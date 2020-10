Digitalización inteligente, el salto de calidad que necesitan los autónomos y las pymes del siglo XXI

La pandemia ha trastocado todos los ámbitos de la sociedad. Pero al margen del evidente coste en vidas que ha provocado, la Covid-19 también ha traído un cambio de hábitos en las rutinas de siempre que han afectado tanto a la manera de relacionarnos como a la economía, esbozando un contexto especialmente sensible para los autónomos y las pymes, que conforman la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país.

Existe cierto consenso en considerar que toda crisis trae consigo nuevas oportunidades. Y en este caso, la digitalización es la punta de lanza de las empresas de todo tamaño que han capeado mejor el temporal. En efecto, durante este 2020 y a causa de la pandemia, ha repuntado la tendencia que, durante los últimos años, ya señalaba a internet como un territorio en el que hallar nuevas oportunidades de mercado y donde posicionarse y generar valor añadido a los productos o servicios que se ofrecen.

Esto es especialmente útil para los autónomos y pymes, que generalmente tienen un mercado más reducido y que, gracias a los beneficios de internet, pueden ampliar este rango. Sin embargo, la premura generalizada que se ha dado estos meses también ha jugado en contra y ha destapado algunas carencias de muchos negocios en materia de digitalización.

Es cierto que la mayor parte tienen presencia en la red a través de una página web corporativa pero, aunque contar con un site propio es algo común en estos tiempos, el gran problema en esta situación es que o bien no han sabido responder con ello a las exigencias del momento, o no han asumido que la comunicación con los clientes ha virado hacia estas tecnologías. Son síntomas que delatan que buena parte de ellas no estaban preparadas para responder a los nuevos retos que plantea este cambio de paradigma precipitado por las circunstancias.

'Vodafone Negocio Digital': visibilidad y soluciones

La buena noticia para estas pequeñas compañías y los autónomos es que este proceso de implantar la digitalización es reversible. Y más: tampoco hace falta tener muchos conocimientos sobre el entorno virtual ni sobre las nuevas tecnologías. Tanto para ellos, como para los profesionales más experimentados en este ámbito, 'Vodafone Negocio Digital' se perfila como un servicio que acompaña al pequeño empresario en estas tareas y da respuesta a sus necesidades específicas de una manera fácil y accesible.

Desde 9,9 euros al mes, pymes y autónomos pueden invertir en estos servicios de marketing digital que garantizan mayor visibilidad y presencia digital en este entorno, cada vez más competitivo. Porque, como ocurre con la realidad física, un negocio tendrá más posibilidades si está en una calle o zona más concurrida. Pues bien, esto se puede extrapolar a la web, donde un factor relevante es el tráfico y la visibilidad que consigan en buscadores y redes sociales.

Para lograrlo, 'Vodafone Negocio Digital' les ofrece un diagnóstico de su situación y pone en su mano soluciones para mejorar en este apartado a través de las alternativas pensadas para sus necesidades y dimensiones de la mano de BeeDIGITAL, partner en este proyecto enfocado a estos negocios.

Estas herramientas controlan los datos de la compañía de forma segura al tiempo que lo promociona en más de 50 plataformas, entre las que se encuentran los principales sitios y portales de internet como Google o Facebook, básicos hoy para todo negocio. Solo así es posible cumplir los objetivos de posicionamiento óptimos para alcanzar al segmento más relevante para el producto o servicio que se ofrece.

Mejora y puesta en marcha de la página web

Para un emprendedor, lanzar una página corporativa puede resultar un quebradero de cabeza si sus conocimientos en la materia y sus recursos de tiempo y presupuesto son limitados, por lo que contar con ayuda en este sentido se convierte en una cuestión casi de supervivencia.

El catálogo de productos que ofrece Vodafone Negocio Digital comprende seis paquetes pensados para reforzar aspectos clave de cada negocio y ayudarles en este salto cualitativo que supone contar con una identidad digital eficiente y que se traduzca en beneficios. Y, concretamente, cuatro de ellos incluyen la creación de la web, un paso necesario en la transformación digital tan necesaria en estos tiempos.

Redes Sociales: donde hay que estar

Hoy en día, las redes sociales también se han convertido en imprescindibles para todo negocio que pretenda sacar partido a internet en su operativa porque, además de ayudar a vender más, funcionan como un punto de encuentro con clientes actuales o futuros. En definitiva: las redes sociales es donde una empresa del siglo XXI debe estar.

También es verdad que este entorno es muy exigente: necesita atención casi constante y dedicación, algo que no siempre es posible. Por eso, los paquetes superiores de 'Vodafone Negocio Digital' incluyen la gestión integral en redes sociales de la identidad corporativa.

Por eso, esta herramienta constituye un elemento diferencial en el mercado, ya que incluye la activación de un perfil dinámico, la puesta en marcha de un servicio de generación de contenido e incluso la posibilidad de contar con la figura de un community manager.