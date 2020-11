Adina Vălean: “El tren en España tiene muchas oportunidades gracias a la liberalización y los fondos”

La comisaria de Transporte de la Comisión Europea, Adina Vălean, ha clausurado el I Simposio del Observatorio de la Movilidad con un claro mensaje de las grandes oportunidades que tiene abiertas el sector ferroviario español gracias a la liberalización y la llegada de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

En primer lugar, la comisaria ha admitido que el sector de transporte se ha visto “muy sacudido” por la crisis. Esto llevará a que esté presente en los planes que envíen los Estados Miembros de la UE ante el reparto de los fondos. En el caso de España, ha especificado, “soy consciente de que la inversión en la red ferroviaria y los esfuerzos por la transición del transporte de carretera al ferrocarril será una de las recomendaciones más importantes”.

En este sentido, ha señalado en la entrevista con el redactor jefe de Invertia, Arturo Criado, que “es importante que sepamos qué hacer porque implicará inversión en el cambio de los anchos de vía, significará inversión en logística, terminales, nuevas terminales para el traspaso de carretera a ferrocarril o para importación”. También será muy importante, ha ahondado, la implantación del sistema de señalización electrónica, el Sistema de Gestión del Tráfico (TMS) en toda la red ferroviaria.

“Hay que tener en cuenta que España tiene una red ferroviaria muy extensa, así que las inversiones son cuantiosas, pero hay que pensar también en los casos de éxito que se han producido en este sentido si miramos por ejemplo la conexión de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que se utiliza para otros países, porque su ejecución permitió resolver la conexión y la demanda de vuelos”, ha afirmado Adina Vălean. “Creo que hay muchas oportunidades y considero que España se beneficiará de estos fondos destinados al transporte”, ha asegurado.

Otra de las grandes ventanas que se abre en el sector ferroviario español tiene que ver con la liberalización. Adina Vălean se ha mostrado muy clara. “La liberalización es necesaria y espero que en España también se lleve a cabo porque los ciudadanos, y es válido tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías, quieren apreciar una modernización a la hora de elegir transporte”, ha dicho.

Una clave asociada a la liberalización es la intermodalidad, concepto ampliamente abordado a lo largo del I Simposio del Observatorio de la Movilidad. “Permitiría la creación de nuevos servicios y un beneficio para los viajeros en términos de eficacia en el transporte”, ha indicado la comisaria.

Movilidad limpia

La Unión Europea tiene el objetivo de convertirse en neutra en términos climáticos para 2050, lo que supone una disminución del 90% en las emisiones de los transportes. En este camino, la Comisión propondrá una directiva sobre combustibles alternativos para el próximo año, ha anunciado Adina Vălean. Este plan engloba al transporte aéreo, marítimo y por carretera.

En el caso del transporte por carretera, ha diferenciado entre el que hay en las ciudades y el de las grandes vías. En ciudades, para la movilidad urbana, “se recomendará cualquier alternativa que sea limpia, incluso se recomienda la alternativa eléctrica como la mejor”, ha indicado.

“Si bien al pensar en transporte por carretera, de vehículos pesados y de larga distancia, podemos apostar por otras alternativas de futuro, como el hidrógeno (de ahí la alianza europea para el uso de hidrógeno), aunque por el momento, también cabe pensar en el gas natural licuado (GNL), ya que supone una reducción de las emisiones en el caso del transporte por carretera de larga distancia”, ha señalado la comisaria.

Pero, como ha admitido la representante europea, “no es suficiente pensar en combustibles alternativos, o vehículos con bajas emisiones o CERO, si no tenemos en cuenta la infraestructura para la recarga y repostaje”. Por ello, la Comisión Europea se compromete a facilitar la implantación de un millón de estaciones de recarga y repostaje en Europa para 2025. “Harán falta más, pero este es el alcance y nuestra estrategia para una movilidad sostenible e inteligente, la base para la implantación de una infraestructura de combustibles alternativos”, ha apuntado.

En el desarrollo de la electrificación de la flota europea, el desarrollo de las baterías es fundamental. Desde la Unión Europea se está trabajando en una alianza sobre su uso a fin de integrar a todos los agentes implicados en la cadena de valor en Europa y darles un impulso, seguir avanzando en investigación e innovación, y establecer un mecanismo paneuropeo para mejorar la producción.

No obstante, para el éxito de los vehículos eléctricos, Adina Vălean ha concluido que “necesitamos baterías de alto rendimiento y, además, puntos de recarga de alta velocidad, no puntos normales, para que los usuarios no tengan que esperar mucho tiempo al recargar la batería del coche”.