"Eurocaja Rural es como los gases nobles, ocupa el espacio que otros dejan para combatir la exclusión financiera"

"Eurocaja Rural sigue la teoría de los gases nobles. Ocupa los lugares que otros dejan o no quieren para establecerse como dique de contención contra la exclusión financiera". Con esta frase ha sintetizado el director general de la entidad, Víctor Manuel Martín, la estrategia de expansión que están llevando a cabo la cooperativa de crédito y con la que calculan "llegar a todas las provincias de la España peninsular en el medio plazo".

Durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, ha recordado cómo este plan de expansión nació en 2011, un año de crisis en el que "nos volvimos locos" cuando en el sector, la dinámica era sustituir las oficinas físicas por un modelo menos presencial. Fue en ese momento en el que se dio inicio a un periodo de expansión que en tres lustros ha llevado a Eurocaja Rural a ver incrementada su presencia de tres a 26 provincias en las 13 comunidades autónomas en las que gozan actualmente de implantación con una red que ha pasado de 190 a 512 oficinas.

"No ha sido fácil, pero teníamos claro que cuando el sector cerraba más de 20.000 oficinas y destruía más de 100.000 empleos, nosotros teníamos que ocupar ese espacio", ha explicado. Todo ello para luchar contra esa ausencia de servicios financieros físicos que "no solo se ha dado en el mundo rural, sino también en muchos barrios urbanos". Como ejemplo de este segundo escenario, Martín ha recordado solo en Madrid capital ya han abierto 15 sucursales gracias a las cuales la gente ha vuelto a recibir "un trato humano", sin necesidad de "limitación de horarios, tickets para ser atendidos o la obligación de operar en un cajero".

Víctor Manuel Martín López, director general de Eurocaja Rural

El director general de Eurocaja Rural ha reconocido que buena parte del éxito de su estrategia empresarial radica en su forma jurídica de cooperativa de crédito que lleva implícito "un compromiso con el territorio" a través de un modelo de negocio "volcado en el cliente" y sin la presión de "unos accionistasque te exigen dividendos y altas cifras de retorno".

Una fortaleza que les ha permitido "mantenernos firmes y haber seguido ofreciendo financiación cuando otros se marchaban" y que a su vez ha demostrado que les "blinda ante ondulaciones en el ciclo económico".

Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha junto al director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín y del director de relaciones institucionales de la entidad, Miguel Ángel Escalante. David Morales

Esta "mentalidad" ha permitido a Eurocaja auspiciar "oficinas en pueblos de 800 habitantes que eran difíciles de mantener cuando los tipos eran negativos y gran parte de la masa de su balance eran depósitos de clientes con tipos de -0,5% o -1%". A partir de ese momento, completado el logro de mantener el recurso "prácticamente en pérdidas para que no desapareciese el servicio en ese lugar", el cambio de ciclo ha llevado a que esa misma sucursal "vuelva a ser rentable".

Y es que, como ha recordado Martín, la cooperativa de crédito está implantada en 70 municipios donde es la única referencia bancaria y el 62 % de sus oficinas se encuentra en municipios con menos de 5.000 habitantes.

Compromiso con la solvencia

Esta estrategia, que servirá a Eurocaja Rural asentarse este año Asturias y las tres provincias de Aragón además de continuar su crecimiento por Andalucía y Extremadura, no obedece a un guion de "abrir oficinas a lo loco", según ha ahondado Victor Manuel Martín.

Es más, el gestor castellanomanchego ha reconocido que más bien este crecimiento obedece a unos valores de "salud y solvencia" que forman parte del ADN de una corporación con 60 años de historia que mantiene una política de "riesgo crediticio ultraortodoxo".

"Seguir estos principios de finalidad, viabilidad y garantías nos permite mantener uno de los ratios de morosidad más bajos de toda la banca española", ha apuntado Martín, quien ha terminado su alocución reivindicando a Eurocaja Rural como "una entidad confiable" en la que "nuestros clientes pueden dormir a pierna suelta sin preocuparse por sus inversiones".