Finanzas y sanidad para los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos: así es la startup Welcome Tech

Estados Unidos cuenta con una población de más de 320 millones de personas, según el último censo llevado a cabo en 2020. En el país residen 20 millones de latinos, de los cuales once millones son indocumentados.

Este último grupo se enfrenta a un sinfín de barreras burocráticas a la hora de solicitar préstamos u obtener una tarjeta de crédito. El elevado coste de la atención sanitaria privada hace que, para muchos, disponer de un seguro médico esté totalmente fuera de su alcance.

Aquí es donde entra Welcome Tech. La startup de Los Ángeles está cambiando las reglas del juego, ya que quiere servir a todos sus clientes por igual, ya sean inmigrantes documentados o inmigrantes sin papeles.

El pasado mes de abril, la plataforma anunciaba una ronda de financiación en la que lograron captar 30 millones de dólares. En total, la compañía californiana ha logrado levantar más de 70 millones en poco más de una década.

Raúl Lomeli es el cofundador de la empresa, que comenzó sus andaduras en el año 2010. Lomeli conocía a su socio actual, Amir Hemmat, desde hacía más de 20 años. Juntos decidieron crear una plataforma de educación para que los inmigrantes aprendieran a moverse por el complejo sistema burocrático del país.

“Desde el principio conseguimos captar el interés de los inversores, pero necesitábamos encontrar nuevas maneras de monetizar el negocio”, comenta Raúl Lomeli en una entrevista con D+I. “Lanzamos una plataforma de educación y ahora contamos con tres líneas de negocio”.

Welcome Tech, la puerta de “bienvenida”

Welcome Tech ofrece una variedad de productos para que los inmigrantes tengan más facilidades económicas. Su principal producto es una tarjeta de débito, aunque en los próximos seis meses su objetivo es ofrecer también una tarjeta de crédito.

Obtener una tarjeta de crédito por vías tradicionales es algo prácticamente imposible para los inmigrantes sin papeles, ya que se requiere de un número de seguridad social o un número con el identificador de contribuyente fiscal. El gobierno de EEUU no aporta este tipo de documentos a personas que no dispongan de permiso de residencia o no sean ciudadanos.

El número de la seguridad social va asociado con el historial crediticio de cada sujeto. Este crédito es el que da acceso a préstamos, a la compra de una vivienda, o a la obtención de una tarjeta de crédito. Pero no solo eso, el número de seguridad social también da acceso a cosas más simples, como la contratación de una línea de teléfono. No disponer de este documento cierra muchas puertas.

La startup angelina tiende un puente a los inmigrantes con situaciones más complejas. La compañía solo pide el nombre completo y la dirección de aquellos que quieran solicitar uno de sus servicios.

Welcome Tech ofrece también la posibilidad de abrir una cuenta usando una matrícula consular de México, aunque su objetivo a corto plazo es comenzar a aceptar pasaportes internacionales y así expandir su mercado, según adelanta Lomeli.

“Trabajamos de cerca con FICO (el sistema que mide el riesgo de crédito de cada persona), y aunque los inmigrantes indocumentados no puedan obtener una puntuación en sí, les ayudamos a construir un historial de crédito”, explica Lomeli. “Una vez hayan conseguido regular sus papeles, podrán vincular su FICO y obtener una puntuación”.

Además de los préstamos y de la tarjeta de débito, Welcome Tech les ayuda también a obtener asistencia sanitaria: “Tener acceso a la medicina es un privilegio en Estados Unidos y no debería ser así. Muchos clientes no pueden permitirse un seguro médico y nos piden asistencia cuando su condición ya es crónica”, lamenta el cofundador de la compañía.

Welcome Tech ofrece a sus clientes un servicio de telemedicina que tiene un coste asequible: tan solo 10,95 dólares al mes por familia. Para ponerlo en perspectiva, los seguros médicos suelen superar la barrera de los 350 dólares al mes por persona. Además, incluye un programa de descuento dental.

Por último, Welcome Tech se alía con corporaciones para ofrecer encuestas destinadas a sus clientes. De esta manera, los usuarios de Welcome Tech ganan dinero cada vez que responden a las encuestas.

El próximo gran objetivo es expandir sus servicios para ofrecer asistencia legal, un mayor apoyo sanitario y más recursos para la comunidad inmigrante. En la actualidad cuentan con más de cuatro millones de usuarios activos y su misión es seguir sumando más de 100.000 clientes nuevos cada mes.

Sigue los temas que te interesan