June Arrieta, la ‘mejor profesional autónoma de España’

June Arrieta, fundadora de la empresa Zocco Handmade, dedicada a los complementos de moda, ha sido la ganadora en la categoría nacional del Premio A Mujer Profesional Autónoma de CaixaBank. Se trata de la primera edición de este galardón que busca reconocer la trayectoria de las mujeres trabajadoras por cuenta propia con negocios propios de éxito y en el que han participado casi 700 profesionales.

El proyecto de la guipuzcoana Arrieta nació hace más de tres años para ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión a través del empleo. En la actualidad trabajan en Zocco Handmade 24 mujeres de tres países diferentes. El objetivo de la empresa, según su fundadora, es “contagiar al sector de la moda la importancia de mostrar quién está detrás de cada producto y humanizar cada compra”. Así, Zocco Handmade se ha convertido en poco tiempo en un ejemplo de cómo generar un negocio sostenible que revierta beneficios sobre el colectivo de las mujeres y su comunidad.

El jurando, compuesto por directivos de CaixaBank y miembros externos de la talla de Ferran Adrià, presidente de elBullifoundation; Lorenzo Amor, presidente de ATA; y Mª Ángeles Tejada, directora general de Asuntos Públicos de Randstad, han valorado la fortaleza y la filosofía que hay tras los productos de Zocco Handmade, así como los aspectos más innovadores del proyecto, como las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad o el impacto social mediante la creación de emplo. El premio de CaixaBank está dotado con 6.000€ para destinar a acciones de formación empresarial y personal, además de que el negocio se beneficiará de una campaña de difusión a través de canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos.

La ayuda llega en un momento crítico debido a la situación económica generada por la pandemia, tal como explica Arrieta: “Venimos de un año muy complicado en el que la COVID-19 nos lo ha puesto tremendamente difícil. Nosotras trabajamos con mujeres de diferentes países; entre ellos India o Marruecos, que es de donde salen buena parte de nuestros proyectos. Echando una mirada rápida a cómo está azotando la pandemia a estos países, cualquiera podría entender que nuestro proyecto estuviera en jaque. Pero me resistí a abandonarlo, quería seguir ayudando a estas mujeres y mi corazón me pedía seguir. E insisto, no solo por mí, sino por todas esas mujeres que a miles de kilómetros de mí trabajaban con un empleo digno y velando por sus derechos”.

Un proyecto con futuro

“Haber recibido este galardón es una señal de que este proyecto tiene mucho recorrido. Aunque este premio lo reciba yo, es un reconocimiento a todas ellas. Estoy muy agradecida y con los momentos complicados que hemos vivido, sin duda es un brote de aire fresco para nosotras y lo recibimos con muchísima ilusión. Esto me reafirma en la idea de que podemos con esto y con más”, asegura Arrieta.

Mirando hacia el futuro más cercano, gracias a este galardón Arrieta formará parte de una comunidad virtual junto a las otras 14 mujeres ganadoras de la fase regional de los premios. Este punto de encuentro pretende convertirse en una red de networking en la que las emprendedoras puedan compartir conocimientos, ideas y experiencias para establecer vínculos profesionales con otras mujeres profesionales de éxito.

Más de 1,1 millones de mujeres autónomas en España

Los pequeños negocios y los autónomos son la pieza más importante del tejido empresarial español. Y en España hay más de 1,1 millones de mujeres autónomas, representan el 35,9% del colectivo, una cifra que, además, supera la media europea, donde las mujeres representan el 32,8% de los autónomos, según estima el Informe Mujer Autónoma 2019, elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos.

El número de mujeres emprendedoras se ha incrementado un 11% desde 2009, confirmando que esta salida profesional es una alternativa que cada vez más mujeres tienen en cuenta. Cabe resaltar también que, pese a que las mujeres de entre 45 y 54 son las que concentran un mayor número de mujeres emprendedoras, el mayor porcentaje respecto a sus compañeros varones se encuentra en la franja de edad de los 25 a 34 años, donde las mujeres suponen el 39% de los autónomos.

Consciente del peso de los autónomos en la economía y el crecimiento del número de mujeres emprendedoras, CaixaBank (el 37% de los clientes autónomos de la entidad son mujeres) ha dispuesto varias iniciativas y premios como muestra de apoyo y reconocimiento al colectivo. Entre ellas está el programa de diversidad Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de CaixaBank para fomentar y visualizar la diversidad de género, funcional y generacional. Asimismo, CaixaBank promueve diferentes reconocimientos al liderazgo empresarial (Premios Mujer Empresaria CaixaBank) o a la excelencia académica (Premios WONNOW); o líneas de acción vinculadas al deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto).