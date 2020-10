Agendas motivacionales para empezar el nuevo curso 2020/2021

¿Eres de esas personas que necesitan apuntar todos los planes para no olvidarse de nada? Entonces no te pierdas esta selección de agendas motivacionales que hemos elegido para este curso 2020/2021. Estas agendas también son perfectas para aquellos y aquellas que no estén estudiando y que acaban de retomar la rutina de trabajo después de las vacaciones de verano.

Las 5 agendas que hemos elegido cuentan con frases motivacionales para poder sacar lo mejor de ti a la hora de organizar tus días, así empezarás la semana con entusiasmo y contarás con la energía suficiente para conseguir todos tus objetivos. Entre ellas encontrarás marcas destacas y conocidas entre los más jóvenes, como Mr.Wonderful o La Vecina Rubia. Además, estas agendas pueden ser el regalo perfecto para aquellos que cumplen próximamente.

Agenda de Mr. Wonderful

En esta lista no podía faltar una agenda de la famosa marca Mr.Wonderful, conocida por sus frases inspiradoras y sus bonitas ilustraciones. La que te recomendamos está planificada de septiembre de 2020 a septiembre de 2021 y está organizada semanalmente. Tiene un total de 160 páginas de papel entre las que encontrarás muchos extras: organizadores mensuales, frases diarias y semanales ilustradas, recordatorios con días especiales, una página para escribir datos personales, espacio para anotar tus contactos, páginas para poner tus horarios de clase o del trabajo e, incluso, un organizador anual para tener todo tu año perfectamente organizado.

Mr.Wonderful

Agenda de Finocam

Por otro lado, Finocam también cuenta con muchos diseños diferentes de agendas, todas con un estilo bonito y colorido. Nosotros te recomendamos una especialmente diseñada para este curso lectivo 2020/2021, que dura desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021. Cada página de la agenda se corresponde con un día y cuenta con una página de planificación al inicio de cada semana, así te podrás organizar de la mejor forma posible. En ella dispones de espacios y páginas para apuntar tus horarios, exámenes, trabajos, etc. Además, cuenta con 80 pegatinas de colores para adornar tus días.

Finocam

Agenda Defreds

Defreds se ha convertido en uno de los autores más populares entre los más jóvenes gracias a su increíble prosa romántica y sus ingeniosas ideas sobre el amor. Por eso, un año más, el autor ha colaborado con la marca Tantanfan para crear una agenda llena de ideas bonitas para empezar el curso sonriendo con poesía urbana. La agenda está encuadernada en tapa dura y tiene una cubierta protectora en la que podrás guardar tus bolis o papeles. Además, también cuenta con adhesivos en el interior para que marques los días importantes. Hazte con esta agenda semanal y llénate de optimismo y amor con sus increíbles mensajes.

Agenda Defreds

Agenda de La Vecina Rubia

No te pierdas la agenda más optimista y divertida de nuestra lista. La Vecina Rubia lo tiene clarísimo: este curso va a ser genial. Está organizada mensualmente para que puedas tener a primera vista todos tus planes, trabajos y exámenes. Esta agenda es, sin duda, la que más te hará brillar por su increíble diseño y sus acabados. Está encuadernada en tapa dura con cantos redondos y wiro, tiene goma de cierra, páginas con adhesivos, una página con tacos de post-it, bolsillo doble y marcapáginas extraíble de cartón plastificado. ¡No tiene desperdicio!

La Vecina Rubia

Agenda escolar Kraft

Por último, destaca la agenda Kraft con la que organizarás tus días desde agosto de 2020 hasta junio de 2021. Tiene un diseño de página por día en las que tendrás espacio suficiente para apuntar todo lo que necesites. También dispone de varios apartados que te ayudarán a tenerlo todo bien programado; en estos podrás planificar tu año, horarios, actividades, vacaciones y mucho más. Además, a medida que vayas utilizando la agenda encontrarás frases motivadoras, páginas con adhesivos y muchas sorpresas más. ¡Planifica tus días con optimismo!

Agenda Kraft