Juanma Moreno emplaza a Pedro Sánchez: la Junta renunciará a ingresos por la gasolina para que baje el IVA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aportado un nuevo giro de guion con respecto a la situación fiscal y económica española agravada por la subida de la inflación en los últimos siete meses.

Moreno ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que sea capaz de bajar el IVA aplicando una reducción temporal de los impuestos en productos básicos, combustible y luz. Además de una bajada del IVA en la electricidad y el gas hasta el tipo hiperreducido del 4%.

Lo ha hecho, además, fajándose para exigir. Las comunidades autónomas, a su juicio, "tienen que meter el hombro y perder ingresos en beneficio de nuestro sistema productivo, de las familias y de nuestra economía". Asumiendo "el desgaste que ello conlleva".

Tras siete meses de "una inflación galopante", la Junta está dispuesta a renunciar a una parte de los ingresos que percibe de los tributos cedidos. El objetivo es que los precios se abaraten y ha puesto el dedo en la llaga, al referirse de manera concreta "a los hidrocarburos", como la gasolina.

El IVA que reciben las comunidades por este producto es el 50%. Andalucía percibió el año pasado de ese IVA 1.430 millones del Estado, que ingresó por su parte 3.800. Casi el triple. Y estaría dispuesto a perder parte de esos ingresos.

Moreno ha emplazado a Sánchez durante su intervención en el II Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. A su juicio, es "crucial" reducir el IVA que grava los productos del sector primario, el impuesto de valor añadido de los abonos y de los piensos en beneficio del sector agrario, o de los peajes para del transporte.

"Sánchez tiene que bajar tasas, licencias y todo cuanto suponga aliviar la terrible carga que padecen los sectores económicos y las familias", ha remarcado el presidente andaluz. Todo ello en medio de una crisis económica agudizada por el alza de los precios por la invasión de las tropas rusas a Ucrania.

El Consejo Fiscal y Financiero

También le ha emplazado a que convoque el órgano para aplicar estas medidas con carácter inmediato. Moreno le ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CCPF). "Los andaluces no pueden esperar más y hay que bajar impuestos cuanto antes".

El hilo conductor de su solicitud ha sido que las comunidades también salen damnificadas. "No se trata de echar la pelota a otro tejado". "Estamos diciendo que toque el IVA, y tocar el IVA significa que salimos afectados, que somos solidarios y que somos corresponsables".

Moreno lleva días solicitando esta bajada al Gobierno. Lo hizo también en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado fin de semana, donde le trasladó a Sánchez que había que actuar y pasar a la acción de forma definitiva como lo están haciendo otros países como Portugal o Francia.

De ahí, que considere muy urgente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la aplicación inmediata de estas medidas.

La empresa también lo pide

Por su parte, el presidente y CEO de Tendam, Jaume Miquel, quien también ha participado en el II Foro Económico Español en Andalucía, ha reflexionado posteriormente en la misma línea.

Miquel ha reivindicado la protección del tejido productivo y social del país. Además pidió mayor celeridad en el uso de los fondos europeos, "porque no habrá un Next si no hay un Today".

En concreto, señaló que comparte la petición de reducir el IVA que hizo también el presidente de Mercadona, Juan Roig, porque ni el consumidor ni las empresas "pueden aguantar más presión", y consideró necesario dar "un mensaje positivo" a los consumidores.

