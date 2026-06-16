Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: "El futuro y la prosperidad gallega pasa por A Coruña y su área como motor"

Tras las intervenciones del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, tomó la palabra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en la V edición del Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

Durante su intervención en el atril, Inés Rey ejerció como anfitriona en su propia casa en el evento anual que EL ESPAÑOL organiza junto a Quincemil y Treintayseis este martes, 16 de junio, y mañana miércoles, día 17, en la sede de Afundación, situada en el número 8 de la rúa Cantón Grande de A Coruña.

"A Coruña está en su mejor momento económico, social y deportivo"

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' Sara Fernández

En primer lugar, la alcaldesa de A Coruña arrancó su discurso recordando las palabras que pronunció en el Foro del año anterior. Entonces afirmó que la ciudad atravesaba su mejor momento social y económico.

Doce meses después, Inés Rey señaló que aquella afirmación se ha visto reforzada por los éxitos cosechados también en el ámbito deportivo. En este sentido, aseguró que "A Coruña está en su mejor momento económico, social y deportivo".

A esto añadió que la ciudad cuenta actualmente con dos equipos en las máximas categorías del fútbol y del baloncesto masculino. Pero los éxitos no terminan ahí: "Ahora estamos en modo verde porque el Liceo está a punto de ganar la Liga".

Para Inés Rey, los resultados del deporte en la ciudad no solo se miden en el deporte de élite. Este pasado domingo, A Coruña celebró la XXXIX edición del Día del Deporte en la Calle, una de las citas más multitudinarias del calendario deportivo de la ciudad, con más de 60 modalidades para todos los públicos.

"Los gobiernos no metemos goles ni canastas", afirmó la alcaldesa, aunque sí tienen la capacidad de impulsar iniciativas como estas que contribuyan al desarrollo de una ciudad que definió como "en constante ebullición".

En este sentido, recordó que dentro de apenas unos días, el próximo 23 de junio, la celebración de la noche de San Juan dejará ver ese "ánimo colectivo".

Una realidad que, a su juicio, invita a la reflexión: "En unos tiempos en los que cada vez tiene más presencia el conflicto, los que nos dedicamos a los asuntos públicos tenemos que no alimentar esa corriente negativa".

En esta línea, la alcaldesa de A Coruña aseguró que "sin el empuje y el dinamismo que tiene A Coruña y su área metropolitana, el progreso de Galicia estaría comprometido". "Somos líderes en casi todos los indicadores empresariales. El futuro y la prosperidad gallega pasa por A Coruña y su área metropolitana como motor".

Desde 2019, "hemos podido ir tachando muchos «debes», como la Estación Intermodal y la Cidade das TIC, y retos mayúsculos como la fachada marítima". Al tiempo que trabajaba en grandes retos, "actuábamos en los barrios", con ejemplos palpables como BiciCoruña.

Durante el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene', Inés Rey aseguró que "la vivienda es el mayor reto que tiene A Coruña". Desde esta perspectiva, destacó la importancia de la colaboración institucional y reconoció el trabajo conjunto con la Xunta de Galicia, "más allá de las discrepancias puntuales".

"Ahora mismo hay más de 1.000 viviendas de protección oficial, pero necesitamos más", dijo Rey, antes de vincular el acceso a la vivienda con otros desafíos estratégicos para el futuro de la ciudad. A su juicio, hablar de desarrollo económico implica abordar el relevo generacional, un objetivo que pasa por ofrecer soluciones en materia de vivienda que permitan retener población.

Por ello, insistió en que "tenemos que trabajar conjuntamente". Finalmente, defendió que "la apuesta por el crecimiento pasa por impulsar los motores económicos de Galicia", concluyó la alcaldesa de A Coruña.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.