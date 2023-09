El futuro de la democracia: "Debemos buscar más sitios de influencia política para los ciudadanos"

Los sistemas democráticos en todo el mundo han sufrido un grave retroceso en los últimos años. Muestra de ello es que, tal y como refleja el informe sobre el estado de la democracia liberal de 2022 elaborado por la Universidad de Gothenburg, el 70% de la población mundial vive bajo un régimen dictatorial. Con este dato da comienzo la mesa sobre el futuro de la democracia en el marco del II Observatorio de los ODS celebrado en el CaixaForum de Madrid.

En España, con una de las democracias más sólidas de los países del entorno, la corrupción ha sido una de las grandes preocupaciones. Sin embargo, Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, realiza el siguiente apunte: "Todos los políticos no son corruptos, ni la política está corrompida. Hay muchas clases de corrupción, como cuando los objetivos de la nación no se cumplen o se desprecian las leyes. Es decir, no solo existe este problema en términos económicos". En este sentido, precisa que, ante casos concretos, "lo importante es que las instituciones reaccionen con contundencia".

Otra de las líneas de debate de la mesa redonda versó sobre la distancia que tiene la población en general, y la juventud en particular, respecto a los medios establecidos para participar en el sistema democrático, como una de sus principales amenazas. "Quizás tenemos que cambiar el sentimiento de que la democracia solo es votar cada cuatro años. Este es un elemento valioso, pero insuficiente", señala José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional.

"Tiene que haber más sitios de encuentro donde poder influir al ciudadano, no se puede limitar su participación en la democracia al simple hecho de votar", continúa Navarro. En este sentido, preocupa especialmente la visión de la juventud respecto a la política y sus figuras como garantes de un sistema político de derecho, y cuáles son las causas subyacentes de su negativa percepción.

3. Mesa redonda. El futuro de la democracia

Las cifras arrojan cierta luz al respecto: en las elecciones generales de 2019, las personas de entre 18 y 29 años votaron un 6,6% menos que los votantes de más edad, según los datos del Instituto de la Juventud (INJUVE). "No percibo que los jóvenes estén desencantados de la política, sino que están desconectados de los canales de participación actuales. Tenemos una generación muy preocupada por cuestiones políticas. El haber puesto el medio ambiente en el centro de las preocupaciones se lo debemos a ellos", afirma Miriam González, fundadora de España Mejor.

"Los mensajes han alejado a la gente de participar en política, por lo que debemos corregirlos para evitar hacer daño a la democracia y la ciudadanía", señala Chicano. "Hay que parar esta tendencia, porque se producirá una desafección definitiva. Somos conscientes de lo que ocurre, pero mientras más tiempo pasemos sin fortalecer las instituciones, para que la ciudadanía vea que cuenta con la capacidad de hablar e influir, peor", añade Navarro.

Sobre el futuro democrático en el marco de la Unión Europea hay optimismo, pese a que, como señala Chicano, "existe un neoconservadurismo que tiene un interés muy claro a transitar hacia regímenes dictatoriales o muy parecidos". "Como sociedad estamos en medio de una transición económica similar a la revolución industrial o la imprenta. Se están produciendo muchos desajustes, y los sistemas políticos no están siendo ágiles. Además, no contamos con mecanismos para realizar correcciones a largo plazo. Y esto es lo que cuestiona la sociedad", explica González.

Para finalizar el espacio, el presidente de la Audiencia Nacional añade: "Los ciudadanos europeos hemos logrado transmitir los valores democráticos a nuestros hijos, incluso nietos. Tenemos que regularizar ciertos peligros como las nuevas tecnologías y su influencia sobre los mecanismos democráticos y la opinión pública, con ese consenso solventaremos la polarización y soy absolutamente optimista", concluye.

