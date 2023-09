¡Ofertón en PcComponentes!: este ordenador portátil gaming ahora tiene 250 euros de descuento

New Mall Media

El mito de que comprar un buen ordenador portátil gaming implica pagar una buena cifra de dinero es algo que ya ha quedado en el pasado. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para ofrecer tecnología puntera en un factor de forma portátil sin que tenga por qué ser caso. ¿La mejor prueba de ello? MSI, una de las marcas de referencia del mundo gaming, que tiene en su catálogo varios portátiles para jugar sorprendentemente buenos en relación calidad/precio. Y más ahora.

¿Por qué ahora? Porque en PcComponentes tienes la ocasión de comprar el equipo que siempre has querido para disfrutar de tus juegos favoritos. El Ordenador portátil MSI GF63 Thin está rebajado un 25% por tiempo limitado. Su precio habitual de unos 1000 € baja a menos de 750 € gracias a esta oferta especial, dejándolo en una cifra que parece imposible para un hardware como el que lleva en su interior. ¿Quieres conocerlo a fondo? Pues sigue leyendo. Te vamos a dar todos los detalles.

Tras una carcasa sólida con un teclado retroiluminado se esconde lo realmente atractivo del Ordenador portátil MSI GF63 Thin, su hardware. Este equipo tiene un procesador Intel Core i7 con 8 núcleos y 16 subprocesos que alcanza hasta 4,7 GHz y que va acompañado de una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3050 con 4 GB de memoria. Dupla principal a la que acompañan 16 GB de memoria RAM y un disco duro SSD NVMe de 512 GB con una velocidad apabullante.

Todo eso es vital para hacer que los mejores juegos del mercado se muevan con total soltura incluso en configuraciones altas y luzcan perfectamente en su pantalla 1080p de 15,6 pulgadas a 144 Hz. Suavidad garantizada en cualquier título y software que ejecutes, ¡y todo en un equipo que no llega siquiera a los 2 kilos de peso!

No se queda atrás en materia de autonomía, ya que su batería ofrece hasta 7 horas de duración. Tampoco en cuanto a conectividad, con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 1 puerto RJ45, 1 HDMI, 1 USB-C y 3 USB 3.2, junto con una webcam y micrófono integrados. Lo tiene casi todo, ya que lo único que no trae es un sistema operativo, aunque eso no es para nada un problema.

Todo esto puede ser tuyo por solo 749 € gracias a esta oferta de PcComponentes. ¿Se le puede pedir más? Con esas especificaciones y ese precio, desde luego que no. Aprovecha antes de que la promoción acabe.

