Finanzauto y el Grupo Tesya advierten de que el peso de la industria en España está por debajo de la media europea

Pierre-Nicola Fovini, CEO de Finanzauto y del Grupo Tesya, ha hecho una radiografía de la situación de la industria española en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

El directivo de la empresa de maquinaria pesada y sistemas de energía ha advertido en el foro económico de que la industria española se queda por debajo de la media europea en relación a su peso en la economía.

En concreto, en el ámbito nacional supone el 16% del PIB mientras en Europa copa, de media, un 20,5%. Además, Fovini ha destacado que el sector industrial español "genera un 70% de las exportaciones y concentra un 45% de la inversión en I+D de toda la economía nacional".

Pierre-Nicola Fovini, CEO de Finanzauto y del Grupo Tesya

A pesar de este potencial, el CEO del Grupo Tesya ha destacado el poco valor social que se le otorga al sector, especialmente en relación a otros nichos, como el del turismo. "Sólo el 13% de los españoles identifican a la industria como un sector fundamental en la economía del país", ha señalado.

Fovini también ha propuesto soluciones para hacer más atractiva a la industria durante su intervención. "Hay que romper barreras burocráticas", ha sentenciado. En este sentido, ha señalado que la carga administrativa es un "obstáculo grande" para impulsar las inversiones industriales en España.

Él mismo ha ejemplificado cómo afecta esto al trabajo con su experiencia al frente de Finanzauto y del GrupoTesya. "Cuando aprobamos una inversión industrial de relevancia necesitamos tres años por delante para ver las inversiones", destacaba.

El directivo del holding de origen italiano también ha enfatizado sobre el papel de la industria en un contexto de incertidumbre total como el actual. "Sin industria no hay futuro", resumía Fovini.

Asimismo, el CEO de Finanzauto también ha puesto el foco en otros de los problemas a los que se enfrenta la industria en el terreno nacional: la fuga de talento.

Fovini ha destacado el buen funcionamiento de la FP Dual en este sentido, aunque ha destacado algunos agujeros del sistema: "Sólo el 12% de los estudiantes eligen una FP industrial".

En este aspecto, ha vuelto a insistir en el problema de percepción y reconocimiento social al que se enfrenta la industria, aunque ha recordado que las condiciones de trabajo en el sector son mejores que en otros ámbitos.

"En la industria el 90% de los contratos son indefinidos y los salarios son un 17% superiores en comparación con la media nacional", enfatizaba. Pese a ello, el sector industrial se enfrenta a un desajuste de empleo en el que faltan 100.000 posiciones.

Su actuación

Por último, Fovini ha hecho un recopilatorio de las diferentes actuaciones de Finanzauto y el Grupo Tesya en España. Para afrontar el reto del talento, el directivo ha destacado que tienen pactos de colaboración con más de 75 institutos técnicos.

En relación a las innovaciones, el CEO del gigante industrial ha destacado que desde la compañía se impulsan inversiones industriales, se desarrollan tecnologías propias y se sostienen soluciones de ingeniería y soluciones de alta capacidad industrial muy avanzadas.