Pedro Rico (Vithas) pide "altura de miras" a los políticos en sanidad y reivindica al sector privado como "aliado leal"

La sanidad española necesita reformas estructurales de calado y, sobre todo, abandonar la arena política para que se puedan aplicar.

Pedro Rico, director general del Grupo Vithas, ha hecho un llamamiento directo al nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones del 29 de noviembre para alcanzar un Pacto de Estado que aborde con "altura de miras" los grandes desafíos del sistema, como el envejecimiento de la población, la cronicidad y la falta de profesionales sanitarios.

"Pediría a un nuevo Gobierno que la sanidad deje de ser el campo de batalla político", ha indicado Rico, durante su intervención en el VII Simposio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Pedro Rico, director general de Vithas

En ella, ha enfatizado que "los problemas estructurales de la salud en España" no se pueden resolver dentro del marco rígido de una sola legislatura. A su juicio, el Sistema Nacional de Salud (SNS) requiere "transformaciones profundas" que se han ido posponiendo y que exigen superar las tácticas partidistas de corto alcance en favor de una planificación coordinada a largo plazo.

En este escenario reformista, el directivo ha defendido el papel de la sanidad privada en la sostenibilidad de la atención sanitaria. Rico ha demandado que la colaboración público-privada "no es privatizar". Supone una forma eficiente de prestar servicios poniendo al ciudadano y al paciente en el centro del sistema.

De hecho, ha añadido que "nuestra gran aspiración no es que nos vean como un competidor, sino como parte del sistema, como un aliado leal". Una cooperación que debe articularse de forma "transparente, clara y ordenada", apoyándose siempre en la evaluación rigurosa de los resultados asistenciales.

Cuestionado por la falta de personal sanitario, Rico ha advertido que no existen soluciones mágicas ni atajos legislativos: "El déficit estructural de recursos, especialmente en enfermería, no se resuelve en dos días ni con un Real Decreto-Ley. Un joven que inicia la carrera de Medicina no puede ejercer hasta que pasan al menos diez años".

Respecto a la actualidad corporativa de Vithas, Rico ha abordado el estado de la adquisición de las clínicas de radioterapia y oncología de GenesisCare en España. La operación, diseñada para reforzar el crecimiento inorgánico de la red hospitalaria con talento y conocimiento especializado, se encuentra actualmente en fase de tramitación regulatoria.

"Aún no tenemos la autorización y no hay plazos fijos, pero esperamos tener una resolución por parte de la CNMC a lo largo de octubre", ha explicado.

Finalmente, Rico ha subrayado que, si bien la prioridad de Vithas se concentra en el crecimiento orgánico (basado en la modernización de sus instalaciones, la tecnología de vanguardia y la calidad del servicio), la compañía continuará atenta a las oportunidades del mercado.

"No tenemos límites en el crecimiento inorgánico, siempre que las oportunidades encajen en nuestra línea asistencial y aporten valor, aunque no tenemos ninguna operación que consideremos imprescindible", ha concluido.