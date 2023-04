El sector sanitario gallego pide proteger los datos clínicos ante el auge de los ciberataques

Pilar Múgica, directora médico territorial de HM Hospitales Galicia, Jorge Aboal, director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde Javier de Toro, vicepresidente del Colegio de Médicos de A Coruña y jefe del Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) Carmen Martínez Torrón

Los profesionales del sector sanitario gallego han reivindicado que son la tercera comunidad con los mejores registros de espera de especialistas. Además, han abogado por la protección de los datos clínicos y la inversión en ciberseguridad.

Así lo han expresado en la mesa redonda sobre la 'Sanidad gallega' en la que han intervenido Pilar Múgica, directora médico territorial de HM Hospitales Galicia, Jorge Aboal, director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde y Javier de Toro, vicepresidente del Colegio de Médicos de A Coruña y jefe del Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en el II Foro Económico Español 'La Galicia que viene', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Uno de los temas de actualidad relacionado con el sector sanitario es la protección de los datos clinicos después del ciberataque que sufrió el Hospital Clínic de Barcelona. Al respecto, Pilar Múgica ha reconocido que "el reto en general es como tratamos los datos clínicos, ya que manejar datos de salud conlleva el máximo nivel de seguridad".

11. Mesa redonda. Sanidad gallega

En esta línea, Jorge Aboal ha enfatizado que los ciberataques que han sufrido los sistemas sanitarios "me parece que no tienen nombre y él que lo hace mucho no piensa en la trascendencia de los que está haciendo". De hecho, ha remarcado que "entramos en el camino absurdo en el que tienes un presupuesto para invertir en temas sanitarios en profesionales y ahora vamos que tener que invertir en la ciberseguridad por culpa de cuatro tarados que quieren dinamitar la investigación científica".

Sobre el funcionamiento del sistema sanitario gallego, Aboal ha reivindicado que Galicia es la tercera comunidad en España con los mejores registros de lista de espera para un especialista. También ha recordado que uno de los grandísimos beneficios para el sistema fue el programa de 'Niños sanos' que permitió diagnosticar y pronosticar muchísimos antes varias patalogías.

Jorge Aboal también ha destacado que la reciente huelga a la que ha sucumbido el sistema sanitario gallego "solo loa ha seguido un sidicato, el resto no la apoya". Esta fue seguida en la jornada de ayer por un 14% y se suspendieron 168 intervenciones.

Al respecto, Aboal ha expresado que "por nuestra parte la puerta siempre está abierta y seguimos abiertos al diálogo".

Antes esta situación, Javier de Toro ha subrayado que "en este momento de crisis hay mirar para allí y reflexionar porque hay un contrato con la sociedad donde los profesionales intentamos realizarlo de la mejor manera posible". Además, ha enfatizado que "hay que tener una corresponsabilidad con los ciudadanos y estos también tienen que cuidarse" porque "vamos a que el médico nos de la pastilla para quitarnos del problema".

Ahora bien, "tenemos un sistema extraordinario de salud en el país, en cada CCAA hay una manera diferente de registrar la historia clínica y los sistemas de registros son importantes". Pilar Múgica también ha subrayado que "tenemos personas muy bien formados que ocupan parte de su jornada en labores administrativas".

