Jordi Sevilla, José Carlos Díez, Daniel Lacalle y Lorenzo Bernaldo de Quirós, ponentes de los almuerzos de Wake Up!

La VI edición del Davos español arranca este lunes 13 de abril con una intervención especial de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Sólo quedan tres días para que arranque Wake Up, Spain! 2026. El Davos español se celebra en Madrid entre el 13 de abril y el 17 de abril con presencia de destacados líderes políticos, empresariales y sociales de España y Europa.

Una edición en la que los asistentes a los exclusivos almuerzos de Wake Up! van a poder disfrutar de un debate con importantes líderes económicos de nuestro país.

Jordi Sevilla, José Carlos Díez, Daniel Lacalle y Lorenzo Bernaldo de Quirós serán los encargados de diseccionar la situación geopolítica y económica en España, Europa e internacional antes de cada almuerzo. Después, los asistentes podrán mantener un pequeño coloquio con ellos haciéndoles preguntas.

El lunes 13 de abril será el turno para Lorenzo Bernaldo de Quirós; el martes en el almuerzo estará José Carlos Díez. El miércoles Daniel Lacalle moderará un interesante debate en el que también participarán Sir Bernard Jenkin, exsecretario de Defensa británico en la Sombra y Sir Graeme Downie, diputado del Partido Laborista Escocés por la circunscripción de Dunfermline y Dollary, coautores de un informe publicado en enero de este año titulado: Comprendiendo la transformación del Reino Unido hacia el combate.

Por último, el jueves 15 de abril, los invitados al almuerzo podrán conversar con Jordi Sevilla sobre economía y política.

De izda. a dcha. Roberta Metsola, Magnus Brunner, Ekaterina Zaharieva, Manfred Weber, Mathias Corman, Sir Richard Dearlove, Sir Bernard Jenkin, Jason Rees y Jeff Bullwinkel. E.E.

Wake Up, Spain! da un paso más este año para alcanzar una dimensión europea. De hecho, este curso suma a su nombre el Wake Up, Europe!

Un llamamiento a la acción y a la unidad de Europa en un contexto marcado por la guerra de Irán, la inestabilidad política y el nuevo ordenamiento geopolítico que se está configurando desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Cinco días para el análisis y la reflexión en los que los más de 150 ponentes que pasarán por la Casa de América de Madrid se centrarán en reflexionar sobre el crecimiento, la cohesión y los tiempos de incertidumbre.

Roberta Metsola hará una intervención especial el lunes 13 de abril en el marco de la inauguración, en la que también estará presente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Por este Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! pasarán también Ana Botín, presidenta del Banco Santander; Carlos Torres, presidente del BBVA; Francisco Reynés, presidente de Naturgy; Josu Jon Imaz, CEO de Repsol; José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, Borja Ochoa, presidente ejecutivo de Telefónica España y Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España.

También reflexionarán en Wake Up, Spain! Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank; Josep Oliu, presidente del Sabadell; Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam; y Ana Jaureguizar, directora general de la división de gran consumo de L'Oréal España.

Ana Botín, Carlos Torres, Francisco Reynés, Josu Jon Imaz, Gonzalo Gortázar, Josep Oliu, Mario Ruiz-Tagle, José Manuel Entrecanales, Jaume Miquel y Enrique Riquelme. E.E.

Con los ecos de la guerra de Irán sobrevolando el escenario del Davos Español, la energía jugará un papel esencial. Hablarán sobre ello Maarten Wetselaar, CEO de Moeve; Javier Goñi, CEO de Exolum; Loreto Ordóñez, CEO de Engie España; Enrique Riquelme, presidente de COX; Gonzalo Cañete, CEO de PreZero en España y Portugal o Enric Giner, director general de ABB Automation en España.

Serán cinco días de debates en los que también habrá tiempo para hablar del sector financiero, de la situación macroeconómica y de aquellas normas en las que Europa debe avanzar para lograr una mayor integración del proyecto europeo.

Precisamente, sobre el proyecto de Europa reflexionará el exprimer ministro italiano, Enrico Letta. Junto a él también estarán Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración de la Unión Europea y Ekaterina Zaharieva, comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación de la UE.

También acudirá a esta edición de Wake Up, Spain! Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (EPP).

Albert Triola, Federico Linares, Paco Salcedo, Luis Furnells, Alfonso Sánchez, Ana Jaureguizar, Marten Wetselar, Ricardo Rojas, Javier Goñi, Loreto Ordóñez. E.E.

Como cada año la Casa de América acogerá Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! Un evento al que se puede acudir previo registro en la web habilitada al efecto.

Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España, Portugal e Israel; Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros; Fernando Campos, CEO de DKV Seguros; Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora; Ignacio Garralda, presidente de Mutua; José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre o Pedro Martín, CEO de TK Elevator, son algunos de los ponentes que pasarán por los sillones de Wake Up, Spain!

Juan Abarca, Eduardo Pastor, Sousa Faro, Marta Villanueva, Pablo Gallart, José Manuel Inchausti, Victor Manuel Martin Lopez, Sergio Sáez, Patricia Ayuela, Raquel Cano. E.E.

La digitalización de la economía tendrá un papel destacado en los debates de esta VI edición del Davos Español. Horacio Morell, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel; Sergio Sáez, vicepresidente y Cloud leader de Oracle para España y Portugal; Paco Salcedo, presidente de Microsoft España; Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España o Albert Triola, CEO de Oracle España.

También estarán en esta edición de Wake Up, Spain! Raquel Cano, vicepresidenta de Liderazgo Comercial y Clientes Globales de The Coca-Cola Company; Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel; Ana María Molina, CEO de Hisdesat; Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía; Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties; Antonio Martín, presidente del Grupo Avintia; José Aljaro, CEO de Abertis; Núria Vilanova, fundadora y presidenta ejecutiva de Atrevia.

Mercedes Oblanca, Ignacio Mariscal, Ignacio Garralda, Horacio Morell, David Soto, Pedro Martín, Antonio Martín, José Aljaro, María Luisa Lucas. E.E.

El de Wake Up, Spain! será un programa vivo y en constante movimiento. El horario de todas las sesiones se puede consultar en la página habilitada al efecto.

Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia; Daniel Cuevas, presidente de Philip Morris España; Juan Pablo Llobet, CEO de Fertiberia; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; Eduardo Pastor, presidente de Cofares; José María Fernández Sousa-Faro, presidente de PharmaMar; Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros; Víctor Manuel Martín, director general de Eurocaja Rural y Pablo Gallart, consejero delegado de grupo sanitario Ribera, serán otros de los líderes empresariales que pasen por esta edición del Davos español.

Marco Sansavini, Alberto Rodríguez-Toquero, Carmen González Gens, Daniel Cuevas, Juan Pablo Llobet, Ismael Clemente, Nuria Vilanova, Gonzalo Cañete, Víctor López-Barrantes, Enric Giner. E.E.

Mathias Corman, secretario general de la OCDE, será otro de los ponentes invitados, al igual que Sir Richard Dearlove, exjefe de los servicios secretos británicos, MI6, estarán presentes en esta nueva edición del Davos español.

El VI Wake Up, Spain! contará también con la presencia de líderes políticos y sociales; entre ellos Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme y Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment.