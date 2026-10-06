Juan Bravo (PP): "La mejor política sanitaria de los próximos 25 años será una buena política económica"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP), Juan Bravo, ha hecho un diagnóstico de la realidad sanitaria española ligándola a las proyecciones demográficas para los próximos 25 años y al crecimiento económico, en su intervención durante la segunda jornada del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"La mejor política sanitaria de aquí a 25 años será una buena política económica", ha sostenido, recordando la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre. "Nos quedan 53 días para pasar a la acción".

En el diagnóstico de Bravo, hay tres cuestiones que tendrán un devenir crucial en la sanidad: la productividad estancada, la no convergencia con Europa y un incremento de la recaudación. "Hemos pagado 180.000 millones más en impuestos y cotizaciones sociales en 2025 que en 2018".

Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP

Al contrastar el escaso empuje de la economía española, según Bravo, con las proyecciones demográficas para la mitad del siglo XXI surge el gran problema sanitario: si ahora hay un 21% de la población mayor de 65 años, en 2052 serán un 31%, mientras que aquellos en edad de trabajar pasarán del 61% al 54,5%. Es decir, pasaremos de 2,6 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años a 1,6.

"Si se envejece más, hay más necesidad de sanidad, más atención a la cronicidad y la dependencia, mayor necesidad de tecnología y de profesionales", ha estimado.

La AIReF, apunta el también diputado popular en el Congreso, calcula que el gasto en sanidad crecerá 1,2 puntos porcentuales hasta suponer el 8% del PIB en el futuro. Si le sumamos las pensiones y el gasto en dependencia, crecerá hasta el 25%.

"El escenario que ya nos preocupa da por hecho una productividad que no tenemos. ¿Cómo vamos a generar los recursos que la sanidad va a necesitar?"

El camino fácil, señala Bravo, será subir impuestos. Para él, y para el PP, ha indicado, es mejor un segundo camino: "Que el país funcione, que haya más empresas, que cada hora trabajada tenga mayor valor".

El vicesecretario popular ha destacado el valor de la industria farmacéutica para impulsar la economía. "La sanidad es uno de los sectores que más productividad aporta a España, cada trabajador genera 130.000 euros de valor añadido al año, un 81% más que la media industrial".

Además, el 37% de las empresas tiene más de 50 empleados, y esto es importante porque "más tamaño implica más inversión, más productividad y mejores salarios".

Por otro lado, es un vehículo de exportación, 17.000 millones de euros anuales, "el 5% de todas las exportaciones españolas". Y el 45% de la inversión va a I+D+i, "a hospitales, a universidades y centros de investigación".

Bravo ha destacado que "en sanidad sobran trincheras y falta gestión. No vamos a renunciar a ninguna de las oportunidades que tenemos, haremos que crecer no sea un castigo, que se incentive la inversión, que quien sea contratado quiera crecer en su empresa".

También ha indicado que la sanidad del Partido Popular incentivará la innovación y acabará con "la incertidumbre sobre política económica y regulación empresarial. Esta no se arregla con un subsidio sino con estabilidad, reglas claras que no cambien cada año y una Administración que responda en semanas, no en años".

Bravo ha puesto de ejemplo Andalucía, donde fue consejero de Hacienda. "Fuimos capaces de bajar impuestos y mantener los servicios públicos. Después de siete rebajas de impuestos, hay casi 1.000 millones de euros más en el bolsillo de los andaluces y la recaudación subió porque se generó más actividad, más empleo y más gente ha venido a invertir".

Finalizando su intervención, ha recordado que, si la vivienda es el gran reto actual, la sanidad es el gran reto del futuro, y que la sostenibilidad del sistema sanitario "no depende solo del Ministerio de Sanidad, depende del de Hacienda, del de Economía y de cada ventanilla donde un proyecto pida un permiso".

Volviendo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, "nos comprometemos a poner en marcha un país que funciona, no uno en que cada español pague más", ha finalizado.