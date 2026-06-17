Javier Alonso, CEO de Hatta Energy: "Galicia era el territorio ideal por la infraestructura portuaria"

La segunda jornada del V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' está abordando temas de máxima actualidad, como la generación de energía, la sostenibilidad y la tecnología. Entre los invitados figuró Javier Alonso, CEO de Hatta Energy, quien compartió su visión sobre los retos y oportunidades en el territorio gallego.

Bajo el título 'El potencial de Galicia como «hub» energético', la conversación moderada por Pablo Grandío, director de Quincemil, dejó los siguientes titulares: "Hatta Energy es un operador petrolífero con cuatro años de vida", "Hemos llegado en el momento adecuado" y "Galicia era el territorio ideal por la infraestructura portuaria".

Hatta Energy, segunda empresa con sede en Galicia por volumen de facturación

El evento, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis está celebrando este miércoles, 17 de junio, su segunda jornada, en una sesión matinal que ya contó con la participación de Javier Alonso, CEO de la operadora al por mayor de derivados del petróleo con sede en Oleiros (A Coruña).

Alonso arrancó su intervención explicando qué es Hatta Energy y cómo la compañía ha logrado posicionarse como la segunda empresa con sede en Galicia por volumen de facturación, solo por detrás del gigante Inditex.

"Hatta Energy es un operador petrolífero con cuatro años de vida. Llegó en un período muy convulso de la actividad económica del sector de hidrocarburos, pero el crecimiento ha sido exponencial´", agregó el experto.

Hatta Energy trabaja con proveedores nacionales e internacionales y, a juicio de Javier Alonso, la compañía ha llegado "en el momento adecuado". El directivo sostuvo que el mercado ha experimentado una profunda transformación: si antes operaban alrededor de un centenar de empresas, en la actualidad quedan siete u ocho, tras los casos de fraude y corrupción que afectaron al sector.

En este contexto, la labor de Hatta Energy consiste en adquirir producto a empresas "de reconocida reputación corporativa" para su venta inmediata a cliente, principalmente españoles, dentro del depósito fiscal.

Sobre la evolución del ejercicio de 2026, todavía en curso, Javier Alonso afirmó que la compañía no ha sufrido "muy directamente" el incremento de los precios derivado de la guerra de Irán y el cierre temporal del estrecho de Ormuz, puesto que tiene como proveedores a EEUU y Europa.

"España no ha sufrido un problema de abastecimiento ni ha notado un encarecimiento por encima de otros países de la Unión Europea", aseveró el CEO de Hatta Energy, antes de señalar que el conflicto entre Irán e Israel no ha tenido un impacto tan palpable en el sector como la guerra de Ucrania, que, según recordó, "nos generó problemas mucho más importantes".

¿Faltan ajustes legales?

Pablo Grandío preguntó a Alonso si el sector necesita nuevos ajustes legales. El CEO de Hatta Energy respondió que la normativa vigente es, en esencia, la que reclamaban las empresas del sector.

"Nosotros, coloquialmente, hablábamos de una solución a la italiana, pero el problema es que aquí se ha aplicado de tal manera que una empresa que factura 3.500 millones de euros no tiene la condición de operador confiable", lamentó.

En este sentido, Alonso recordó que la ley establece cuatro requisitos fijados por la CNMC para obtener dicha consideración. Sin embargo, aseguró que su compañía lleva desde febrero a que la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Galicia le conceda la condición de operador confiable.

"Llevamos seis meses esperando por algo que no se sostiene ni jurídicamente", criticó el directivo. "Nosotros pedíamos una legislación fuerte, barreras de entrada, regulación y control, pero hay que ser coherentes: la ley establecía cuatro requisitos para ser confiable. Es una anomalía jurídica y cuando se resuelva, tendremos un nuevo escándalo en este país".

Por otro lado, la conversación entre Pablo Grandío y Javier Alonso abordó también la creación de plantas de biocombustible en la Comunidad. "La Xunta ha sido muy receptiva a nuestro proyecto de inversión y nos ha prometido que si todo se ajusta a los criterios, tendremos la colaboración necesaria", señaló.

¿Por qué Galicia?

Hatta Energy ha trasladado recientemente su sede a Oleiros (A Coruña) para transformar Galicia en un referente europeo en producción de biodiésel. "Galicia era el territorio ideal por la infraestructura portuaria que tiene, probablemente la mejor de España y Europa", concluyó.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.