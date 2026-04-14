Sánchez Llibre (Foment) rechaza el nuevo impuesto a las energéticas: "Sería contraproducente"

El presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, ha expresado su rechazo a la creación de un nuevo gravamen sobre las empresas energéticas en el contexto actual de tensiones internacionales en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

"Estamos radicalmente en contra de un incremento a las energéticas en un momento en el que la energía será un elemento esencial para la competitividad de nuestras empresas", ha advertido.

Así, ha subrayado que "creo que sería contradictorio implementar un impuesto complementario a las energéticas como el que se aplicó a los bancos, y desde Foment estamos totalmente en contra”.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball Nacional

Sánchez Llibre ha destacado también la importancia de la inmigración para la economía española. "En primer lugar, estamos hablando de la España de los 50 millones de habitantes en el 2026", ha señalado.

Y ha explicado que, según los estudios elaborados por Foment "avalados por diferentes instituciones, la inmigración resulta indispensable para el tejido productivo. Los empresarios necesitamos la inmigración como el agua que bebemos cada día".

El líder patronal ha destacado que "desde el año 2021 hasta 2025, el 45% de los puestos de trabajo nuevos generados han sido cubiertos a través de la inmigración" y ha advertido de que "desde el año 2026 hasta 2035 se van a jubilar en España 5 millones de habitantes".

En ese contexto, ha apuntado que la economía española solo puede cubrir 3 millones de puestos de trabajo", lo que genera una necesidad de "cubrir en los próximos diez años alrededor de 160.000 puestos con inmigración".

Inmigración

Sánchez Llibre ha remarcado en que "los empresarios españoles necesitamos de la inmigración para poder mantener la competitividad y la productividad de la economía", aunque ha reclamado una regulación rigurosa y equilibrada.

"Es necesario conocer no solo los antecedentes penales sino también los antecedentes policiales, que me imagino que el Gobierno va a pulir en esta regulación", ha explicado.

En el plano político, ha valorado positivamente la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat."“Hay que ser realistas y hacer los planteamientos lo más transparentes posible. La llegada de Illa ha normalizado la política y la economía en general. Es decir, normalización política y confianza empresarial son dos hitos que hemos observado", ha recalcado.

También ha destacado la decisión de "dar luz verde al aeropuerto de Barcelona”, y afirmó que “hoy en Cataluña se crean muchas más empresas que antes del procés".

No obstante, expresó su discrepancia con las políticas de vivienda del actual Govern, calificándolas de "intervencionistas y socializadoras de la propiedad privada". "Estas políticas influidas por la extrema izquierda van en la dirección de la socialización de la propiedad privada y esto lo hemos denunciado públicamente", ha señalado.

Según Sánchez Llibre, "solo en los últimos diez años se han materializado 57 viviendas de protección social", un dato que atribuyó a la responsabilidad de las administraciones.

Respecto a la financiación autonómica, el presidente de Foment ha reiterado que la patronal catalana es "más ambiciosa que los pactos materializados por el PSOE con Esquerra"

Y ha explicado que el sistema actual "está obsoleto y provoca un déficit de inversiones en infraestructuras de los últimos quince años de 40.000 millones de euros". En este marco, ha planteado la posibilidad de que "Cataluña pudiera crear una agencia tributaria específica que recaude, inspeccione y liquide todos los impuestos de Cataluña”, una propuesta que calificó de “proyecto ambicioso".