Mantente en forma desde casa con esta bicicleta estática: ¡ahora con un 11% de descuento!

Se acerca el verano y, seguramente, estés empezando a tener prisa con la operación bikini. Lo cierto es que no necesitas ir al gimnasio para poder ejercitarte y tonificar tu cuerpo, de hecho, ahora puedes montarte tu propio gimnasio en casa. ¿Llevas tiempo buscando una solución para cuando no quieres salir a correr o no puedes por el mal tiempo? Pues HOMCOM, mayorista especializado en hogar, tiene una bicicleta estática que es justo lo que estabas buscando.

Una propuesta que además ahora es más atractiva que nunca. Y es que Amazon ha lanzado un descuento del 11% en la Bicicleta Estática HOMCOM solo por tiempo limitado para que puedas hacerte con ella ahorrándote más de 45 € en su compra. Te la puedes llevar a casa y empezar a hacer spinning con total facilidad pagando menos de 144 €. ¿Suena bien? Pues sonará mucho mejor cuando sigas leyendo, porque te vamos a contar todas las características que convierten a este modelo en uno totalmente irresistible.

bicicleta-01

¿Qué tiene de especial esta Bicicleta Estática HOMCOM? Teniendo en cuenta su precio, el volante de inercia de 10 kg que posee. Gracias a este, y a su resistencia ajustable a través de una perilla, vas a tener no solo la experiencia más fiel al pedaleo real por ese precio, sino también la máxima flexibilidad para ajustar el entrenamiento a la intensidad que desees. Tú decides la dureza de la pedalada y la fuerza que deseas hacer para elevar el nivel o rebajarlo un poco mientras estás ejercitándote.

Cuenta además con pantalla LCD para seguir tiempo, velocidad y calorías quemadas, las cuales detecta gracias a los sensores que hay en el manillar. Además de eso, trae un porta botellas perfecto para hidratarte en las sesiones más largas, y un soporte para tablet y móvil que te vendrá genial en caso de que quieras ver tu serie favorita o leer un libro mientras pedaleas.

Su marco de acero puede con todo y su base antideslizante asegura la fijación para que no haya riesgo de caída. Aguanta hasta 110 kg de peso y cuenta con dos pequeñas ruedas en su frontal para facilitar su colocación donde desees. Y hablando de ajustes, su sillín tiene hasta 8 posiciones distintas de altura y opción de ajuste horizontal, que combina ideal con las 3 posiciones del manillar.

Lo tienes todo más fácil que nunca, y más con esta oferta. ¿Vas a dejar pasar esta genial bicicleta estática a este precio tan bajo?

