Sanidad aprobará el decreto para mejorar las condiciones de los MIR y medidas antitabaco antes del 29N

El Ministerio de Sanidad afronta el tramo final de la legislatura con una hoja de ruta clara: acelerar la tramitación regulatoria de aquellos Reales Decretos que ya se encuentran avanzados antes de que la convocatoria de elecciones del próximo 29 de noviembre interrumpa definitivamente la actividad legislativa.

Entre las prioridades normativas que el departamento de Mónica García prevé sacar adelante destacan el Real Decreto de financiación y fijación de precios de medicamentos, la regulación sobre producción y comercialización de derivados del tabaco (como los productos de sabores), y la normativa que regulará las condiciones de trabajo de los residentes (MIR) para blindar sus descansos y eliminar las guardias de 24 horas.

Así lo ha confirmado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad durante su intervención en el VII simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

El contexto de inestabilidad legislativa y la habitual convivencia con la sombra de un adelanto electoral no paralizarán la gestión del área sanitaria. O eso parece por el momento.

Pese a que iniciativas parlamentarias complejas como la Ley del Medicamento o la Ley de Organizaciones de Pacientes quedarán suspendidas a expensas de la próxima legislatura, el Ministerio confía en que su tramitación será retomada por el Ejecutivo saliente o entrante dado el consenso del sector.

Paralelamente, Sanidad centrará sus esfuerzos en acelerar la aprobación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, así como en dar luz verde a los estatutos de la futura Agencia Estatal de Salud Pública y al Plan de Preparación de Emergencias Sanitarias, que está actualmente en el Consejo de Estado.

En lo relativo al calendario institucional, Sanidad confirma que los Consejos Interterritoriales ordinarios mantienen su agenda prevista, figurando la próxima cita fijada para el 23 de octubre.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad

También el extraordinario previsto para el próximo viernes sigue adelante, por el momento.

Por otro lado, Padilla ha añadido que los expedientes de gestión directa —como el acuerdo marco para la compra de vacunas contra la Covid— continuarán su cauce con total normalidad. "Esto no tiene una direccionalidad de estrategia política, no tiene sentido", ha señalado.

Especialidades médicas

Respecto al desarrollo de nuevas especialidades médicas, Padilla ha recordado que sus tramitaciones responden a procesos dilatados en el tiempo que suelen traspasar diferentes legislaturas. Casos como la especialidad de Genética seguirá el curso habitual de audiencia pública y desarrollo técnico.

En el plano más personal y de balance de gestión, Padilla ha reconocido que el momento de mayor contrariedad parlamentaria se vivió durante la tramitación del proyecto de Ley de Gestión Pública, así como las sucesivas crisis vividas por el hantavirus y en Ceuta.

Esta última estuvo condicionada por una fuerte "desconexión de la realidad" e intoxicación informativa proveniente de diversos frentes, lo que complicó sustancialmente la labor estrictamente sanitaria sobre el terreno.