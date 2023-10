¡El regalo perfecto está de oferta!: ahorra 20€ en este calendario de adviento de Star Wars y Funko

New Mall Media

¿Buscando un regalo con el que sorprender de cara a la Navidad? ¿Qué mejor forma para hacerlo que regalar una sorpresa diaria durante todas las navidades? Es algo que puedes hacer perfectamente si compras el calendario de adviento adecuado, y aquí te traemos uno perfecto para adultos y para no tan adultos. Funko, la famosa marca de juguetes y merchandising, ha lanzado un calendario de adviento que combina sus famosas figuras Funko Pop! con el universo de Star Wars, ¡y lo ha rebajado a un precio increíble!

Si te das prisa, podrás comprar el Calendario de adviento Funko Star Wars por poco más de 43 € en Amazon. Tiene una oferta especial por tiempo limitado que rebaja su precio un 32%, lo que hace que tenga una cifra perfecta. Además, es un modelo de 24 días, el más grande dentro de los calendarios navideños de regalos. Es un regalo perfecto para esos amigos o familiares que adoran el universo Star Wars. ¿Quieres más detalles para terminar de decidirte con esta oferta? Pues no te preocupes y sigue leyendo. Te los vamos a dar todos.

Calendario-01-1

Como ya hemos dicho, el Calendario de adviento Funko Star Wars abarca 24 días que van desde el 1 de diciembre hasta Nochebuena. Una celebración perfecta de las navidades que trae una sorpresa diaria en forma de minifigura Funko Pop de Star Wars. Cada figura es única, con diseños como Luke con jersey navideño o el temible Darth Vader con armadura roja y un bastón de Navidad en lugar de un sable láser. ¡Hasta hay un Stormtrooper muñeco de nieve!

Recomendado para mayores de 3 años de edad, hará que cada día previo a las navidades sea motivo de sorpresa, y de alegría. Es una cuenta atrás perfecta para amantes del enorme universo de Star Wars, con figuras que tienen un tamaño máximo de 5 centímetros aproximadamente, pero que poseen apariencias y acabados de lo más originales y pulidos. Además, cuando los tengas todos, podrás dejarlos delante de las ilustraciones que tiene la caja del calendario para recrear una escena de lo más divertida y navideña.

24 sorpresas de una galaxia muy, muy lejana te esperan si te animas a comprar este calendario de Navidad de Star Wars y Funko. Es un regalo sorprendente y único, y además de lo más barato gracias a esta oferta. Si la aprovechas ya, podrás comprarlo por solo 43,12 €. ¡Aprovecha antes de que acabe la promoción en Amazon!

