El unicornio brasileño Vtex escoge España como puntal para entrar en Europa

En octubre, la compañía brasileña Vtex cerró una ronda de financiación de 225 millones de dólares que la convirtió en 'unicornio' al otorgarle una valoración de 1.700 millones de dólares. Quizás podría decirse que es uno de los efectos colaterales del coronavirus: su área de negocio es el comercio digital, un sector que ha experimentado el más inesperado crecimiento en este año nefasto.

"Hay un montón de cosas malas en la enfermedad, pero si consideramos algo bueno, yo diría dos: primero, que ahora la gente quiere más a sus padres, y eso bueno, ¿verdad? Y segundo, que están comprando más online y eso supone muchas oportunidades para la economía. Muchas…", dice Mariano Gomide de Faria, fundador y co-CEO del nuevo unicornio.

"Lo que está ocurriendo ahora en Occidente ya ocurrió en 2011 en Oriente, con el SARS [la denominada 'gripe aviar']. Provocó la misma disrupción en el comercio digital de Asia que ahora la covid en el modelo occidental", explica Gomide a D+I. "Y si mira las cifras históricas, verá que después de la epidemia el nivel se mantuvo, los números [del negocio online] no bajaron. La mentalidad digital permaneció y esa la razón por la que en los últimos 10 años Asia ha crecido mucho más en lo digital que Occidente".

Vtex es una compañía de software que convierte a los comercios tradicionales en vendedores online. "Los transformamos en ecommerces e incluso en marketplaces. Les ofrecemos la solución completa para crear sus canales online", añade Gomide. "Trabajamos con Motorola, Walmart, L'Oreal, Electrolux, Whirlpool, Calvin Klein… y en España, por ejemplo, con Casa Ametller [frutas y verduras], que ahora puede incluir en su tienda otras tiendas que venden… juguetes… o lo que demanden sus clientes. Les ayudamos a lidiar con esta nueva era. Las tiendas [físicas] eran sitios donde ibas a comprar sus productos. Ahora es diferente: conoces la demanda de tus clientes y buscas el producto que quieren. Nosotros estamos en medio de esa transformación".

Advierte que "el software por sí sólo no es la solución", un comercio necesita también conocimiento. "Nosotros le vendemos el software y tenemos socios que le aportan el conocimiento".

La piedra angular que sujeta la estructura es un software llamado OMS (order management system): "Cuando te conviertes en un marketplace necesitas vender productos que están diseminados. Puedes vender algo que está en Alemania, algo que viene de Madrid y algo del Reino Unido. Todo en la misma orden, que tiene que trocearse para ir a cada vendedor y para el comprador ha de ser transparente. Ese software es una de nuestras diferencias. Combina la venta con la organización".

Añade que, además, Vtex ofrece integración con 45 marketplaces de todo el mundo, incluyendo los destacados como Amazon, Privalia y Emag. "Ofrecemos una plataforma multicanal con un centro de operaciones que permite operaciones B2B y B2C, recogida en tienda o envío a domicilio… conectamos las tiendas y las mercancías con los clientes en cualquier canal. Por ejemplo: cuando compra algo desde España en motorola.es le llega desde Polonia. Está completamente integrado y en España tiene un inventario muy reducido. Vtex integra Motorola en Polonia, Reino Unido e Italia y cruzamos las órdenes de unas y otras para la mayor eficiencia".

Cifras que ofrece: las ventas online antes de la pandemia estaban entre el 7% y el 9% y han alcanzado un nivel del 25% al 30%. "Y no volverán al 8%, 9%. Eso significa que las compañías están obligadas a digitalizarse de una manera que no habían previsto y para lo que no estaban preparadas. Los proyectos que pudieran tener para 2023 los han tenido que desplegar en dos o tres meses".

"Si esta pandemia hubiera ocurrido hace 15 años, habría sido el caos, habría devastado por completo la economía. Pero ahora, lo digital ha sostenido el mundo, que no se ha colapsado gracias al ecommerce. Lo que antes era un canal nuevo, ahora va a ser el canal principal. El único. Creo que muchas tiendas del mundo físico van a cerrar, quizás el 20%. Pero las que sobrevivan serán empresas muchísimo mejores", aventura Gomide.

Vtex empezó en Brasil en 2009. En 2010 se expandió a Argentina. En los tres años siguientes a Perú, Chile y Colombia. En 2015 a México y en 2016, a Estados Unidos. Un año después, saltó a Europa: España en 2017, Italia en 2018. "Ahora tenemos clientes en 43 países y 16 oficinas por todo el mundo. Estamos preparando nuevas presencias en Reino Unido y Francia y seguiremos expandiéndonos", detalla. Más de 3.000 tiendas online operan con su software.

En septiembre, la compañía brasileña estableció en Barcelona la sede europea de su área de experiencia de usuario (UX). "Vamos a expandir las operaciones. Probablemente tendremos que contratar 30 o 40 personas más en los próximos años. Creemos que Barcelona, y España, es la principal región donde encontrar talentos para esto".

Su ritmo de crecimiento en los últimos años estaba por encima del 40% anual, pero "con la covid, vamos a crecer un 125%, algo que era impredecible. No es lo mismo conducir un coche a 80 kilómetros por hora que a 150, así que nos estamos reajustando y contratando a mucha más gente bien cualificada. Estamos preparando un programa con universidades en España para desarrollar nuevos talentos digitales jóvenes dentro de la propia universidad, antes de graduarse".

El plan de Vtex es "lanzar en Europa un programa llamado Tetrix, que será el mayor desafío universitario del mundo en comercio digital. España es la pieza central y el primer sitio donde lo lanzaremos. Los jóvenes que se gradúan lo que quieren es un trabajo en consultoría, banca… pero realmente las grandes oportunidades, especialmente en España, están en trabajar en comercio digital. Necesitamos conquistar esos talentos que están en la universidad para que cuando acaben inicien su carrera como especialistas".

El plan es ambicioso y no es el único que quiere poner en pie en la universidad. "También vamos a lanzar primero en España el programa DCS (digital commerce specialist), que es algo disruptivo. Creemos que la universidad no logra captar toda la capacidad de sus estudiantes, que poseen más información y sus cerebros están a otro nivel de actividad. Con DCS, a los que consigan entrar en el programa los contrataremos para que adquieran el 50% de su preparación con el conocimiento académico y el otro 50% en la práctica. Combinaremos una especie de MBA sobre el terreno con su graduación. En un par de años estarán completamente listos para salir al mundo como especialistas en ecommerce", afirma Gomide. Ambos programas empezarán en el primer trimestre de 2021.