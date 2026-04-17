Colomina, Representante Especial de la OTAN: "Subir al 5% el gasto en Defensa es aún más necesario por Rusia e Irán"

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó la Declaración de La Haya, después anunció en solitario que no prevé alcanzar el 5% y que se limitará al 2,1%, argumentando que con ese nivel de gasto podrá sufragar los equipamientos comprometidos con la OTAN. Tanto el secretario general, Mark Rutte como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han criticado esta postura.

Esta semana, Sánchez ha visitado por cuarta vez en cuatro años a Xi Jinping y ha defendido un acercamiento entre la Unión Europea y China, una postura que ha desconcertado a sus socios europeos, entre los que prevalece la opinión de que Beijing es un "competidor estratégico", como lo ha definido Colomina.

"Las decisiones de La Haya son incluso más necesarias cuando se han cumplido ya más de cuatro años de la guerra en Ucrania y en las últimas semanas la amenaza de seguridad que presenta Irán para la zona euroatlántica se ha vuelto más evidente que nunca", ha dicho el Representante Especial de la OTAN.

En la cumbre de La Haya, los aliados acordaron además realizar "una inversión a gran escala" en la base industrial de Defensa de la OTAN, un esfuerzo "que tendrá que estar respaldado por un apoyo político constante por parte de todos los aliados".

"Por supuesto, España es una parte importantísima de esa ecuación, ya que contamos con una base industrial de Defensa robusta con grandes capacidades en los ámbitos aeroespaciales, marítimos y terrestres. Y es una industria además que sigue creciendo tanto en volumen como en diversificación", destaca Colomina.

"La OTAN representa un gran mercado, con un conjunto de normas para la industria en ambos lados del Atlántico. Este mercado compartido de las mejores industrias y tecnologías en el ámbito de la defensa mejora nuestra seguridad, crea puestos de trabajo y aporta importantes beneficios económicos gracias al compromiso de inversión acordado en La Haya", ha insistido.

El objetivo último de la Alianza es "equilibrar la capacidad de producción" de los dos lados del Atlántico, Estados Unidos y Europa, tal y como reclama Trump.

"Eso requiere un cambio de mentalidad: debemos considerar la industria de Defensa como una parte fundamental de nuestra disuasión y Defensa. Tenemos que evolucionar desde una relación transaccional entre comprador y vendedor a una asociación estratégica con la industria de Defensa", sostiene el representante especial de la OTAN.

En La Haya, la OTAN reafirmó además su apoyo a Ucrania para que pueda defenderse del Kremlin, que en ningún caso puede erigirse en ganador de la guerra, porque eso fortalecería a sus aliados en detrimento de la seguridad euroatlántica.

"Rusia depende de las tropas, las armas y las municiones de Corea del Norte, así como la tecnología de doble uso de China y el apoyo de otros actores facilitadores como Irán", ha denunciado Colomina.

Javier Colomina saluda a Pedro J Ramírez este viernes durante el foro Wake Up David Morales

En su papel como Representante Especial de la OTAN para el vecindario sur, el diplomático español ha destacado que en las últimas semanas "tanto países aliados como países socios en la región han sido objetivo de ataques indiscriminados e inaceptables por parte de Irán".

"La situación en el estrecho de Ormuz ha tenido y sigue teniendo consecuencias de gran alcance para la libertad de navegación y la economía mundial. Todos estamos de acuerdo sobre la importancia de asegurar que el estrecho permanezca abierto".

"Son muchos los retos y las amenazas a los que nos enfrentamos y, en un entorno de seguridad complejo inestable, no podemos dejar de trabajar y colaborar con nuestros socios de la vecindad sur con el objetivo de incrementar nuestra seguridad por tanto inversión en defensa", ha insistido.

El aumento del gasto en Defensa, el refuerzo de la industria militar y el continuo apoyo a Ucrania seguirán siendo las prioridades de la alianza de la próxima cumbre de Ankara, que tendrá lugar en julio. "Una cita histórica para la alianza de seguridad más exitosa de la historia", señala Colomina.