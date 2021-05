Galicia dibuja un futuro guiado por fibra textil, aviones no tripulados y renovables

No se puede negar que Alberto Núñez Feijóo tiene un plan para los fondos europeos. Uno muy contundente. Concretamente cuenta con 354 proyectos valorados en, nada más y nada menos, que 20.000 millones de euros. Como desgranó en su paso por 'Wake Up, Spain!', el presidente de Galicia pretende vitaminar los sectores clave de su economía aunque es consciente de que no llegará todo ese capital.

"Hemos intentado hacer un proyecto económico, no político dentro de los criterios de la Unión Europea. Comenzamos a trabajar en abril de 2020 con un comité de especialistas para relanzar la economía. Realizamos una auditoría interna que nos ha servido para identificar las oportunidades. El 70% de los proyectos que hemos presentado son de empresas, no públicos" explicó Feijóo.

Además del volumen, la propuesta del presidente gallego destaca por lo variado y lo repartidos que están los recursos. Una diversidad que ejemplifican muy bien dos de sus proyectos estrella. "Somos el primer productor de madera de España y una de las ocho regiones más importantes de la Unión Europea en este sentido. Queremos hacer una fábrica de fibras textiles derivadas de esta actividad. Existe una gran oportunidad ya que en el futuro no se podrán usar fibras que provengan del petróleo. Un proyecto en el que nos ha ayudado mucho el departamento de medioambiente de Inditex que es uno de los grandes consumidores", un proyecto valorado en 1.000 millones de euros.

El campo también es el origen de la segunda de las grandes propuestas del plan de Feijóo para los fondos europeos. "Producimos el 46% de la leche de España. Además de la posición que esto nos da en el vacuno, tenemos la cooperativa más grande de España de porcino y de avícola con 6.000 cooperativistas. Esta posición genera una cantidad muy importante de residuos que se pueden convertir en fertilizantes o en biocombustibles. Para sacarles el máximo provecho hemos solicitado 500 millones de euros con cuenta al Plan de Recuperación".

El maná de las baterías

Pero Galicia no es sólo industria rural. El automóvil cuenta con una presencia muy importante en esta comunidad autónoma. Un sector que atraviesa la mayor transformación de su historia de la mano del coche eléctrico y donde la capacidad de manufacturar baterías será clave para mantener esta posición. Una batalla en la que Galicia quiere tener mucho que decir.

"En mi opinión, España ha llegado tarde al mercado de las baterías. Ahora queremos recuperar el tiempo partido. En Galicia, producimos 15 de cada 100 vehículos que se ensamblan en España. El 95% de ellos los exportamos. Si queremos mantener nuestra posición como segundo gran fabricante de Europa, España necesita más de una fabrica de baterías. Pero, para ello, lo primero que necesitamos es un gran grupo que las compre". explica Feijóo.

Desde la industria se reclama que, para que las marcas decidan fabricar eléctricos en España, hay que favorecer la compra de este tipo de vehículos en nuestro país. Una posición en la que el presidente de Galicia opta por no perder la visión sobre la importancia de hacer una transición ordenada. "Vamos a dar 7.000 euros en ayudas por cada coche eléctrico que se compre. Por otro lado, tenemos una media de edad del parqué automovilístico de 13 años. Tenemos que pensar bien si el objetivo es vender coches eléctricos o reducir las emisiones. No tenemos un sistema para el vehículo eléctrico. Debemos contar con una importante red de carga. Es importante que esta transición la hagamos de forma ordenada".

Una visión sobre la movilidad eléctrica que también extiende al sector energético. "Alemania acaba de abrir su central de ciclo combinado número 39. En España, tenemos 14 y las vamos a cerrar todas. Durante el temporal de Filomena tuvimos que abrir la central térmica de As Pontes. Sin esta capacidad, cuando España tenga picos de demanda, no podremos atenderla. Antes de desenchufar lo que funciona, hay que tener listo lo nuevo. Y esto lo digo desde la posición de que en Galicia el 75% de la energía es renovable, frente al 46% de España".

Y es que, las preocupaciones del mandatario gallego no terminan en la parte cuantitativa de la industria energética. En su opinión, también hay que prestar atención a lo cualitativo. "Nuestra energía tiene que ser competitiva. Para eso, nuestros precios tienen que ser razonables. Si no somos competitivos no podremos producir hierro o acero. No conozco a ningún país que le vaya bien con energía cara".

Apuesta por lo aeroespacial

En lo que respecta a la movilidad, Feijóo no sólo quiere prestar atención a las carreteras. Desde hace años, la comunidad autónoma que preside ha conseguido captar la atención de gigantes como Boeing para poner en marcha proyectos de última generación en la industria aeronáutica. "Los vehículos no tripulados van a tener un papel muy importante en cuestiones como el mantenimiento de infraestructuras o el control de las zonas forestales. Llevamos años invirtiendo para crear un polo aeroespacial. Hemos presentado proyectos para alargar esto hasta 2030 gracias a los fondos europeos. España tiene que tener un proyecto referente en este sector".

Como no puede ser de otra forma, una estrategia gallega no puede perder de vista el mar. Feijóo apuesta en este sentido por recuperar la posición en un sector industrial histórico para su región. "España siempre ha sabido hacer barcos. Tenemos muy buenos astilleros. Hasta hace poco, éramos el segundo productor de barcos después de Holanda. El sector del transporte marítimo va a tener un impacto enorme en el futuro sobre todo de la mano de las mercancías. Queremos seguir en este sector. Para ello necesitamos ser capaces de que nuestras plantas lleguen preparadas a la era 4.0 de esta industria".

Para llegar a todas estas metas es clave el factor humano. Un campo en el que el presidente de Galicia no quiere escatimar en esfuerzos. "La mejor materia prima de Galicia son los gallegos. Gracias a eso somos un lugar muy bueno para invertir. Pagamos lo que debemos y no gastamos más de lo que tenemos. Para mantener esto estamos apostando por nuestra educación. Por eso, tenemos más alumnos en formación profesional que en bachillerato".

Una apuesta que no deja atrás a la formación superior. "Nuestra apuesta por la FP no implica que no creamos en nuestras universidades. Nuestra estrategia es especializarlas donde pueden ser más efectivas. Por eso, en Lugo hemos creado el Campus Terra; en Orense, el Campus Agua; en Santiago, el Campus Vida; en Vigo, apostamos por la tecnología, y en Ferrol hemos puesto en marcha el Campus Naval. Además, vamos a implementar 10 nuevos grados y a eliminar los duplicados y los que no tengan demanda".

Así las cosas, Alberto Núñez Feijóo afronta el que seguramente será, uno de los ejercicios más importantes dentro de sus 12 años de mandato. Si Bruselas cumple sus plazos, a partir del próximo mes de junio estará a los mandos de una de las comunidades autónomas con mayor potencial para aprovechar los fondos europeos para encauzar los modelos productivos de su región para las próximas décadas. Si algo queda claro es que, proyectos para aprovechar esos recursos no faltarán.