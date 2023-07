El voto por correo irrumpe en la campaña electoral: "No queremos ni riñas ni aplausos"

El voto por correo ha irrumpido de lleno en pleno ecuador de la campaña electoral. En las últimas horas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "falta de voluntad" para agilizar el voto por correo, eso sí, dejando claro que en ningún momento se refiere a un pucherazo. La izquierda le culpa de manipular. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, muy activo en esta campaña, ha solicitado a Feijóo que "no intente crear sombras sobre el proceso electoral ni sobre el voto por correo", mientras que la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha catalogado de "graves" las declaraciones del candidato del PP. Lo analizamos con Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL y con Pepe Luis Vázquez, redactor de política. Además, entrevistamos a Regino Martín Blanco, responsable del Sector Postal de CC. OO., quien habla de un problema de gestión, pero garantiza que los votos llegarán a la mesa el 23 de julio, aunque también es tajante "no queremos hacerlo con la lengua fuera". Sobre la irrupción del voto en la campaña electoral se muestra rotundo:"Los políticos a la política y los sindicatos al trabajo. No queremos ni riñas ni aplausos". El líder sindical ha formulado una solicitud a Correos. "Pedimos que se amplíe el plazo para que los ciudadanos reciban la documentación, del 16 al 18 de julio y también que las oficinas abran de lunes a domingo mañana y tarde, no solo los fines de semana".

Sigue los temas que te interesan