Las alianzas, uno de los mayores retos en materia de ODS para las empresas gallegas

Las alianzas son uno de los mayores retos para las empresas gallegas respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Unas alianzas que no deben producirse sólo entre firmas de un mismo sector, sino que deben extenderse a otros a través de redes y en las que es clave trabajar con proveedores, clientes y la sociedad en general. Las empresas señalan, además, que es preciso que los ODS se adapten a la realidad empresarial y se reconozca el acceso a la digitalización como necesaria. Todo ello desde un enfoque ambiental, social y económico: "La responsabilidad es de todos".

Esta es una de las principales conclusiones a la que se ha llegado en una mesa del Foro Económico Español La Galicia que viene, coorganizado por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis, sobre los desafíos de los ODS de las empresas gallegas. Moderada por la vicepresidenta de la Red de Promotores de los ODS España, Eva Castro Outeiriño, participaron en ella el director de Calidad y Medioambiente de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro; la directora de Desarrollo Sostenible de Viaqua, Leticia Rodríguez; la directora global de Asuntos Corporativos e Impacto en Tecalis, Berta Caro; y la jefa de Comunicación Noroeste Iberia de Coca-Cola European Partners Iberia, María Sande.

Eva Castro explicó durante su intervención que hay 17 ODS: "Es difícil abordarlos todos juntos". Para favorecer su cumplimiento, hay cinco ejes en los que se engloban todos: la P de people, las personas en el centro; la P de planeta, que se está agotando; la P de prosperidad, que engloba todas las palancas de cambio; la P de paz, justicia e instituciones sólidas que se refiere al ODS 16 que es la gobernanza; y la P de partnership, las alianzas.

4. Mesa redonda. Los desafíos de los ODS de las empresas gallegas

La directora de Desarrollo Sostenible de Viaqua señaló respecto a esto que la firma tuvo un gran cambio en 2015. "Somos de los pocos sectores que tenemos un ODS propio, el 6, para garantizar el agua y su gestión sostenible", indicó Leticia Rodríguez, que explicó que Viaqua también centra su actividad en otros como el 13 o el 7.

Viaqua, según Rodríguez, se diferencia por su trabajo para garantizar la salud del planeta y la salud de las personas a través del acceso al agua, a razón de lo cual indicó que el 70% de sus clientes tienen acceso a fondos sociales, al mismo tiempo que "reforzamos los vínculos de confianza". Otra diferenciación de la empresa, además, es el "impacto medible y contrastable" de cara a aportar valor en los territorios en los que se encuentra más allá de su propia actividad.

Preguntada sobre si este "tsunami regulatorio" va a conseguir mejorar el planeta, Leticia Rodríguez remarcó la importancia de darse prisa. "Lo que tenemos que reflexionar en el sector del agua es si realmente el ritmo de cambio va a poder asegurar el cumplimiento de las metas marcadas o si vamos a seguir desviándonos de una forma alarmante", explicó la directora de Desarrollo Sostenible de Viaqua, que hizo hincapié en que en el sector del agua "faltan infraestructuras" e inisitió: "Hace falta que aceleremos el proceso".

Compartir el éxito empresarial

"Nosotros somos un poquito disruptivos, nacimos como startup hace 10 años. Nuestro modelo de crecimiento ha tenido que ir muchísimo más allá que los ODS, un marco fabuloso que se montó en 2015", explicó por su parte Berta Caro, que indicó que estos objetivos suponen una importante base para empresas como Tecalis.

La tecnológica apostó por crear su propio modelo inspirado en el eje de la prosperidad de los ODS, de cara a crecer desde la sostenibilidad y apostando por el ESG: medioambiente, al ámbito social y la gobernanza. "La tecnología ha venido al mundo para descarbonizarlo, mejorar los parámetros medioambientales tan terribles que tenemos en algunos casos", añadió la directora global de Asuntos Corporativos e Impacto en Tecalis.

La firma, por otro lado, comparte el éxito empresarial con todos los grupos con los que trabaja. Así, las metas alcanzadas repercuten en la plantilla, que es más productiva y genera una mayor eficiencia de la firma; en los proveedores, "muchísimo más implicados"; o los clientes, que ven que esto se ve reflejado en una tecnología más segura, legal o ética.

"Todo esto son activos intangibles, que es en lo que se basan las finanzas verdes. Los activos financieros son importantes, las empresas tienen que tener resultados económicos. Pero en esta nueva coyuntura económica empresarial, hay una nueva tendencia de los inversionistas que están poniendo sus ojos más allá de factores económicos", indicó la directora global de Asuntos Corporativos e Impacto en Tecalis, en referencia al valor económico que se crea a través de los intangibles como la capacidad de atraer talento.

Berta Caro, por último, señaló que el sistema de Tecalis tiene tres ejes: "Más allá de la transformación digital hemos introducido la transformación cultural empresarial y la transformación social. Son las que rigen nuestro crecimiento económico como empresa".

Darle valor a los alimentos

"Nosotros somos tenderos, estamos en contacto con el público", comenzó su intervención el director de Calidad y Medioambiente de Vegalsa-Eroski. La empresa vivió un punto de inflexión en 2007, cuando una auditoría de la UDC les dio unas líneas que ha seguido desde entonces y que encajó en 2015 con los propios ODS.

Ricardo Castro indició en la importancia de no perder de vista lo que está más cerca y explicó que para una empresa de distribución es tan importante no tirar el producto como vender "un poquito más": "En eso pivota también la cuenta de resultados de un supermercado". Así, el representante de Vegalsa-Eroski en la mesa señaló que la decisión de qué enviar a cada tienda también es parte del core del negocio y ODS.

Castro añadió como eje muy importante el 3: salud y bienestar, en el marco del que alineó la revista de Eroski, los semáforos nutricionales con los que marcan sus productos o su alineación con la plataforma Lean and Green.

El director de Calidad y Medioambiente de Vegalsa-Eroski también reflexionó sobre el desperdicio de alimentos. Castro habló del último informe elaborado al respecto, en el que se recoge que lo que más se tira en las tiendas son los productos frescos, dentro de lo que destaca la pescadería (4,1%) y la charcutería. La mayor parte de los desperdicios, sin embargo, se generan en los hogares.

"No le damos el valor que tienen los alimentos y producirlos. Se lo damos en el momento en el que pagamos: caray, como subió la vida. No hay esa responsabilidad de la gestión de los alimentos. Por desgracia, creo que vamos a peor. Antes había ese componente emocional de la persona que en casa preparaba los alimentos, les dedicaba su tiempo. Ahora cada vez compramos más comida preparada, no hay ese componente emocional ni esa responsabilidad", concluyó Ricardo Castro.

La gestión responsable y sostenible del agua

María Sande fue la última en intervenir en una mesa en la que señaló que Coca-Cola había tenido un punto de inflexión en 2017, cuando la empresa planteó establecer su estrategia de sostenibilidad. "Muchas cosas ya las hacíamos pero no estábamos midiendo esos objetivos", indicó la la jefa de Comunicación Noroeste Iberia de Coca-Cola European Partners Iberia, que explicó que la firma entrevistó a 10.000 stakeholders sobre qué esperaban de Coca-Cola para establecer su estrategia de sostenibilidad Avanzamos.

Sande también explicó durante su intervención algunos de los pilares de Coca-Cola, como el de la bebida, a través del que buscan ofrecer a los consumidores productos bajos en azúcares o sin ellos, además de no dirigirse a menores de 12 años. Respecto a lo social, destacó el proyecto Gira, que tiene dos vertientes: gira jóvenes y gira mujeres, en el que fomenta la empleabilidad de estos dos grupos, centrado en los últimos años en el ámbito rural.

Coca-Cola centra sus esfuerzos, además, en la gestión responsable y sostenible en toda la cadena de valor del agua, que representa el 90% de sus bebidas. El programa Mares Circulares, por ejemplo, cuenta con más más de 600 colaboradores a nivel nacional. "El próximo 22 de abril estaremos con una actuación en el Dique de Abrigo de A Coruña", aprovechó Sande para invitar a la gente a asistir, al mismo tiempo que destacó la labor de sensibilización que realiza la marca y la búsqueda de soluciones. "Hay mucho talento en Galicia", concluyó la jefa de Comunicación Noroeste Iberia de Coca-Cola European Partners Iberia.

Sigue los temas que te interesan