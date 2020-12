Perfumería y cosmética masculina: las propuestas de Mercadona para acertar con los regalos de Navidad

Tecnología, literatura, experiencias... acertar cada vez que llega la hora de hacer un regalo siempre es un reto, y más aún cuando llegan las Navidades y, como marcan las tradiciones, solemos entregar presentes a nuestras personas más queridas y cercanas. Las semanas previas a estas fechas, suelen proliferar en Internet artículos y listas de ideas 'para no fallar' y, quien más, quien menos, busca algo de inspiración en ellos para que, cuando llegue el día, sorprender con algo original. Sin embargo, y aunque las opciones más adheridas a las modas del momento siguen siendo más que recurridas, los grandes clásicos de estas fiestas siempre están ahí, y nunca decepcionan: con un perfume siempre se acierta.

Y es que la perfumería y la cosmética son un must have, un clásico capaz de mantenerse entre las opciones de regalo más adecuadas para casi cualquier tipo de circunstancia y más en Navidad y Reyes. Por eso, Mercadona ha puesto un mimo especial en las novedades que presenta de cara al público para estas fechas y, muy especialmente, pensando en el público masculino. Para ellos, ha lanzado al mercado cuatro nuevos lotes en colaboración con los proveedores Totaler RNB y Laboratorios Maverick, firmas con centros de producción en La Pobla de Vallbona (Valencia) y Tarragona, respectivamente.

Borealia for Him

RNB es un colaborador habitual en la línea cosmética de Mercadona. De cara a estas navidades, el laboratorio valenciano ha desarrollado varios lotes que incluyen productos de perfumería y aseo. Borealia Shine for Him, por ejemplo, contiene eau de parfum, gel de baño y aftershave, todos ellos con una capacidad de 100 ml, en una caja diseñada especialmente para facilitar su almacenamiento en el baño. Se trata de un conjunto cuyo aroma, explican desde la compañía, remite a un carácter cautivador y atrevido con una base frutal de piña y salvia picante.

My Soul Supreme for Him, por su parte, es un cofre concebido por RNB para la cosmética y el perfume masculino. Sus notas olfativas incluyen fragancia de pomelo blanco, esencia de haba tonka y madera de cedro, inspiradas en la noche y el glamour. Es un concepto atrevido y elegante que se traslada, igualmente, a la caja y al envase en el que se presentan estos productos, con envoltura negra con tacto de terciopelo y metal dorado.

My Soul Supreme

Por su parte, el cofre Él que lanza Mercadona en colaboración con RNB incluye dos envases de eau de parfum: uno de 100ml y otro, rellenable, de 20ml, perfecto para llevar siempre consigo. El pack también contiene un gel-champú de 125ml. Su carta de presentación le sitúa como un producto concebido como un cocktail atractivo, fresco y sensual, que aúna el frescor de la bergamota, las gotas naturales de la salvia, la picardía de la manzana roja y la sensualidad eterna de haba tonka y la esencia de pachulí.

Pack Él

Con un cariz más cosmético, la aportación de Laboratorios Maverick de cara a estas Navidades ha sido la renovación del lote Golden Boy. Incluye una serie de productos básicos para el cuidado de la piel del hombre, como una mascarilla facial, bálsamo aftershave, gel de baño, gel fijador y un desodorante body spray con el que llevar su aroma a cualquier lado.

Gold for Men

Estas son las principales novedades que presenta Mercadona en esta línea de negocio de cara a Navidades y Reyes pero, más allá de estas incorporaciones, la oferta que mantiene en este ámbito es una de las más completas del mercado. A través de sus tiendas físicas o de la venta online, la compañía ha puesto un énfasis especial en ofrecer los mejores productos en cuanto a calidad y precio pensando siempre en las necesidades y gustos de sus clientes… y de sus allegados.

Se trata de poner en valor la parte más 'invisible' de un proceso que comienza a pie de lineal, atendiendo y escuchando a las necesidades de sus clientes y poniendo en marcha toda la maquinaria que hay detrás, y que incluye equipos multidisciplinares de investigadores y laboratorios para reforzar un catálogo de productos con más de un centenar de referencias, desde perfumes hasta los artículos de maquillaje y cosmética para hombres y mujeres.

Son opciones clásicas, en constante evolución para adecuarse a los gustos de los clientes y que, de cara a unas fiestas en las que regalar algo a quienes más queremos es una tradición en sí misma, nos permiten quedar bien y acertar siempre. El éxito, con ellos, está asegurado.

'Perfumería y cosmética masculina: las propuestas de Mercadona para acertar con los regalos de Navidad' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Mercadona.