a los empleados hacer uso de él solo cuando lo necesitan.

Se suman nombres particulares del sector

A estas firmas se suman a título particular algunos actores relevantes del ecosistema emprendedor latino, como es el caso de Jonathan Wasserstrum, cofundador de SquareFoot (proptech líder en EE UU); Jerónima Uribe, cofundador de La Haus; Jonathan McNulty, exvicepresidente de producto de Trulia y Zillow; Lucas Vargas, ex CEO de VivaReal; y Conor Welsh, ex director global de operaciones legalres de Airbnb.

Todo un elenco selecto que les posiciona a los fundadores para llegar a la siguiente fase. Nacida en Ciudad de México, donde cada vez son más conocidos, Around consigue que los inmuebles vacantes de oficina, con todos sus servicios, desde limpieza a acuerdos de descuentos, conectividad o catering, pasen a ser algo modular.

Hasta el momento han conseguido más de 130 ubicaciones, con más de 100 empresas activas en el servicio. Sus planes pasan por expandirse a las principales capitales de América Latina para continuar con esta tendencia de uso elástico y adaptado, que beneficia a las compañías cuyas oficinas no estaban en uso y también a las que quieren ofrecer un sitio a sus empleados en movimiento, sin una sede fija.

Martín Haiek, Alfonso Tinoco y Gerardo Vallarta trabajaron juntos como consultores con startups. Se dieron cuenta de que más de la mitad de los inquilinos planean mal sus necesidades en cuanto a espacio.

Nacidos en pandemia

Around vió la luz a finales de 2020. Terminó el año con unos ingresos de 2,5 millones de dólares. Desde entonces, Haiek y su equipo han detectado algunas tendencias que marcan la nueva normalidad.

"Al pasar a un esquema remoto, Airbnb y Uber son grandes ejemplos que validan nuestro punto de vista. Las empresas siempre necesitarán una oficina principal en cada ciudad en la que operen. Pero estas no serán grandes sedes ubicadas en zonas de negocios, como solían serlo, sino que tendrán la forma de espacios de trabajo dedicados, a los que se puede llegar caminando, como lo que Around ofrece hoy", sostiene el máximo responsable de la empresa.

El estreno de Around ha sido en México, pero no se conforman con este territorio. Quieren llegar a toda América Latina, donde estiman un mercado potencial de 40.000 millones de dólares.

Sao Paulo, siguiente parada

Haier tiene Sao Paulo, la urbe más comercial de Brasil, en el punto de mira. No solo por su similitud con Ciudad de México en cuanto al idioma, sino también por lo dinámico y pujante de la urbe.

Más allá del espacio en sí, en Around planean ofrecer servicios de valor añadido como seguros para equipos informáticos, viajes de negocios o diversos productos financieros, relata el fundador.

