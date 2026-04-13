Naturgy descarta riesgos de suministro de gas en España gracias a su "situación de privilegio" con Argelia

Francisco Reynés, presidente ejecutivo y CEO de Naturgy, ha analizado el complejo escenario energético y geopolítico actual durante su participación en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

En un contexto internacional marcado por la extrema volatilidad y la preocupación por vías de tránsito críticas como el estrecho de Ormuz, el directivo ha querido enviar un contundente mensaje de tranquilidad respecto a la seguridad energética de nuestro país.

En este sentido, Naturgy descarta riesgos de suministro en España gracias a su “situación de privilegio” con Argelia.

El impacto global de Ormuz

Para establecer el contexto, el líder de Naturgy ha valorado en primer lugar la elevada complejidad de la geopolítica actual y el impacto de los conflictos encadenados.

Ha indicado que por el estrecho de Ormuz transita el 20% del gas y el petróleo del mundo, una cifra que supone más del doble de la energía que se puso en riesgo durante crisis históricas como la del Yom Kipur en 1973 o la guerra del Golfo en 1990.

Francisco Reynés, presidente ejecutivo y CEO de Naturgy

Esta extrema volatilidad ha hundido el tráfico marítimo en la zona, pasando de 130 a apenas 5 buques diarios en las últimas semanas, lo que no solo afecta al tránsito, sino al volumen total de energía.

Ante este panorama, el directivo ha señalado que los consumidores, atrapados en el trilema energético, se verán obligados a priorizar la seguridad de suministro frente a la descarbonización y la asequibilidad.

La alianza clave con Argelia

Precisamente frente a esta enorme incertidumbre global, el máximo responsable de Naturgy ha valorado que España cuenta con un salvavidas excepcional.

La compañía descarta riesgos de abastecimiento en el país gracias a su histórica y sólida relación con Argelia, una asociación con la empresa estatal Sonatrach que supera ya los 50 años de vida.

El directivo ha indicado que los lazos con su socio argelino son profundos.

Además de ser el principal proveedor de gas natural, comparten la gestión de una infraestructura básica como el gasoducto Medgaz, poseen un 4,2% del capital de Naturgy y compiten en el mercado español a través de una comercializadora de gas para la gran industria.

"Quiero destacar que nunca nos han fallado", ha señalado Reynés, quien ha valorado que España jamás ha sufrido un curtailment (restricción) por parte de Argelia, incluso durante los momentos en los que la relación diplomática entre los dos países no fue la mejor del mundo tras la pandemia.

Para dimensionar esta alianza vital, el presidente ha indicado que Argelia provee a nuestro país con 140 teravatios-hora al año, lo que representa el 35% del total del gas que consume el mercado español.

Reynés ha valorado que esto otorga a España una evidente "situación de privilegio", que se ve multiplicada por el hecho de que todo el suministro llega a través de tubo.

El no depender de fletes marítimos aporta una enorme tranquilidad para garantizar el flujo de gas a los hogares españoles (que representan el 20% del consumo), a las centrales de generación eléctrica (30%) y a la gran industria nacional (50%).

Los data centers

Otra de las cuestiones que Reynés ha tratado en su intervención ha sido el desafío de la digitalización.

El presidente de Naturgy ha valorado el despliegue de los centros de datos (data centers) asociados a la Inteligencia Artificial con una advertencia muy clara: "Lo primero que tiene que hacer España con los data centers es pensar que, si no vienen aquí, irán a otro sitio".

El líder energético ha indicado que el capital fluye de forma natural y la industria es global, por lo que las redes de conexión se desarrollan de una forma tan rápida que al usuario final le dará igual dónde esté situado el centro para obtener el servicio.

Por tanto, ha señalado que las inversiones se marcharán a otros países si España no sale a competir en igualdad de condiciones.

Para evitarlo, ha indicado que es imperativo resolver dos cuellos de botella fundamentales: acelerar el desarrollo de las redes de media y alta tensión, y agilizar los permisos administrativos.

Aunque ha señalado que existe un mercado especulativo en las peticiones de acceso a la red para vender licencias a terceros, ha valorado que un exceso de control por parte de la Administración resultará contraproducente.

Si las administraciones son demasiado estrictas y no garantizan permisos rápidos, se perderán grandes oportunidades.

Reynés ha señalado con énfasis que España goza de una ventaja competitiva única gracias a su ecosistema de energía limpia y sus alternativas de almacenamiento, por lo que ha valorado como imprescindible actuar rápido para no desaprovecharla.

El marco regulatorio

En el ámbito normativo, Francisco Reynés ha valorado los primeros borradores de las circulares de gas presentados para el periodo 2027-2032.

Cabe recordar que la CNMC es el organismo encargado de establecer la hoja de ruta financiera del sistema gasista mediante periodos de seis años, determinando a través de un polinomio de retribución cuánto dinero pueden recuperar las empresas por sus inversiones y costes operativos.

Ante este escenario, y en plena fase de audiencia pública de dichos documentos, el presidente de Naturgy ha indicado que los negocios regulados exigen, por encima de todo, "previsibilidad y visibilidad".

El directivo ha valorado positivamente que el nuevo borrador mantenga el esquema general y fomente, por primera vez y de manera innovadora, la utilización de gases renovables.

No obstante, este modelo retributivo propuesto por el organismo se encuentra bajo escrutinio por no ajustarse a los precios actuales de mercado.

En sintonía con este contexto, Reynés ha indicado la principal carencia del borrador actual es que no adapta los parámetros del polinomio de retribución para compensar el fuerte proceso inflacionario de los últimos años, un periodo en el que los costes de distribución se han disparado más de un 22%.