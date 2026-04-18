Canarias rastrea inversiones de "grandes empresas de Irlanda" y descarta aplicar una tasa sobre el turismo... por ahora

La economía canaria creció notablemente más que la media española en 2025. Mientras que el PIB del archipiélago aumentó un 3,4%, el nacional se quedó en el 2,8%. Un crecimiento que, en buena medida, se debe al turismo. En el contexto generado por el conflicto de Oriente Próximo, el Gobierno autonómico descarta aplicar medidas fiscales adicionales sobre este sector. Aunque no descarta hacerlo en futuros mandatos.

"El sector turístico canario está en el camino de dar más calidad y más valor añadido con menor cantidad de visitantes", aseguraba Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en Wake Up, Spain, Wake Up, Europe! "Queremos crecer no tanto en cantidad como en calidad. Y conseguir que los 24.000 millones que genera el turismo se queden en Canarias".

Afirmaba que, en buena medida, este camino se está empezando a recorrer. En los últimos 12 meses se han aprobado "dos convenios colectivos muy potentes con subidas salariales de dos dígitos. Con los salarios estamos dejando más riqueza en Canarias", añadía.

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Respecto a una posible tasa turística, "el Gobierno de Canarias no se plantea un subida de la fiscalidad del turismo en estos momentos. Pero esto no quiere decir que no se pueda plantear esto en un futuro mandato", avisaba Clavijo.

Este cambio tributario, si se plantea, "lo haríamos a través del IGIC - que es el IVA canario- que tiene un reparto mucho más homogéneo entre todas las Administraciones. Pero eso se plantearía en el futuro. En estos momentos, con lo que nos está cayendo, es fundamental que el sector turístico siga robusto en Canarias para seguir creciendo y mantener el empleo por encima de las medias española y europea",

Pero Canarias no quiere depender exclusivamente del turismo. Está utilizando la fiscalidad especial que le permite ser zona ultraperiférica de la UE para captar inversiones, Una de estas herramientas es la Zona Especial Canaria (ZEC). Permite jugosas rebajas fiscales en el Impuesto de Sociedades de compromisos de inversión y empleo en sectores específicos, como el audiovisual.

Sin embargo, Clavijo revelaba que el gobierno canario está a la caza de nuevos inversores. De hecho, informaba de que se están estableciendo "contactos con grandes empresas que están en Irlanda".

¿Es la meta de Canarias convertirse en la sede fiscal de entes como la tesorería de la multinacional Grifols, que está en tierras irlandesas? "Ese es el objetivo", contestaba Clavijo, entre risas.

Por otro lado, el presidente de Canarias expresaba su inquietud por la obligatoriedad del pago de tasas de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) de hidrocarburos. "Pone en peligro la competitividad de nuestros puertos y también nuestra conectividad aérea".

Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias

Se trata de una preocupación que también compartían los operadores del transporte canario. “Las ETS nos van a matar porque las navieras lo van a tener que pagar y para ello lo trasladarán a los pasajeros”, ha señalado Andrés Marín, director general de Fred Olsen Express.

Preocupación que comparte Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, quien ha asegurado que pueden “hacer peligrar la competitividad y la conectividad” y ha alertado de que “tenemos enfrente los puertos marroquíes que operan sin la regulación europea”.

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Mientras, Santiago Guerra, coordinador general de la aerolínea Binter, confiaba en que las negociaciones con Bruselas respecto a las ETS “lleguen a buen término” y no haya sanciones.

“Estamos unidos para que esa regulación entre con sentido común y no nos sancionen”, apuntaba Javier Climent, director general de Boluda Shipping.