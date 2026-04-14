Guindos, Letta, Botín y Torres urgen a la UE en Wake Up! a unificar el mercado interior para ser competitiva

Figuras institucionales como Luis de Guindos y Enrico Letta, junto a los presidentes de los principales bancos españoles, Ana Botín y Carlos Torres, han exigido a la Unión Europea (UE) derribar sus barreras internas y unificar el mercado interior para ser competitiva.

Así lo hicieron durante la primera jornada de la sexta edición de Wake Up, Spain!, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!

Todos ellos coincidieron en que sólo unificando los mercados de bienes y capitales y movilizando el enorme ahorro privado hacia la inversión productiva se logrará financiar la autonomía en defensa y tecnología necesaria para que Europa sobreviva en el nuevo orden global.

El diagnóstico compartido por muchos de los ponentes es que el paradigma internacional ha cambiado drásticamente. Ana Botín, presidenta de Santander, definió el contexto actual con dos palabras exactas: "fragmentación y fragilidad".

Advirtió de que "el orden anterior ha quedado atrás y entramos en una nueva etapa en que la seguridad y la resiliencia son esenciales".

Esta inestabilidad choca de frente con la situación previa de la economía europea, que, según recordó Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), venía de "un crecimiento próximo al 1,5%" y una inflación que "convergía de forma clara hacia el 2%".

Sin embargo, el riesgo geopolítico derivado de conflictos como el de Oriente Próximo y las guerras arancelarias han provocado "un shock de oferta".

De Guindos alertó de que esto genera un "doble impacto muy negativo tanto en inflación como en crecimiento económico", con efectos de segunda ronda que encarecerán de forma persistente no sólo la energía, sino toda la cadena petroquímica, afectando al aluminio, los plásticos y los fertilizantes.

Ante este escenario adverso, Carlos Torres, presidente de BBVA, elevó el tono asegurando que "no nos jugamos una crisis comercial o de petróleo, sino no quedarnos atrás como región y no seguir siendo dependientes".

Mercado interior, prioridad absoluta

Para el banquero, es de vital importancia mejorar la innovación si los socios europeos quieren competir en un mundo cada vez más dominado por Estados Unidos, China o India.

Para afrontar esta amenaza global, la prioridad absoluta debe ser el mercado interior. De Guindos subrayó que "la verdadera reforma pendiente de Europa es [...] eliminar las barreras internas que tenemos en los mercados de bienes y servicios".

El vicepresidente del BCE advirtió de que es muy difícil tener un auténtico mercado de capitales integrado sin integrar primero los bienes y servicios, lamentando que, debido a la actual fragmentación europea, "los proyectos de inversión son reducidos y poco rentables".

Si se logra la integración, aseguró, "la capacidad de ahorro se dirigirá a estos proyectos de inversión".

En la misma línea, el ex primer ministro italiano Enrico Letta advirtió de que el mercado único actual está "incompleto, fragmentado y en algunos aspectos ya no responde a las necesidades del presente".

Por ello, exigió pasar de un mercado puramente funcional "a un mercado único estratégico", capaz de generar la escala necesaria para competir.

Letta desgranó esta integración en tres pilares fundamentales: los servicios financieros —para evitar que el ahorro europeo se estanque—, la energía y la conectividad.

Además, propuso impulsar la "quinta libertad" para la libre circulación del conocimiento y aplicar herramientas concretas como el 'Régimen 28'.

Esta medida busca ofrecer a las empresas innovadoras un "marco jurídico y regulatorio más simple y verdaderamente europeo que les permita operar y crecer sin enfrentarse a 27 sistemas distintos".

Esta asfixia normativa y la urgencia por unificar las reglas fue respaldada plenamente por el sector privado.

Carlos Torres incidió en que "la simplificación y homologación regulatoria son claves", exigiendo explícitamente "un mercado de capitales y una unión bancaria unificadas que funcionen" para que las compañías ganen escala europea.

Para el presidente de BBVA, la clave para reactivar la economía pasa por "fomentar una cultura de asunción de riesgo para obtener rentabilidad en inversiones productivas", lamentando que "lo que tenemos muchas veces son políticas públicas que no priman la asunción de riesgo".

Regulación

Por su parte, Ana Botín reclamó a los poderes públicos que la regulación y la supervisión "tienen que ser más sencillas y hacer una pausa", pidiendo a los legisladores no seguir subiendo los requerimientos normativos.

La presidenta del Santander instó a los gobiernos a fijar el crecimiento económico como un objetivo claro para los supervisores, situándolo como un "mandato secundario" que solo quede por detrás de las exigencias prudenciales y la defensa del consumidor.

Recordó que los bancos aportan "todavía el 75% de todo el crédito privado", por lo que liberar capital es "esencial para poder financiar en mayor medida empresas medianas, pequeñas y de todo tipo en Europa".

Botín subrayó el círculo virtuoso necesario para la región: "El crecimiento impulsa la inversión, la inversión impulsa la innovación y la innovación es clave para seguir impulsando el crecimiento".

Defensa y tecnología

Toda esta movilización masiva del ahorro privado hacia la inversión productiva persigue el objetivo ineludible de financiar la defensa y la tecnología, dos pilares esenciales para corregir la actual vulnerabilidad del continente frente al exterior.

Respecto al ámbito militar, De Guindos alertó de que el paraguas protector de Estados Unidos "se está cerrando", lo que convierte a la defensa en "la prioridad existencial en la Unión", obligando a elevar el gasto en este ámbito "del 2% al 3,5% sobre el PIB" de manera coordinada.

Carlos Torres se sumó a esta exigencia estructural, urgiendo a "incrementar nuestra inversión en muchos miles de millones de euros" para "depender menos del exterior en defensa, energía o tecnología reforzando nuestra autonomía".

Las intervenciones dejaron claro que no hay margen para la inacción frente a disrupciones inminentes. Botín alertó de que "el tiempo corre en nuestra contra" y que la inteligencia artificial "está transformando nuestras economías con una intensidad que no veíamos desde la revolución industrial".

"En esta nueva era el cambio no es una opción, es una condición para sobrevivir", sentenció la presidenta del Santander, rematando con el lema del foro: "Así que Wake up Spain, Wake up Europe".

Un espíritu de urgencia idéntico al que trasladó Letta para cerrar su discurso institucional: "Es el momento de despertar, despertar en cada uno de nuestros estados miembro y despertar juntos como Europa".