Calleja, Comisión Europea: "El mundo feliz en el que Europa externalizaba a EEUU, China y Rusia ha terminado"

Daniel Calleja: “El mundo feliz en el que Europa externalizaba a EEUU, China y Rusia ha terminado”

Daniel Calleja y Crespo es el director de la Representación de la Comisión Europea en España, la oficina que sirve de enlace entre el Ejecutivo comunitario y los países miembros.

Este jurista especializado en economía se incorporó a la Comisión en 1986. "Fui el primero en realizar las oposiciones a la Comisión cuando se crearon", recuerda con añoranza.

Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España, durante su conversación con Ana Núñez-Milara, adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL; en la segunda jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. David Morales

Desde entonces ha sido testigo de crisis y transformaciones históricas, "como la caída del Muro", apunta, pero ninguna comparable a la coyuntura actual.

Su paso por la sexta edición del 'Wake Up, Spain!', un foro organizado por EL ESPAÑOL que este año también se celebra bajo el nombre de 'Wake Up, Europe!', coincide con el momento de mayor debilidad de la Unión Europea de las últimas décadas.

La guerra arancelaria con los Estados Unidos de Donald Trump, la crisis profunda del orden internacional y los retos en materia de Defensa y autonomía estratégica hacen mella en los Veintisiete.

Calleja no recuerda "ningún momento en el que no se dijera que Europa estaba en crisis", pero esta vez es diferente: "Lo que vivimos es la irrupción de la geopolítica. Es una crisis peor que las anteriores, es una crisis existencial".

El exdirector general del Servicio Jurídico de la Comisión advierte de que "está en juego el modelo europeo", un modelo basado en la externalización de la defensa a Estados Unidos, la industria a China y la energía a Rusia.

"Durante muchos años hemos vivido en un mundo feliz", apunta. "Ahora tenemos que reforzar nuestra integración en muchos frentes".

Curtido en los pasillos de Bruselas y Estrasburgo, Calleja es de lo más parecido a un burócrata de los que tanto gustan criticar los líderes populistas continentales. Una especie perseguida, en extinción. Un verdadero insider de la Unión Europea.

Por eso no es capaz de esconder su alivio hablando de la victoria de Péter Magyar en las elecciones legislativas de Hungría, "un triunfo aplastante de la democracia" que acabó con dieciséis años de gobiernos ininterrumpidos de Viktor Orbán.

"Mi cara, pero sobre todo la cara de la presidenta Von der Leyen, irradiaba satisfacción", admite.

El director de la Representación de la Comisión Europea en España rescata el apoyo que Trump y su vicepresidente JD Vance, además de la Rusia de Vladímir Putin, prestaron "al candidato que estaba en el poder", el máximo responsable del veto a Ucrania en el Consejo Europeo.

Por eso, reconoce Calleja, sin mencionar en ningún momento el nombre del líder del Fidesz, la derrota de Orbán en las urnas "ha sido una buena noticia para Europa".

Independencia

Pero el gran reto de los Veintisiete no es otro que reducir la dependencia de la UE de actores externos como Washington, Pekín o Moscú.

Es decir, encontrar un modelo de éxito alternativo que mantenga a flote el proyecto europeo, un proyecto que Calleja considera "reactivo" por su tendencia a capear las crisis en lugar de marcar la agenda.

Sin embargo, el director de la Representación de la Comisión Europea en España asegura que la senda que recorre el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen es la acertada.

"Hace tan sólo dos o tres años, Europa dependía un 35% del gas ruso; hoy estamos en el 12%. Lo mismo podemos decir del petróleo", presume.

"Si la crisis del estrecho de Ormuz se prolonga, tenemos que tener en cuenta nuestras reservas estratégicas", avisa Calleja, que propone "ayudar a los más vulnerables" a resistir con "medidas temporales y puntuales", además de "mejorar la competitividad" de las empresas europeas.

El máximo representante del Ejecutivo comunitario en España argumenta, además, que "la política energética tiene que cumplir tres condiciones: seguridad de suministro, sostenibilidad y competitividad", y reconoce que "sería un error para Europa dar marcha atrás en el sector de las energías limpias en el que tenemos una estrategia competitiva".

"Lo que tenemos que ajustar esa normativa de sostenibilidad para integrar mejor la dimensión de competitividad, pero no abandonarla", concede. "Porque todos los países, tarde o temprano, irán en esa dirección".

Sobre la política de Defensa, Calleja recuerda que la presidenta Von der Leyen nombró por primera vez un comisario encargado de esta cartera, un paso simbólico, y que "Europa no sólo tiene que gastar más —aunque gastemos más que Rusia—, sino gastar mejor", porque "el sector de la Defensa tiene un efecto tirón sobre el resto de la economía".