Atento a la oferta del SEPE si tienes eres menor de 30 años y no estudias ni trabajas: cursos y posibilidades de empleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado una advertencia a todos los desempleados de entre 16 y 30 años que no estudian ni trabajan: les han recordado una iniciativa europea que puede ayudarles a salir de su situación de desempleo. Se trata del programa de Garantía Juvenil. Mediante este proyecto se reciben ofertas de empleo, cursos y formaciones para mejorar la situación laboral.

Sus formaciones, de hecho, se orientan a adquirir las competencias más demandadas en el mercado de trabajo, como son actualmente las digitales. Aparte, se puede acceder a empresas que publican vacantes en exclusiva para los beneficiarios de este sistema. En este sentido, el programa está dirigido a todas las "personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación", como detallan desde el SEPE.

La recomendación y las expectativas europeas son que cada persona reciba, al menos, una oferta de empleo en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción. Para apuntarse al Sistema Nacional de Garantía Juvenil se deben cumplir los siguientes requisitos, según recoge el SEPE en su página web:

- Tener nacionalidad española, ciudadano de la Unión Europea o de uno de los Estados miembros. También los extranjeros que puedan residir en territorio español.

- Estar empadronado en cualquier localidad de España. Tener más de 16 y menos de 30 años.

- No haber trabajado ni recibido acciones educativas o formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

- Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen.

- Si se está desempleado, estar inscrito en los servicios públicos de empleo.

Habría que acceder al portal de Garantía Juvenil y presentar el formulario. Al formalizar el alta, se empezarán a recibir las ofertas por parte tanto de la comunidad autónoma donde se resida como por parte de la Administración General del Estado, las entidades del Fondo Social Europeo o las empresas colaborativas del sistema.

🧒👦 ¿Tienes entre 16 y 30 años y actualmente no estás ni estudiando ni trabajando?



💼📚 Con @garantia_juv podrás recibir ofertas de empleo, educación o formación.



🔍 Comprueba si cumples los requisitos e inscríbete 📝 https://t.co/Uss42T6Qs9 pic.twitter.com/K1CPztvOIU — SEPE (@empleo_SEPE) December 24, 2023

Y si te encuentras en situación de desempleo sin límite de edad, también hay opciones. El SEPE ha presentado una importante bolsa de empleo con más de 400 vacantes que están destinadas en muchos casos a personal de obra. El Servicio Público de Empleo Estatal, a través del portal 'Empléate', presenta una buena cantidad de oportunidades para aquellos trabajadores que estén buscando un empleo en el sector de la construcción.

En la mayoría de estos puestos no se pide experiencia previa ni tampoco estudios. Además, las empresas contratantes ofrecen cursos formativos para aquellas personas que sean seleccionadas. Los salarios son muy variados en función del rango y de las obligaciones del puesto. Sin embargo, el portal especializado Indeed transmite que el sueldo medio mensual de un peón de obra es de 1.270 euros al mes. No obstante, en el total de ofertas que ahora presenta el SEPE estos sueldos pueden incrementarse hasta en 600 euros al mes.

